Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней. Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России

Увлекательный рафтинг по самой известной реке Карелии

Программа тура по дням

1 день Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн». 10:00 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн». Отправление на сплав. При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя. Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у костра. Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00. Самостоятельное размещение в гостинице. Свободное время.

2 день Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн». Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк. Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города.

3 день Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс. Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Экскурсия в Рускеальский горный парк. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу. За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам. Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала. Возвращение в гостиницу. Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.

4 день Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. Выезд в город Кемь. По пути: посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. Пикник на водопаде с ухой + шашлыком из свинины + овощная нарезка + выпечка + чай. Прибытие в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск. Свободное время.

5 день Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса. Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю). Прибытие в бухту Благополучия. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря. Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. Обед в кафе на острове. 16:00 Посадка на корабль. 18:00 Возвращение в Кемь в туркомплекс "Причал" Рабочеостровск. Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.

6 день Отъезд