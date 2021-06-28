Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя

Карелия - идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней

4.4
3 отзыва
Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней.

Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Ближайшие даты:
21
авг
28
авг
04
сен
11
сен

Что вас ожидает 🤩

Сплав по р. Шуя
Сплав по р. Шуя
Увлекательный рафтинг по самой известной реке Карелии
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием мраморного каньона
Водопада Кивач
Водопада Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Соловецкие острова
Соловецкие острова
Увидим объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Описание

 

Программа тура по дням

1 день
Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн». 

10:00 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн». 

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь  (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя. 

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности. 

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. 

Пикник у костра.  

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время.

Сплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
2 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. 

Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на о. Кижи

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.                    

Возвращение в г. Петрозаводск. 

Ужин в кафе города.  

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи
3 день
Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем. 

Завтрак с собой ланч-бокс. 

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). 

Экскурсия в Рускеальский горный парк

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. 

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам.

Прибытие в г. Сортавала. 

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала. 

Возвращение в гостиницу.  

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.

Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)
4 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров. 

Выезд в город Кемь. 

По пути: посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. 

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком из свинины + овощная нарезка + выпечка + чай. 

Прибытие  в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время. 

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день
Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия. 

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря. 

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. 

Обед в кафе на острове.

16:00 Посадка на корабль.

18:00 Возвращение в Кемь в туркомплекс "Причал" Рабочеостровск.

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день
Отъезд

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь – Москва в 10:10. 

В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь – Санкт-Петербург в 06:48.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Питер Инн" и на туркомплексе "Причал".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Стоимость на 1 человекаПитер Инн /Причал
Двухместное размещение43 500
Одноместное размещение50 000
Доп.место39 500
Скидка детям до 10 лет3 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск/туркомплекс "Причал" г. Кемь
  • Питание по программе (5 завтраков, 1 обед, 1 ужин, 2 пикника)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии–
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам+обед (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 100 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Если туристы из Санкт-Петербурга, то они могут уехать в 5 день тура из Кеми вечерним поездом №21 Кемь - Санкт-Петербург в 20:39. При этом предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб/чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб/чел.;
  • на доп. месте – 1 500 руб/чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Ф
28 июня 2021
Уважаемая компания Большая страна Мы с мужем воспользовались вашими услугами и увидели Карелию Тур в целом понравился не считая мелочей немного перегружен был день когда была поездка на Валаам отправление в 5 утра и возвращение в1 ночи и в первый же день когда у нас был сплав нас вёз очень и очень старый автобус
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

КижиСплавы и рафтингВодные развлеченияРускеала🏡Выездные🧳Экскурсионные туры6-дневные туры⚓️По рекам и каналамРечные прогулки🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Сплав по реке Шуя
8 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя
Этот тур позволит легко и быстро решить вопрос о проведении выходного дня на природе с семьей или друзьями
2 200 за 1 человека
Добро пожаловать в Карелию
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
14 июля
17 июля
18 июля
19 июля
5 000 за всё до 3 чел.
О чем поют вулканы Карелии?
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
10 отзывов
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
22 000 за всё до 6 чел.
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
47 900 за 1 человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя. Добраться до места
890 за 1 человека
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз. Зимой
2 990 за 1 человека
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
27 июня
28 июня
29 июня
20 000 за всё до 6 чел.
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии! С нами вы побываете на берегах
Завтра
27 июня
29 июня
30 июня
от 8 690 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ