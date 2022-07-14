Провести Новогодние каникулы в гостях у сказки – заветная мечта и детей и взрослых. И, сегодня у любителей Новогодней романтики есть такая удивительная возможность!

Программа тура по дням

1 день Встреча, деревня Киндасово

Прибытие в Петрозаводск. 8.00 Встреча на вокзале. Завтрак в кафе города. Поездка с экскурсией и развлекательной программой в самую веселую карельскую деревню Киндасово. Киндасово – старинная карельская деревня. Забавные байки и небылицы про киндасовских мужиков, известные с давних времен, прославили деревню и превратили ее в «карельское Габрово». Ежегодный фестиваль юмора привлекает в Киндасово большое количество гостей. Радушие и гостеприимность жителей, атмосфера праздника и веселья, удивительное очарование зимней карельской деревни – все это сделает ваш день незабываемым. Вы также познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, попьете чайку из самовара с карельскими пирогами и зарядитесь новогодним настроением. Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату мы предлагаем: пешеходную экскурсию по Петрозаводску «Любимый город» . В программе: посещение основных достопримечательностей города, прогулка по набережной Онежского озера, где находится памятник основателю Петрозаводска Петру I, уникальный музей скульптур под открытым небом;

. В программе: посещение основных достопримечательностей города, прогулка по набережной Онежского озера, где находится памятник основателю Петрозаводска Петру I, уникальный музей скульптур под открытым небом; катание на снегоходах.

2 день Питомник ездовых собак, мастер-класс

9:00 Завтрак. 9:30 Выезд на загородную экскурсию с интерактивной программой в питомник ездовых собак. Великолепная природа, обаятельные хаски не оставят вас равнодушными. Уникальная возможность увидеть мир редчайшего вида спорта изнутри. Вы узнаете как проходят гонки на собачьих упряжках, чем они отличаются от рассказов Джека Лондона. Вы сможете научиться управлять упряжкой собак и прокатиться на ней по заснеженному лесу. Вас ждет экскурсия на производство природной косметики по старинным рецептам и мастер-класс по ее изготовлению. А всю изготовленную продукцию вы сможете забрать с собой и в полной мере ощутить ее чудодейственные свойства. Дегустация чая из карельских трав с легкими закусками придаст вам сил и бодрости. В результате небольшого экскурса по лечебным травам, вы узнаете какие же из них можно собирать самим для ежедневного чаепития. Здесь для вам приготовят обед по типу шведского стола.

3 день Экскурсия «Заповедник Кивач», центр шунгита, отъезд