Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Петрозаводск.
8.00 Встреча на вокзале.
Завтрак в кафе города.
Поездка с экскурсией и развлекательной программой в самую веселую карельскую деревню Киндасово.
Киндасово – старинная карельская деревня.
Забавные байки и небылицы про киндасовских мужиков, известные с давних времен, прославили деревню и превратили ее в «карельское Габрово».
Ежегодный фестиваль юмора привлекает в Киндасово большое количество гостей.
Радушие и гостеприимность жителей, атмосфера праздника и веселья, удивительное очарование зимней карельской деревни – все это сделает ваш день незабываемым.
Вы также познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, попьете чайку из самовара с карельскими пирогами и зарядитесь новогодним настроением.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
За дополнительную плату мы предлагаем:
9:00 Завтрак.
9:30 Выезд на загородную экскурсию с интерактивной программой в питомник ездовых собак.
Великолепная природа, обаятельные хаски не оставят вас равнодушными.
Уникальная возможность увидеть мир редчайшего вида спорта изнутри.
Вы узнаете как проходят гонки на собачьих упряжках, чем они отличаются от рассказов Джека Лондона.
Вы сможете научиться управлять упряжкой собак и прокатиться на ней по заснеженному лесу.
Вас ждет экскурсия на производство природной косметики по старинным рецептам и мастер-класс по ее изготовлению.
А всю изготовленную продукцию вы сможете забрать с собой и в полной мере ощутить ее чудодейственные свойства.
Дегустация чая из карельских трав с легкими закусками придаст вам сил и бодрости.
В результате небольшого экскурса по лечебным травам, вы узнаете какие же из них можно собирать самим для ежедневного чаепития.
Здесь для вам приготовят обед по типу шведского стола.
9:00 Завтрак, выезд из гостиницы с вещами.
10:00 Отправление на загородную экскурсию «Заповедник Кивач и первый в России курорт «Марциальные воды».
Во время экскурсии вы посетите смотровые площадки на водопаде!
Дендропарк с карельской березой, музей природы расскажет вам много нового о животном и растительном мире Карелии.
Марциальные воды – курорт, основанный самим Петром Первым.
Здесь он лечился – пил целебную воду, дышал чистейшим воздухом и наслаждался жизнью!
Обед в кафе на маршруте.
Посещение шунгитового центра: сувениры из карельского черного камня, чай на шунгитовой воде, релакс-комната из уникального материала, где за несколько минут вы зарядитесь энергией.
Возвращение в Петрозаводск, транзит на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в одной из гостиниц г. Петрозаводска. Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидка детям до 16 лет – 500 рублей с общей стоимости.
Скидка при размещение на доп. месте – 500 рублей в сутки.