Новогодние праздники в Карелии

Провести Новогодние каникулы в гостях у сказки - заветная мечта

Провести Новогодние каникулы в гостях у сказки – заветная мечта и детей и взрослых. И, сегодня у любителей Новогодней романтики есть такая удивительная возможность!
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Новогодние праздники в Карелии
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Киндасово – самая веселая карельская деревня;
  • национальная кухня – чай из самовара с карельскими пирогами;
  • новый опыт – научимся управлять упряжкой собак и прокатимся на ней по заснеженному лесу;
  • мастер-класс – попробуем изготовить природную косметику по старинным рецептам;
  • Марциальные воды – первый российский курорт, основанный самим Петром Первым

Программа тура по дням

1 день
Встреча, деревня Киндасово

Прибытие в Петрозаводск.

8.00 Встреча  на вокзале. 

Завтрак в кафе города.

Поездка с экскурсией и развлекательной программой в самую веселую карельскую деревню Киндасово.

Киндасово – старинная карельская деревня.

Забавные байки и небылицы про киндасовских мужиков, известные с давних времен, прославили деревню и превратили ее в «карельское Габрово».

Ежегодный фестиваль юмора привлекает в Киндасово большое количество гостей.

Радушие и гостеприимность жителейатмосфера праздника и веселья,  удивительное очарование зимней карельской деревни – все это сделает ваш день незабываемым.

Вы также познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, попьете чайку из самовара с карельскими пирогами и зарядитесь новогодним настроением.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

За дополнительную плату мы предлагаем:

  • пешеходную экскурсию по  Петрозаводску «Любимый город». В программе: посещение основных достопримечательностей города, прогулка по  набережной Онежского озера, где находится памятник основателю Петрозаводска Петру I,  уникальный музей  скульптур под открытым небом;
  • катание на снегоходах.
2 день
Питомник ездовых собак, мастер-класс

9:00 Завтрак.

9:30 Выезд на загородную экскурсию с интерактивной программой в питомник ездовых собак.

Великолепная природа, обаятельные хаски  не оставят вас равнодушными.

Уникальная возможность увидеть мир редчайшего вида спорта изнутри.

Вы узнаете как проходят гонки на собачьих упряжках, чем они отличаются от рассказов Джека Лондона.  

Вы сможете научиться управлять упряжкой собак и прокатиться на ней по заснеженному лесу.

Вас ждет экскурсия на производство природной косметики по старинным рецептам и мастер-класс по ее изготовлению.

А всю изготовленную продукцию вы сможете забрать с собой и в полной мере ощутить ее чудодейственные свойства.  

Дегустация чая из карельских трав с легкими закусками придаст вам сил и бодрости.  

В результате небольшого экскурса по лечебным травам, вы узнаете какие же из них можно собирать самим для ежедневного чаепития.

Здесь для вам приготовят обед по типу шведского стола.

3 день
Экскурсия «Заповедник Кивач», центр шунгита, отъезд

9:00 Завтрак, выезд из гостиницы с вещами.

10:00 Отправление на загородную экскурсию «Заповедник Кивач и первый в России курорт «Марциальные воды».

Во время экскурсии вы посетите смотровые площадки на водопаде! 

Дендропарк с карельской березой, музей природы расскажет вам много нового о животном и растительном мире Карелии.

Марциальные воды – курорт, основанный самим Петром Первым.

Здесь он лечился – пил целебную воду, дышал чистейшим воздухом и наслаждался жизнью!  

Обед в кафе на маршруте

Посещение шунгитового центра: сувениры из карельского черного камня, чай на шунгитовой воде, релакс-комната из уникального материала, где за несколько  минут вы зарядитесь энергией.

Возвращение в Петрозаводск, транзит на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в одной из гостиниц г. Петрозаводска. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице с удобствами
  • Питание – завтраки и обеды
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на все объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Доплата за одноместное размещение – 1 500 рублей в сутки
  • Пешеходная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску в день приезда с посещением музея и мастер-классом: для индивидуальных групп – 3 000 руб. /группа. в составе сборной группы (10-15 чел.) – 600 руб. /чел.
  • Для индивидуальных групп – 3 000 руб. /группа.
  • В составе сборной группы (10-15 чел.) – 600 руб. /чел.
  • Катание на снегоходах: при посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб. при посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход.
  • При посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб.
  • При посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Скидка детям до 16 лет – 500 рублей с общей стоимости.

Скидка при размещение на доп. месте – 500 рублей в сутки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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