2 день

Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Выезд на загородную экскурсию «заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей».

Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный обед в кафе.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс.

Эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!

Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

Возвращение в Петрозаводск.

По пути остановка в рыбном магазине.

Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества.

Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество.

Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.