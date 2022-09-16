Ноябрьские праздники в Карелии

Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию

4.7
3 отзыва
Комфортный и душевный тур на ноябрьские праздники в волшебную Карелию.

Нас ждет насыщенная программа – обзорная экскурсия по Петрозаводску, частная галерея "Дом Куклы", посещение центра Шунгита, заповедник "Кивач" и питомник ездовых собак и северных оленей, экскурсия по горному парку “Рускеала”.

Наше путешествие будет сопровождаться вкусной едой и напитками, невероятными видами и хорошим настроением. Карелия ждет вас!
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

Знакомство со столицей Карелии
Знакомство со столицей Карелии
Прогуляемся по красивой городской набережной вдоль Онежского озера
Гастрономические впечатления
Гастрономические впечатления
Попробуем традиционные блюда северной кухни и алкоголь от корейского производителя
Жемчужина парка «Рускеала»
Жемчужина парка «Рускеала»
Увидим невероятный Мраморный каньон с кристально чистой водой

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Дом Куклы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

* Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в Петрозаводске в 1879 году.

Размещение в выбранной гостинице.

Петрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом КуклыПетрозаводск. Дом Куклы
2 день

Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Выезд на загородную экскурсию «заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей».

Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный обед в кафе.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс.

Эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!

Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

Возвращение в Петрозаводск.

По пути остановка в рыбном магазине.

Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества.

Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество.

Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.

Экскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия заповедник «Кивач» + питомник ездовых собак и северных оленей
3 день

Экскурсия в горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.

Переезд 260 км в одну сторону.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату).

Обед в кафе по маршруту.

Экскурсия по Горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка – Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.

Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Возвращение в Петрозаводск или отправление на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» в г. Сортавала.

Из г. Сортавала отъезд домой на поезде в Москву или в Санкт-Петербург.

Информация о ретро-поезде «Рускеальский экспресс»:мы рекомендуем поехать из горного парка «Рускеала» на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Поезда из г. Сортавала (расписание поездов может меняться, проверяйте актуальную информацию на сайте РЖД):

18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43)

20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

До новых встреч в Карелии!

Экскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк РускеалаЭкскурсия в горный парк Рускеала

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Северная» 4*

Завтрак – «шведский стол»

18 300 руб. /чел. – в 2-местном номере

21 500 руб. /чел. – 1-местное размещение

16 900 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «Питер Инн» 4*

Завтрак – «шведский стол»

18 800 руб. /чел. – в 2-местном номере

21 800 руб. /чел. – 1-местное размещение

16 900 руб. /чел. - на доп. месте

Спа-отель «Карелия» 4*

Завтрак – «шведский стол»

18 900 руб. /чел. – в 2-местном номере

22 900 руб. /чел. – 1-местное размещение

15 800 руб. /чел. - на доп. месте

Варианты проживания

«Северная» 4*

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи.

Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*«Северная» 4*

«Питер Инн» 4*

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*«Питер Инн» 4*

Спа-отель «Карелия» 4*

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором.

В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана Kareliya открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.

Гости отеля Karelia могут заказать спа-процедуры и посетить сауну. Персонал отеля организует экскурсии к достопримечательностям. Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной.

В отеле SPA Hotel Karelia обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводск занимает 15 минут.

Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*Спа-отель «Карелия» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в «Дом Куклы»
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть скидки в туре?

скидка на тур предоставляется:

  • ребенок до 6 лет – 1 500 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет – 900 руб.
Полезная информация

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. Кроме обычных купе, вместимостью 3+3 (сидячие места), в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
16 сен 2022
Ездили в Карелию первый раз, покупали 3-х дневный тур с гостиницей с 09 сентября 2022 по 11 сентября 2022.
Все очень понравилось! От Карелии мы в восторге!
Организация на высшем уровне! С погодой нам повезло!
Огромное спасибо Большой стране и принимающей стороне за профессионализм и отлично организованный отдых!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Н
6 сен 2022
Благодарю организаторов тура «Осенние выходные в Карелии», принимающую сторону, а также гида Марину за качественную организацию отдыха, информационное сопровождение, вежливость и открытость.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
5 сен 2022
Гидам Ларисе и Наталье огромная благодарность за интересные рассказы и заботу.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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