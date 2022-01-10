В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии. Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку. Красота северной природы, настоящий карельский Дед мороз и волшебство окутают вас и подарят море впечатлений.

Узнаем о свойствах уникального минерала, который добывают только в Карелии

Заглянем в гости в резиденцию главного Деда Мороза Карелии

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, Дом кукол, водопад "Кивач"

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов у 9 вагона по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск». Завтрак в кафе города. На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами. Выезжаем в сказочный лес. Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева! Переезд в г. Кондопога. Размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и отдыха.

2 день Рускеала, водопад Ахвенкоски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Посещение Рускеальского горного парка (за доп. плату, бронируется и оплачивается при покупке тура). 09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (290 км). Чаепитие в кафе с карельскими пирогами. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски (входные билеты покупаются самостоятельно). В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир». Поздний обед в кафе (доп. плата). 21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

3 день Талви Укко