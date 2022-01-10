Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов у 9 вагона по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск».
Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезжаем в сказочный лес.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Посещение Рускеальского горного парка (за доп. плату, бронируется и оплачивается при покупке тура).
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (290 км).
Чаепитие в кафе с карельскими пирогами.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски (входные билеты покупаются самостоятельно).
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Поздний обед в кафе (доп. плата).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.
После можно покататься на оленьей или собачьей упряжке (за доп плату).
Переезд в Петрозаводск.
Обед в кафе города
Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Перед прощанием познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.
Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице "Теремок".Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
В день начала тура туристы встречаются с гидом у 9 вагона поезда №18 (Москва – Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.