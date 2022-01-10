Зимняя сказка в Карелии

В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии. Подарите себе

4.4
3 отзыва
В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии. Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку.

Красота северной природы, настоящий карельский Дед мороз и волшебство окутают вас и подарят море впечатлений.
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Зимняя сказка в Карелии
Ближайшие даты:
02
янв
06
янв

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Рускеала
Рускеала
Прогуляемся по горному мраморному карьеру
Кивач и Ахвенкоски
Кивач и Ахвенкоски
Полюбуемся на красивейшие водопады Карелии
Талви Укко
Талви Укко
Заглянем в гости в резиденцию главного Деда Мороза Карелии
Энергия шунгита
Энергия шунгита
Узнаем о свойствах уникального минерала, который добывают только в Карелии

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов  у 9 вагона по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск».

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезжаем в сказочный лес.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Переезд в г. Кондопога.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и отдыха.

Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;Петрозаводск, Дом кукол, водопад &quot;Кивач&quot;
2 день
Рускеала, водопад Ахвенкоски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Посещение Рускеальского горного парка (за доп. плату, бронируется и оплачивается при покупке тура).

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (290 км).

Чаепитие в кафе с карельскими пирогами.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски (входные билеты покупаются самостоятельно).

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Поздний обед в кафе (доп. плата).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Рускеала, водопад АхвенкоскиРускеала, водопад АхвенкоскиРускеала, водопад АхвенкоскиРускеала, водопад Ахвенкоски
3 день
Талви Укко

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

После можно покататься на оленьей или собачьей упряжке (за доп плату).

Переезд в Петрозаводск.

Обед в кафе города

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Перед прощанием познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. 

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.

Талви УккоТалви УккоТалви УккоТалви УккоТалви УккоТалви Укко

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице "Теремок".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместный номер – 15 800 руб.;
  • двухместный номер (дети до 16 лет) – 15 600 руб.;
  • одноместный номер – 18 100 руб.;
  • дополнительное место – 14 800 руб.;
  • дополнительное место (дети до 16 лет) – 14 600 руб.;
  • дети до 4-х лет без спального места – 7 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Проживание в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида, аниматоров, инструкторов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: Рускеала (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослые – 4 500 руб/чел школьники – 3 500 руб/чел входные билеты на водопад Ахвенкоски – 250 руб. катание на оленьей упряжке дети до 12-ти лет – 1 500 руб. катание на оленьей упряжке взрослые – 2 000 руб. катание на собачьей упряжке 500 м. дети до 12-ти лет – 1 500 руб. катание на собачьей упряжке 500 м. взрослые – 2 500 руб. катание на собачьей упряжке 1500 м. дети до 12-ти лет – 2 500 руб. катание на собачьей упряжке 1500 м. взрослые – 3 500 руб.
  • Рускеала (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослые – 4 500 руб/чел школьники – 3 500 руб/чел
  • Взрослые – 4 500 руб/чел
  • Школьники – 3 500 руб/чел
  • Входные билеты на водопад Ахвенкоски – 250 руб.
  • Катание на оленьей упряжке дети до 12-ти лет – 1 500 руб.
  • Катание на оленьей упряжке взрослые – 2 000 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м. дети до 12-ти лет – 1 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м. взрослые – 2 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м. дети до 12-ти лет – 2 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м. взрослые – 3 500 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у 9 вагона поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
К
10 янв 2022
В основном все понравилось, но считаю, что второй день в парке Рускеала достаточно сложен по временив дороге (около 4 часов). И обед должен быть включен в этот день, а не только завтрак. Также можно последнюю экскурсию музее этнографическом в самом Петрозаводске увеличить по времени. А то все бегом было.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиРускеала🏡Выездные🧳Экскурсионные туры3-дневные турыКарельский Дед мороз Талви Укко🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Путешествие в столицу карельского разгуляя
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
5
7 отзывов
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
11 300 за всё до 3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.7
6 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
7 500 за всё до 3 чел.
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
15 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Сааристо
Сааристо
4
1 отзыв
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Заонежье - земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками. В этом путешествии нас ждет
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
6 900 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
14 июля
16 июля
18 июля
19 июля
от 5 850 за всё до 3 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
27 июня
28 июня
29 июня
20 000 за всё до 6 чел.
О чем поют вулканы Карелии?
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
10 отзывов
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
22 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
16 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Восхититься мощью карельского великана, пройти по заповедному лесу и вдохновиться историей края
5 авг
15 авг
16 авг
5 сен
4 500 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз. Зимой
2 990 за 1 человека
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За 5 дней вы увидите, какая разнообразная, удивительная
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
от 18 950 за 1 человека
Самобытная Карелия
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Самобытная Карелия
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 3 900 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ