Сказка в Новогодней Карелии

Где как не на севере встречать Новый год

5
3 отзыва
Где как не на севере встречать Новый год?! Именно здесь сильнее всего ощущается волшебство и магия этого праздника! Новый год в Карелии – это возможность не только увидеть удивительную природу Русского Севера, но и познакомиться с традициями и обычаями его коренных народов.
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Сказка в Новогодней Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Талви Укко
Талви Укко
Побываем в гостях у настоящего карельского Деда Мороза
Знакомство с животными
Знакомство с животными
Увидим ферму северных оленей и питомник ездовых собак, самый большой в России
Кулинарные впечатления
Кулинарные впечатления
Отведаем национальную карельскую кухню
Кивач
Кивач
Полюбуемся на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночь

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» у 9 вагона.

Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талви Укко.

После можно покататься на оленей или собачей упряжке (за доп плату).

Переезд в г.Кондопога

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

31.12.2021 г. Новогодний банкет в ресторане города.

Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Петрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночьПетрозаводск, резиденция Тарви Укко, Новогодняя ночь
2 день
Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезжаем в гости к гостеприимным карелам.

Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.

Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.

Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.

Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.

Вовращение в гостинцу.

По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".

Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;Народные уличные Гуляния, мастер-класс, курорта &quot;Марциальные воды&quot;
3 день
Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Переезд на ж/д вокзал г.Петрозаводска ориентировочно к 17:00 ч.

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.

Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездКивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездКивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездКивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездКивач, дендрарий, рыбный магазин, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице "Теремок"

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместный номер – 20 500 руб.;
  • двухместный номер (дети до 12,99 лет) – 20 200 руб.;
  • одноместный номер – 22 500 руб.;
  • дополнительное место – 19 500 руб.;
  • дополнительное место (дети до 12,99 лет) – 19 200 руб.;
  • дети до 4-х лет без спального места – 9 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • Проживание в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсии
  • Работа гида и аниматоров
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги: катание на оленьей упряжке дети до 12-ти лет – 1 500 руб. катание на оленьей упряжке взрослые – 2 000 руб. катание на собачьей упряжке 500 м. дети до 12-ти лет – 1 500 руб. катание на собачьей упряжке 500 м. взрослые – 2 500 руб. катание на собачьей упряжке 1 500 м. дети до 12-ти лет – 2 500 руб. катание на собачьей упряжке 1 500 м. взрослые – 3 500 руб.
  • Катание на оленьей упряжке дети до 12-ти лет – 1 500 руб.
  • Катание на оленьей упряжке взрослые – 2 000 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м. дети до 12-ти лет – 1 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м. взрослые – 2 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м. дети до 12-ти лет – 2 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м. взрослые – 3 500 руб.
  • Новогодний банкет в ресторане города (оплачивается дополнительно при покупке тура): взрослый – 6 500 руб. /чел. дети от 12 до 18 лет без алкоголя – 5 000 руб. /чел. детский от 3 до 12 лет – 3 000 руб. /чел.
  • Взрослый – 6 500 руб. /чел.
  • Дети от 12 до 18 лет без алкоголя – 5 000 руб. /чел.
  • Детский от 3 до 12 лет – 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у 9 вагона поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Вернулись из Петрозаводска, тур "Сказочная Карелия". Супер!!!! такого активного, по насыщению и впечатлениям, у нас НГ - не было))! Очень довольны) Большое спасибо!!!!
М
5 янв 2022
Прекрасная встреча нового года!!!!
Е
5 янв 2022
Отличный тур!! отменная организация! Мы с мужем встретили и провели НГ в отличной компании и прекрасной атмосфере)! Все было организованно очень динамично и позитивно. Отдельная благодарность гиду - Маргарите! Понравилось все: от питания до экскурсионной программы. СПАСИБО за сказочный НГ)!!

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