Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» у 9 вагона.

Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талви Укко.

После можно покататься на оленей или собачей упряжке (за доп плату).

Переезд в г.Кондопога

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

31.12.2021 г. Новогодний банкет в ресторане города.

Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).