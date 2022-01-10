Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» у 9 вагона.
Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.
Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии по Петрозаводску Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
После можно покататься на оленей или собачей упряжке (за доп плату).
Переезд в г.Кондопога
Обед в кафе.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
31.12.2021 г. Новогодний банкет в ресторане города.
Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезжаем в гости к гостеприимным карелам.
Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.
Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.
Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.
Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.
«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.
А также игры, песни и хорошее настроение.
Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.
Вовращение в гостинцу.
По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Переезд на ж/д вокзал г.Петрозаводска ориентировочно к 17:00 ч.
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.
Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице "Теремок"Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
В день начала тура туристы встречаются с гидом у 9 вагона поезда №18 (Москва – Петрозаводск).
Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.