Этот регион славится своей уникальной природой, богатой историей и культурой, а также отличной гастрономией.
В данном туре Вы прогуляетесь по Петрозаводску и Сортавале, посетите интересные музеи и полюбуетесь на самые главные природные достопримечательности Карелии.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по Петрозаводску
07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона.
Для групп из Санкт-Петербурга — прибытие 07:00 поездом №12. Туристы ожидают прибытие поезда № 018.
Завтрак в ресторане.
Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.
На новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями.
Необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы привычного мира!
Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Обед в ресторане.
Трансфер в гостиницы.
Размещение в гостиницах.
Горный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по Сортавале
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в горный парк “Рускеала” (258 км).
По дороге остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место — водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Экскурсия по мраморному каньону “Рускеала”. Вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Выезд из Горного Парка.
Переезд в г. Сортавала.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по городу Сортавале.
Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами, нескучными историями и парком с чудесными видами. Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры.
Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Марциальные воды, Кивач и Центр шунгита
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию.
Посещение первого российского курорта “Марциальные Воды”.
Царь Петр I, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, здесь сохранилась церковь Апостола Петра, построенная в XVIII веке по эскизам самого Петра.
Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Обед в кафе.
Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.
Кивач — водопад, обрамленный диабазовыми скалами. Неторопливая, до определенного времени, река Суна вдруг срывается бурлящими потоками вниз, преодолевая четыре уступа. Они делают водопад очень зрелищным.
Осмотр дендрария карельской березы.
Дендроколлекция, основанная в 1948 году, — это результат научных опытов по выращиванию в Карелии быстрорастущих, технически ценных и пригодных для озеленения городов и поселков древесно-кустарниковых пород из других климатических зон.
Посещение уникального объекта Shungit.Life. Здесь изготавливают изделия из самого полезного минерала на земле — шунгита.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|2-местное для взрослого
|1-местное для взрослого
|2-местное для ребенка до 18 лет на основ. месте
|2-местное для ребенка до 18 лет на доп. месте
“Северная” 4*:
|21 700
|24 000
|20 300
|18 700
“Piter Inn” 4*:
|22 700
|25 900
|21 200
|19 200
“Петра”
|24 100
|29 700
|22 600
|18 900
|25 300
|—
|23 800
|18 900
“Фрегат” 4*:
|23 700
|27 200
|22 200
|20 200
Варианты проживания
Отель «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Piter Inn»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Отель «Фрегат»
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озером Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Отель «Петра»
Гостиница Петра расположена в городе Петрозаводск в 0,3 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, отопление.
Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Если вы на машине, можете оставить её на парковке.
К вашим услугам: обслуживание номеров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Питание по программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты на объекты показа
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Трансфер с ж/д вокзала и обратно
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
- Каким поездом можно прибывать?
Можно прибывать из Москвы в Петрозаводск поездом № 018А в 07:50. Для групп из Санкт-Петербурга — поезд № 012А, прибытие 07:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.