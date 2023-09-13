3 день

Марциальные воды, Кивач и Центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

Посещение первого российского курорта “Марциальные Воды”.

Царь Петр I, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, здесь сохранилась церковь Апостола Петра, построенная в XVIII веке по эскизам самого Петра.

Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Обед в кафе.

Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Кивач — водопад, обрамленный диабазовыми скалами. Неторопливая, до определенного времени, река Суна вдруг срывается бурлящими потоками вниз, преодолевая четыре уступа. Они делают водопад очень зрелищным.

Осмотр дендрария карельской березы.

Дендроколлекция, основанная в 1948 году, — это результат научных опытов по выращиванию в Карелии быстрорастущих, технически ценных и пригодных для озеленения городов и поселков древесно-кустарниковых пород из других климатических зон.

Посещение уникального объекта Shungit.Life. Здесь изготавливают изделия из самого полезного минерала на земле — шунгита.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.