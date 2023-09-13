Ноябрьские выходные в Карелии

5
3 отзыва
Программа по дням
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Путешествие по Карелии в ноябре — незабываемое приключение, которое подарит Вам массу впечатлений и эмоций.

Этот регион славится своей уникальной природой, богатой историей и культурой, а также отличной гастрономией.

В данном туре Вы прогуляетесь по Петрозаводску и Сортавале, посетите интересные музеи и полюбуетесь на самые главные природные достопримечательности Карелии.
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ноябрьские выходные в Карелии
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Живописные водопады
Живописные водопады
Увидите водопады Кивач и Тохмайоки, сделаете яркие фото на их фоне
Уютные города
Уютные города
Пройдетесь по улицам и заглянете в самые интересные места Петрозаводска и Сортавалы
Редкий минерал
Редкий минерал
Познакомитесь с редким минералом — шунгитом и узнаете о нем самые любопытные факты
Знаменитая Рускеала
Знаменитая Рускеала
Посетите горный парк Рускеала и восхититесь красотой его Мраморного каньона
Целебная вода
Целебная вода
Попробуете минеральную воду на курорте "Марциальные воды" и увидите церковь XVIII века, построенную по эскизам самого Петра I

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по Петрозаводску

07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона.

Для групп из Санкт-Петербурга — прибытие 07:00 поездом №12. Туристы ожидают прибытие поезда № 018.

Завтрак в ресторане.

Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.

На новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями.

Необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы привычного мира!

Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Трансфер в гостиницы.

Размещение в гостиницах.

Прибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие, выставка «Вселенная Калевала» и обзорная экскурсия по Петрозаводску
2 день

Горный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по Сортавале

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в горный парк “Рускеала” (258 км).

По дороге остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место — водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Экскурсия по мраморному каньону “Рускеала”. Вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Выезд из Горного Парка.

Переезд в г. Сортавала.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу Сортавале.

Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами, нескучными историями и парком с чудесными видами. Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры.

Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по СортавалеГорный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по СортавалеГорный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по СортавалеГорный парк «Рускеала» и обзорная экскурсия по Сортавале
3 день

Марциальные воды, Кивач и Центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

Посещение первого российского курорта “Марциальные Воды”.

Царь Петр I, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, здесь сохранилась церковь Апостола Петра, построенная в XVIII веке по эскизам самого Петра.

Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Обед в кафе.

Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Кивач — водопад, обрамленный диабазовыми скалами. Неторопливая, до определенного времени, река Суна вдруг срывается бурлящими потоками вниз, преодолевая четыре уступа. Они делают водопад очень зрелищным.

Осмотр дендрария карельской березы.

Дендроколлекция, основанная в 1948 году, — это результат научных опытов по выращиванию в Карелии быстрорастущих, технически ценных и пригодных для озеленения городов и поселков древесно-кустарниковых пород из других климатических зон.

Посещение уникального объекта Shungit.Life. Здесь изготавливают изделия из самого полезного минерала на земле — шунгита.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.

Марциальные воды, Кивач и Центр шунгитаМарциальные воды, Кивач и Центр шунгитаМарциальные воды, Кивач и Центр шунгитаМарциальные воды, Кивач и Центр шунгита

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещение
2-местное для взрослого 1-местное для взрослого2-местное для ребенка до 18 лет на основ. месте2-местное для ребенка до 18 лет на доп. месте

“Северная” 4*:

  • стандартный номер
21 700 24 00020 30018 700

“Piter Inn” 4*:

  • стандартный номер
22 70025 90021 20019 200

“Петра”

  • стандартный номер
  • номер комфорт
24 10029 70022 60018 900
25 30023 80018 900

“Фрегат” 4*:

  • стандартный номер
23 70027 20022 20020 200

Варианты проживания

Отель «Северная»

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Отель «Северная»Отель «Северная»Отель «Северная»Отель «Северная»Отель «Северная»Отель «Северная»

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.

К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Отель «Фрегат»

2 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озером Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Отель «Петра»

2 ночи

Гостиница Петра расположена в городе Петрозаводск в 0,3 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, отопление.

Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Если вы на машине, можете оставить её на парковке.

К вашим услугам: обслуживание номеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак
  • 1 день: завтрак, обед
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты на объекты показа
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Трансфер с ж/д вокзала и обратно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Каким поездом можно прибывать?

Можно прибывать из Москвы в Петрозаводск поездом № 018А в 07:50. Для групп из Санкт-Петербурга — поезд № 012А, прибытие 07:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 сен 2023
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать
М
11 сен 2023
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой, но массу познавательного материала духовной, исторической, гастрономической, культурной жизни Соловецкого архипелага. Каждый день был наполнен удивительными маршрутами, посещением разных островов, ловлей мидий, наблюдением за тюленями… Ценной, что программа выполнена в полном объёме и было время самостоятельно осмотреть окрестности, посетить музей гулаговской рьмы, полюбоваться красочными закатами на берегу Белого моря. Всем советую прикоснуться к этому загадочному месту.
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,
К
11 сен 2023
В целом, тур прекрасный. Организация достойная. Особенно хочется поблагодарить нашего куратора, Марину❤. И особо отметить работу экскурсоводов Татьяны, Натальи, Олега, Ильи, Владимира. Очень знающие и любящие Соловецкие острова люди. Увлеченные. Из минусов, не зависящих от работы компании, капризы погоды и транспортная доступность (неудобное расписание единственного поезда Москва-Кемь, лучше с пересадкой в Питере, что тоже не айс))). Единственное пожелание экскурсоводу Валентину - информацией владеет хорошо, но: убрать собственные эмоции, сентенции и дешевую философию, а сосредоточиться на фактической стороне экскурсии (Скиты, школа юнг и Секирная Гора).

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