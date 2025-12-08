В доме 6 номеров: двухместный, четырехместный, остальные трехместные, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.