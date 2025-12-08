Мои заказы

Выходные в Карелии с хаски

Добро пожаловать в путешествие для тех, кто ищет приключения и открыт к новым впечатлениям.

За два увлекательных дня вы познакомитесь с очаровательными пушистыми обитателями севера, попробуете свои силы в управлении собачьей
упряжкой, сможете получить основные навыки каюра и пройдёте заснеженными тропами в лесах Карелии.

Вы насладитесь красотой карельской природы и тишиной, получите незабываемые впечатления от путешествия по живописным местам, попробуете блюда карельской кухни на пикнике и узнаете легенды этих мест.

Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски

Программа тура по дням

1 день

Путешествие на собачьих упряжках к лесному озеру

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Размещение в гостевом доме на ночлег.

Подведение итогов дня.

Горячий ужин.

Путешествие на собачьих упряжках к лесному озеру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Движение по маршруту на собачьих упряжках. Возвращение в Дом полярника

Завтрак.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».

Подведение итогов дня и вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Движение по маршруту на собачьих упряжках. Возвращение в Дом полярника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Дом Полярника. Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках (по запросу).

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 43 100 руб.;
  • дети 10-12 лет (в сопровождении родителей)– 24 400 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

1 ночь

В доме 6 номеров: двухместный, четырехместный, остальные трехместные, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом Полярника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арктическая палатка

1 ночь

Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники!

Арктическая палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Сопровождение профессионального инструктора и заброс вещей по маршруту
  • Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
  • Проживание в гостевом доме или ночевка по маршруту в арктической палатке и спальниках
  • Трёхразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Страховка групповая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на снегоходах - 7300 руб. /час
  • Ведение фотодневника путешествия фотографом - от 10 000 руб
  • При путешествии 1 чел. в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплая одежда:
    • носки (несколько пар);
    • перчатки или варежки (две пары);
    • сменная тёплая обувь;
    • тёплая верхняя одежда;
    • термобельё;
    • шапка;
    • балаклава;
    • тёплый баф;
  • Power bank;
  • налобные фонарики;
  • личная аптечка;
  • рюкзаки.
  • документы:
    • паспорт;
    • полис;
    • наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.

Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена групповая страховка.

Можно ли увеличить количество дней тура?

Возможно увеличить количество дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, трёхразовое питание, сопровождение инструктора и другое, уточняйте у менеджера при бронировании.

Может ли маршрут измениться?

Маршрут путешествия может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от погодных условий, состояния трассы и возможности бронирования гостевых домов по маршруту, маршрут может быть как кольцевым, так и радиальным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

