За два увлекательных дня вы познакомитесь с очаровательными пушистыми обитателями севера, попробуете свои силы в управлении собачьей
Программа тура по дням
Путешествие на собачьих упряжках к лесному озеру
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Размещение в гостевом доме на ночлег.
Подведение итогов дня.
Горячий ужин.
Движение по маршруту на собачьих упряжках. Возвращение в Дом полярника
Завтрак.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».
Подведение итогов дня и вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Дом Полярника. Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках (по запросу).
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 43 100 руб.;
- дети 10-12 лет (в сопровождении родителей)– 24 400 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.
При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
В доме 6 номеров: двухместный, четырехместный, остальные трехместные, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Арктическая палатка
Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Сопровождение профессионального инструктора и заброс вещей по маршруту
- Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
- Проживание в гостевом доме или ночевка по маршруту в арктической палатке и спальниках
- Трёхразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Страховка групповая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Катание на снегоходах - 7300 руб. /час
- Ведение фотодневника путешествия фотографом - от 10 000 руб
- При путешествии 1 чел. в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая одежда:
- носки (несколько пар);
- перчатки или варежки (две пары);
- сменная тёплая обувь;
- тёплая верхняя одежда;
- термобельё;
- шапка;
- балаклава;
- тёплый баф;
- Power bank;
- налобные фонарики;
- личная аптечка;
- рюкзаки.
- документы:
- паспорт;
- полис;
- наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.
Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена групповая страховка.
Можно ли увеличить количество дней тура?
Возможно увеличить количество дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, трёхразовое питание, сопровождение инструктора и другое, уточняйте у менеджера при бронировании.
Может ли маршрут измениться?
Маршрут путешествия может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от погодных условий, состояния трассы и возможности бронирования гостевых домов по маршруту, маршрут может быть как кольцевым, так и радиальным.