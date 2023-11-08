1 день

Петрозаводск, Дом Кантеле и творческий мастер-класс

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Ноябрьские праздники в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в Дом Кантеле и творческий мастер-класс.

Здесь вас ждет погружение в музыкальную культуру коренных народов Карелии.

Вы познакомитесь с историей Дома Кантеле.

В мастерской национальных инструментов узнаете секреты изготовления традиционного музыкального инструмента — кантеле.

Вам продемонстрируют сценическую одежду артистов ансамбля «Кантеле», созданную по «мотивам» карельских костюмов.

После экскурсии приглашаем на мастер-класс с артистами ансамбля: обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле.

Вкусный обед.

Размещение (по расчетному часу с 15:00) в гостинице «Саквояж» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены сувенирные магазины, кафе и рестораны.