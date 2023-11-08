Нас ждет насыщенная программа — обзорная экскурсия по Петрозаводску, частная галерея «Дом Кантеле», горный парк «Рускеала», водопад «Кивач» и питомник ездовых собак и северных оленей. Наше путешествие будет сопровождаться вкусной едой, невероятными видами и хорошим настроением. Карелия ждет вас!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, Дом Кантеле и творческий мастер-класс
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Ноябрьские праздники в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия в Дом Кантеле и творческий мастер-класс.
Здесь вас ждет погружение в музыкальную культуру коренных народов Карелии.
Вы познакомитесь с историей Дома Кантеле.
В мастерской национальных инструментов узнаете секреты изготовления традиционного музыкального инструмента — кантеле.
Вам продемонстрируют сценическую одежду артистов ансамбля «Кантеле», созданную по «мотивам» карельских костюмов.
После экскурсии приглашаем на мастер-класс с артистами ансамбля: обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле.
Вкусный обед.
Размещение (по расчетному часу с 15:00) в гостинице «Саквояж» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Водопад Кивач, питомник ездовых собак и северных оленей
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Выезд на загородную экскурсию «Водопад Кивач + питомник ездовых собак и северных оленей».
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Обед в кафе с элементами национальной кухни.
Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.
На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями — Сибирскими и Аляскинскими хаски.
Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс.
А еще эти пушистые северные псы необычайнодружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!
Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством — белым мхом ягелем!
Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.
Возвращение в Петрозаводск.
По пути остановка в рыбном магазине.
Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества.
Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество.
Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.
Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.
Переезд 260 км в одну сторону.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: взрослый — 400 руб. /чел., ребенок, пенсионер, студент — 300 руб. /чел.).
Обед в кафе по маршруту.
Экскурсия по Горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.
Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.
Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Возвращение в Петрозаводск или отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в г. Сортавала.
Из г. Сортавала отъезд домой на поезде в Москву или в Санкт-Петербург.
Информация о ретропоезде «Рускеальский экспресс»:
Мы рекомендуем поехать из горного парка «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Поезда из г. Сортавала (расписание поездов может меняться, проверяйте актуальную информацию на сайте РЖД):
- 18:32 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:37 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Саквояж» 4*, завтрак — «шведский стол».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 2-местное размещение — 21 600 руб. /чел.;
- 1-местное размещение — 24 300 руб. /чел.;
- 3-местное размещение — 20 900 руб. /чел.
Скидки для детей:
- ребенок до 6 лет — 1 500 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Саквояж» 4
Гостиница располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В гостинице есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «шведский стол».
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия и мастер-класс в Доме Кантеле
- Посещение центра по производству изделий из шунгита
- Экскурсия в заповедник «Кивач»
- Экскурсия по питомнику хаски
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Услуги, не включенные в стоимость тура
- Билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Предоставляется скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 1 500 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 800 руб.
Полезная информация
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. Кроме обычных купе, вместимостью 3+3 (сидячие места), в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Перевозили туристов на небольшом микроавтобусе Мерседес, очень комфортном. Гид повествовала интересно и местах, гид сама родилась в Карелии.
Был один недостаток - гостиница в один из выходных дней открывала ресторан на полчаса позже, т. к. выходные, а туроператор не был поставлен в известность об этом и полагал, что туристы будут накормлены с утра, так как утром предполагался ранний выезд. Этот вопрос не решила с первого раза ни гид (она вообще не отвечала на звонки, ни принимающая сторона - также был какой-то непонятный номер телефона), ни девушка на ресепшн. Все посчитали, что можно выдать туристам сухой паек, при том, что нас ожидала дальняя дорога в парк Рускеала. Но туроператор при поступлении такого замечания сразу же решил проблему.
Из-за завтрака не могу поставить высший балл. Плюс немного напрягало, что принимающая сторона постоянно в наш микроавтобус подхватывал каких-то других туристов, которым также продавал отдельно какие-то экскурсии (у нас они были включены в тур).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с завтраком в туре. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации завтраков и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!