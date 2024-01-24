1 день

Добро пожаловать в Карелию

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №018.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в пути в кафе.

Переезд в город Кондопога.

Размещение в гостинице «Теремок» 3*.

Время для отдыха.