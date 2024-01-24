янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Карелию
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №018.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути в кафе.
Переезд в город Кондопога.
Размещение в гостинице «Теремок» 3*.
Время для отдыха.
В гости к Хаски
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник чукотских ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: сибирский хаски, аляскинский маламут, таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно — 300 руб. /чел.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Время для отдыха.
Резиденция Талвиукко
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.
Познакомимся с легендой о Талвиукко.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
- катание на оленьей упряжке;
- катание на собачьей упряжке 500 м;
- катание на собачьей упряжке 1500 м.
Переезд в Петрозаводск.
Обед в кафе города.
Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.
Переезд на ж/д вокзал города Петрозаводска ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение (взрослый)
|33 500
|Двухместное размещение Джуниор сюит dabl
|34 700
|Одноместный номер
|37 500
|Доп. место (взрослый)
|31 500
|Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)
|31 000
|Доп. место (ребенок до 12 лет)
|29 000
Варианты проживания
Гостиница «Теремок» 3
Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» 3* размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.
Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.
2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон, фен.
1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник, фен.
2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер, фен.
Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник, фен и телефон. Микроволновая печь у администратора.
Инфраструктура:
- ресторан, бар;
- стоянка для автотранспорта рядом с гостиницей (общественная);
- сауна.
Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице «Теремок» 3* г. Кондопога
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Трансфер по маршруту
- Работа гида и аниматоров
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Рускеальский горный парк
- Экскурсия к Хаскам и катание на собачьих упряжках
- Посещение Вотчины Талвиукко
- Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2 500 руб. /челдети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослые - 2 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослые - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослые - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 3 000 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность;
- для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В первый день устали и сильно замерзли на обзорной экскурсии по Петрозаводску. На экскурсии в питомник Хаски было столпотворение в помещении, где давали обед. Целый час простояли в ожидании супа и чая. В самом отеле в Кондопоге были невкусные и холодные завтраки, хотя сама гостиница вполне хорошая. Не продуманы технические остановки в пути. Без приличных туалетов зимой, а особенно с детьми, не обойтись.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Всем очень рекомендую💗