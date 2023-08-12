Осенняя волшебная Карелия

5
3 отзыва
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Тур с насыщенной программой по самым живописным местам Карелии! За четыре дня мы познакомимся с осенним Петрозаводском, восхитимся красотой парка Рускеала, встретимся с арктическими ездовыми собаками, прокатимся на собачьих упряжках, попробуем север на вкус и проведем уютный вечер у камина.
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Осенняя волшебная Карелия
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Питомник ездовых собак
Питомник ездовых собак
Встретимся с очаровательными хаски и прокатимся на собачьей упряжке
Осенний горный парк Рускеала
Осенний горный парк Рускеала
Посетим визитную карточку Карелии и полюбуемся мраморным каньоном
Столица Карелии
Столица Карелии
Прогуляемся по набережной Онежского озера и побываем в Изобразительном музее

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Знакомство со столицей Карелии — г. Петрозаводскоми его жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философия карельской земли, мастер-класс.

Трансфер в эко-комплекс.

Знакомство с Домом Полярника.

Приветственный дегустационный стол.

Размещение.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе, дерево желаний.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Творческий вечер у камина в Доме полярника + Десерт из Северных ягод.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеала использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

Прогулка с собакой.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам — Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Катание на собачьих упряжках.

Баня на дровах.

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

Марциальные воды и водопад Кивач

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Заключительный ужин в ресторане.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Трансфер к ж/д вокзалу.

Марциальные воды и водопад КивачМарциальные воды и водопад КивачМарциальные воды и водопад КивачМарциальные воды и водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме Полярника.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 700 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 12 человек.

В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Творческий вечер и кино-ужин у камина
  • Страховка на катание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, детям предоставляются скидки.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍
Ю
13 июня 2023
Организация на высоком уровне. Провели 4 дня в сопровождении интересных, приятных и любящих свое дело людей. Отдельное спасибо Елене и Николаю.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
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4-дневные туры
Карелия
Выездные

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