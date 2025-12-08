Программа включает в себя увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых
Программа тура по дням
Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках
Начало тура ориентировочно в 08:00.
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Если вы прибываете позже старта основной группы, то самостоятельно присоединяетесь на том моменте, где находится группа в г. Петрозаводске. Если на момент прибытия группа уже находится в эко-комплексе, возможно организовать трансфер за дополнительную плату (бронь заранее).
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Подведение итогов дня.
Ужин у камина — карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.
Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».
Мини-экспедиция на снегоходах
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Старт мини-экспедиции — движение на снегоходной технике по маршруту.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин — северная кухня у камина.
Завершение программы — вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск/аэропорт.
Завершение программы примерно примерно в 18:00-19:00. Рекомендуем брать билеты на вечерние рейсы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый — 39 900 руб.;
- дети 8–12 лет— 26 300 руб.;
Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе — 5 000 руб. /день.
Тур рассчитан на 2-4 участника единовременно. Большее количество участников по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Гостевой дом «Дом Полярника» рассчитан на одновременное размещение 18 человек.
В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Проживание в гостевом доме
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Фотосессия с профессиональным фотографом - от 8 000 руб
- Прогулка с собакой - 500 руб
- Возможна организация дополнительного дня на снегоходах или собачьих упряжках - уточняйте у менеджера
- Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе - 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая одежда:
- носки (несколько пар);
- перчатки или варежки (две пары);
- сменная тёплая обувь;
- тёплая верхняя одежда;
- термобельё;
- шапка;
- балаклава;
- тёплый баф;
- Power bank;
- налобные фонарики;
- личная аптечка;
- рюкзаки.
- документы:
- паспорт;
- полис;
- наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.
Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.