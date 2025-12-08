Мои заказы

Осенне-зимний актив в Карелии

Двухдневное приключение на снегоходах и упряжках с ездовыми собаками по живописным и безлюдным уголкам Южной Карелии с ночёвкой в уютном эко-домике.

Программа включает в себя увлекательную экскурсию по питомнику северных ездовых
собак и знакомство с настоящими покорителями Арктики, которые участвовали в экспедициях на Северный полюс и других арктических маршрутах.

В этом путешествии вы сможете насладиться истинной тишиной и спокойствием северной природы, а также получить незабываемые впечатления. Тур рассчитан на 2-4 участника единовременно. Большее количество участников по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с ездовыми собаками и путешествие на собачьих упряжках

Начало тура ориентировочно в 08:00.

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Если вы прибываете позже старта основной группы, то самостоятельно присоединяетесь на том моменте, где находится группа в г. Петрозаводске. Если на момент прибытия группа уже находится в эко-комплексе, возможно организовать трансфер за дополнительную плату (бронь заранее).

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Подведение итогов дня.

Ужин у камина — карельская кухня и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах.

Просмотр фильмов про Арктику из ленты международного арктического кинофестиваля «Arctic Open».

2 день

Мини-экспедиция на снегоходах

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Старт мини-экспедиции — движение на снегоходной технике по маршруту.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин — северная кухня у камина.

Завершение программы — вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск/аэропорт.

Завершение программы примерно примерно в 18:00-19:00. Рекомендуем брать билеты на вечерние рейсы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый — 39 900 руб.;
  • дети 8–12 лет— 26 300 руб.;

Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе — 5 000 руб. /день.

Тур рассчитан на 2-4 участника единовременно. Большее количество участников по запросу.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

1 ночь

Гостевой дом «Дом Полярника» рассчитан на одновременное размещение 18 человек.

В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки)
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Проживание в гостевом доме
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Фотосессия с профессиональным фотографом - от 8 000 руб
  • Прогулка с собакой - 500 руб
  • Возможна организация дополнительного дня на снегоходах или собачьих упряжках - уточняйте у менеджера
  • Доплата к программе при путешествии одного человека в упряжке/на снегоходе - 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплая одежда:
    • носки (несколько пар);
    • перчатки или варежки (две пары);
    • сменная тёплая обувь;
    • тёплая верхняя одежда;
    • термобельё;
    • шапка;
    • балаклава;
    • тёплый баф;
  • Power bank;
  • налобные фонарики;
  • личная аптечка;
  • рюкзаки.
  • документы:
    • паспорт;
    • полис;
    • наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.

Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка включена в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

