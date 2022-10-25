Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи. Это место, которое стоит обязательно посетить. Это невероятная красота северной природы и удивительные деревянные постройки. За один день вы узнаете историю этого место и познакомитесь с местными легендами.
Ближайшие даты:
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
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мая
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Что вас ожидает:
- Онежская набережная в г. Петрозаводск
- Онежское озеро
- Музей-заповедник "Кижи"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет:
- Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
- Во время экскурсии, Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Важно знать:
- После подтверждения заказа Вам на электронную почту будет направлен QR код на полную оплату. Если экскурсия не будет полностью оплачена за 2 суток до даты поездки, то она будет автоматически аннулирована. Если Вы сделали заявку за 1 день до даты экскурсии, оплата должна пройти в этот же день.
- После 100% оплаты Вам будут высланы билеты на метеор и экскурсионное обслуживание на острове (документ можно будет распечатать или обязательно показать в электронном виде при посадке в метеор).
- Время выезда из Петрозаводска зависит от времени отправления судна на остров Кижи (рейсы могут отправляться в 09:00; 10:00; 11:00, а также 12:00; 12:30 или 13:30).
- Вся программа с дорогой занимает 7 часов.
- При штормовом предупреждении на дату поездки Вам будет предложен перенос даты или 100% возврат денежных средств.
- Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на о. Кижи на метеоре туда-обратно (время в пути примерно 1 час 20 минут в одну сторону)
- Входной билет в музей-заповедник Кижи
- Базовая экскурсия по музею-заповеднику
- Что не входит
- Личные расходы.
- Питание.
- Дополнительные экскурсии предлагаемые непосредственно на острове. Стоимость от 900 до 3000 рублей
- Место начала и завершения?
- пр. Карла Маркса д. 1а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- После подтверждения заказа Вам на электронную почту будет направлен QR код на полную оплату. В связи с тем, что для вас заранее бронируются места на водный транспорт, мы не можем принимать оплату в день экскурсии. Экскурсия дожна будет полностью оплачена за 2 суток до даты поездки, в ином случае заявка будет полностью аннулирована.
- Если Вы сделали заявку за 1 день до даты поездки, оплата должна пройти в этот же день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 103 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 окт 2022
А
Анна
14 окт 2022
Е
Елена
11 окт 2022
Сами Кижи - обалденные, организация тура - на троечку, поставила 3 звезды потому что остальные перевозчики до острова не соизволили даже ответить (я про оператора Русский Север и еще одного частника). Т. е. просто покупаешь билет по интернету и все, на этом экскурсионное обслуживание закончилось. Никто не встретил на причале, приезжаешь и сам во всем разбираешься. А метеоров там несколько, вот бегаешь к каждому показываешь ваучер и тебе говорят с ними ты едешь или нет.
В
Вера
6 окт 2022
Оформление документов, соблюдение графика, организация посадки, доставка до острова, организация экскурсии - всё отлично! Экскурсию на острове нашей группе проводил Антон (к сожалению,фамилию не запомнила, начинается на "М";) - замечательный позитивный рассказчик:) Огромным бонусом была ещё и погода: солнечно и сухо) В кафе не заходила, а вот туалет могу отметить с хорошей стороны: чистота и наличие всего необходимого.
К
Кирилл
3 окт 2022
О
Ольга
22 сен 2022
Ф
Федукина
19 сен 2022
Ю
Юрий
17 сен 2022
Е
Екатерина
16 сен 2022
Потрясающие красоты Карелии. Очень милая гид Ася. Спасибо ей за классную и информативную экскурсию. Погода на острове порадовала. Было солнечно. Отдельно заплатили за вход на колокольню - 300 руб. Вид открывается потрясающий, но голову стоит беречь. Очень милые и наглые утки.
А
Анна
13 сен 2022
Б
Беляева
10 сен 2022
Н
Наталья
10 сен 2022
Деревянные Храмы,природа вокруг конечно впечатлила своим спокойствием и величием!
Но нужно было предупреждать,что там со всех сторон ветра и нужно одевать теплую,не продуваемую куртку.
Но нужно было предупреждать,что там со всех сторон ветра и нужно одевать теплую,не продуваемую куртку.
Н
Наталья
9 сен 2022
И
Инна
5 сен 2022
Н
Наталья
2 сен 2022
Ещё 88 отзывов
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