Сами Кижи - обалденные, организация тура - на троечку, поставила 3 звезды потому что остальные перевозчики до острова не соизволили даже ответить (я про оператора Русский Север и еще одного частника). Т. е. просто покупаешь билет по интернету и все, на этом экскурсионное обслуживание закончилось. Никто не встретил на причале, приезжаешь и сам во всем разбираешься. А метеоров там несколько, вот бегаешь к каждому показываешь ваучер и тебе говорят с ними ты едешь или нет.