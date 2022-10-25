Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска

4.7
103 отзыва
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Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи. Это место, которое стоит обязательно посетить. Это невероятная красота северной природы и удивительные деревянные постройки. За один день вы узнаете историю этого место и познакомитесь с местными легендами.
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
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Что вас ожидает:

  • Онежская набережная в г. Петрозаводск
  • Онежское озеро
  • Музей-заповедник "Кижи"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет:

  • Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
  • Во время экскурсии, Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Важно знать:

  • После подтверждения заказа Вам на электронную почту будет направлен QR код на полную оплату. Если экскурсия не будет полностью оплачена за 2 суток до даты поездки, то она будет автоматически аннулирована. Если Вы сделали заявку за 1 день до даты экскурсии, оплата должна пройти в этот же день.
  • После 100% оплаты Вам будут высланы билеты на метеор и экскурсионное обслуживание на острове (документ можно будет распечатать или обязательно показать в электронном виде при посадке в метеор).
  • Время выезда из Петрозаводска зависит от времени отправления судна на остров Кижи (рейсы могут отправляться в 09:00; 10:00; 11:00, а также 12:00; 12:30 или 13:30).
  • Вся программа с дорогой занимает 7 часов.
  • При штормовом предупреждении на дату поездки Вам будет предложен перенос даты или 100% возврат денежных средств.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на о. Кижи на метеоре туда-обратно (время в пути примерно 1 час 20 минут в одну сторону)
  • Входной билет в музей-заповедник Кижи
  • Базовая экскурсия по музею-заповеднику
Что не входит
  • Личные расходы.
  • Питание.
  • Дополнительные экскурсии предлагаемые непосредственно на острове. Стоимость от 900 до 3000 рублей
Место начала и завершения?
пр. Карла Маркса д. 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения заказа Вам на электронную почту будет направлен QR код на полную оплату. В связи с тем, что для вас заранее бронируются места на водный транспорт, мы не можем принимать оплату в день экскурсии. Экскурсия дожна будет полностью оплачена за 2 суток до даты поездки, в ином случае заявка будет полностью аннулирована.
  • Если Вы сделали заявку за 1 день до даты поездки, оплата должна пройти в этот же день
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 103 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
14
3
3
2
1
3
И
25 окт 2022
А
14 окт 2022
Е
11 окт 2022
Сами Кижи - обалденные, организация тура - на троечку, поставила 3 звезды потому что остальные перевозчики до острова не соизволили даже ответить (я про оператора Русский Север и еще одного частника). Т. е. просто покупаешь билет по интернету и все, на этом экскурсионное обслуживание закончилось. Никто не встретил на причале, приезжаешь и сам во всем разбираешься. А метеоров там несколько, вот бегаешь к каждому показываешь ваучер и тебе говорят с ними ты едешь или нет.
В
6 окт 2022
Оформление документов, соблюдение графика, организация посадки, доставка до острова, организация экскурсии - всё отлично! Экскурсию на острове нашей группе проводил Антон (к сожалению,фамилию не запомнила, начинается на "М";) - замечательный позитивный рассказчик:) Огромным бонусом была ещё и погода: солнечно и сухо) В кафе не заходила, а вот туалет могу отметить с хорошей стороны: чистота и наличие всего необходимого.
К
3 окт 2022
О
22 сен 2022
Ф
19 сен 2022
Ю
17 сен 2022
Е
16 сен 2022
Потрясающие красоты Карелии. Очень милая гид Ася. Спасибо ей за классную и информативную экскурсию. Погода на острове порадовала. Было солнечно. Отдельно заплатили за вход на колокольню - 300 руб. Вид открывается потрясающий, но голову стоит беречь. Очень милые и наглые утки.
А
13 сен 2022
Б
10 сен 2022
Н
10 сен 2022
Деревянные Храмы,природа вокруг конечно впечатлила своим спокойствием и величием!
Но нужно было предупреждать,что там со всех сторон ветра и нужно одевать теплую,не продуваемую куртку.
Н
9 сен 2022
И
5 сен 2022
Н
2 сен 2022
Ещё 88 отзывов

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