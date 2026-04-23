Знакомьтесь, Петрозаводск

Увидеть Онежское озеро, гранитную набережную и городские панорамы с природной смотровой
Петрозаводск — город, где европейская аккуратность встречается с суровой северной природой.

За один день вы увидите главное: гранитную набережную с подарками городов-побратимов, старейший собор, единственную в своём роде Круглую площадь и тихий Губернаторский сад. А в финале — подниметесь к Чёртову стулу.
Описание экскурсии

Вы увидите

  • Набережную Онежского озера — визитную карточку города. Гранитный променад с необычными скульптурами от городов-побратимов — лучшее место для прогулок и фото.
  • Кафедральный собор Александра Невского — первый каменный храм Петрозаводска. Горожане собирали на него средства всем миром.
  • Круглую площадь — единственный в городе архитектурный ансамбль 18 века в стиле провинциального классицизма.
  • Губернаторский сад — островок тишины в центре. Вековые деревья, клумбы и необычные скульптуры из заводских деталей: шестерёнки, рельсы, пушки.
  • Соборную площадь (площадь Кирова) — сердце культурной жизни. Здесь стоят Музей изобразительных искусств, Дом культуры, центр музея-заповедника «Кижи» и дом ансамбля «Кантеле».
  • Чёртов стул — природную смотровую площадку в конце маршрута. С неё Петрозаводск виден как на ладони.

Вы узнаете

  • Как город, заложенный Петром I в 1703 году, при Екатерине II получил статус уездного центра.
  • Какие загадки хранят творения русских и иностранных зодчих.
  • Как связаны карельский эпос и европейский облик современного Петрозаводска.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе туристического класса.
  • Все объекты осматриваем снаружи.

во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 136 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!

Отзывы и рейтинг

О
Замечательная экскурсия, огромное спасибо Светлане!!! Отправились в поездку небольшой группой на микроавтобусе. Объездили весь город, везде останавливались, выходили, Светлана очень подробно и увлекательно рассказывала об основных событиях и достопримечательностях города!
В конце посетили Чертов стул напротив Петрозаводска на берегу Онежского озера, откуда открылся чудесный вид на скалы и город. Очень порадовало, что Светлана много знает о Карелии, отвечает на самые разные вопросы, рассказывала без остановки на протяжении всей экскурсии, мы получили огромный объем информации и массу самых замечательных впечатлений!!! Отдельное спасибо водителю микроавтобуса-аккуратная езда, машина чистая, шофер отзывчивый и общительный! Спасибо огромное!!!!! ❤❤❤

С
Спасибо за экскурсию, всё очень понравилось. Увидели все основные достопримечательности города. Было супер!!!
М
Дата посещения: 26 мая 2026
Светлана, очень приятный, грамотный и эрудированный экскурсовод. Очень интересно рассказывает и охотно, с любовью к родному краю, делится своими знаниями. Готова к любым нашим самым неожиданным вопросам. Все по существу,
без воды, но подробно. Очень рекомендуем Светлану! Экскурсия по Петрозаводску, Кивач, Минеральные Воды, производство шунгита, рыбный магазин, обед кафе Рыбка. 26.05.2026 8:30-17:30. Светлана, большое спасибо за новые знания и удовольствие, которое мы получили от общения с Вами!❤️

