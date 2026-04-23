Петрозаводск — город, где европейская аккуратность встречается с суровой северной природой.
За один день вы увидите главное: гранитную набережную с подарками городов-побратимов, старейший собор, единственную в своём роде Круглую площадь и тихий Губернаторский сад. А в финале — подниметесь к Чёртову стулу.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Набережную Онежского озера — визитную карточку города. Гранитный променад с необычными скульптурами от городов-побратимов — лучшее место для прогулок и фото.
- Кафедральный собор Александра Невского — первый каменный храм Петрозаводска. Горожане собирали на него средства всем миром.
- Круглую площадь — единственный в городе архитектурный ансамбль 18 века в стиле провинциального классицизма.
- Губернаторский сад — островок тишины в центре. Вековые деревья, клумбы и необычные скульптуры из заводских деталей: шестерёнки, рельсы, пушки.
- Соборную площадь (площадь Кирова) — сердце культурной жизни. Здесь стоят Музей изобразительных искусств, Дом культуры, центр музея-заповедника «Кижи» и дом ансамбля «Кантеле».
- Чёртов стул — природную смотровую площадку в конце маршрута. С неё Петрозаводск виден как на ладони.
Вы узнаете
- Как город, заложенный Петром I в 1703 году, при Екатерине II получил статус уездного центра.
- Какие загадки хранят творения русских и иностранных зодчих.
- Как связаны карельский эпос и европейский облик современного Петрозаводска.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе туристического класса.
- Все объекты осматриваем снаружи.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 136 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Замечательная экскурсия, огромное спасибо Светлане!!! Отправились в поездку небольшой группой на микроавтобусе. Объездили весь город, везде останавливались, выходили, Светлана очень подробно и увлекательно рассказывала об основных событиях и достопримечательностях города!
Спасибо за экскурсию, всё очень понравилось. Увидели все основные достопримечательности города. Было супер!!!
Дата посещения: 26 мая 2026
Светлана, очень приятный, грамотный и эрудированный экскурсовод. Очень интересно рассказывает и охотно, с любовью к родному краю, делится своими знаниями. Готова к любым нашим самым неожиданным вопросам. Все по существу,
