Экскурсии в Кижи из Петрозаводска

Найдено 6 экскурсий в категории «Кижи» в Петрозаводске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
210 отзывов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100 за человека
К волшебному острову Кижи на автомобиле
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
35 отзывов
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 900 за человека
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    21 мая 2024
    К волшебному острову Кижи на автомобиле
    Все очень понравилось. В ем рекомендую данный маршрут
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    К волшебному острову Кижи на автомобиле
    Кижи- супер.
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    К волшебному острову Кижи на автомобиле
    Большое спасибо организатору и гиду Алексею. Не смотря на долгую дорогу время в пути пролетело не заметно благодаря интересным рассказам.
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    Узнали много нового о истории Карелии,традициях,обычаях. На острове Кижи время было достаточно чтобы все успеть посмотреть,замечательный экскурсовод. Прекрасно организованная экскурсия,Алексей профессионал своего дела. (отдельное спасибо за презент)

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
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    в микроавтобусе, наличие небольшого столика было очень удачно для двухдневного тура. В дороге была путевая экскурсия о быте и кухне Карелии, кстати, Елена угостила вкусными калитками, которые нам так полюбились. Во время пути на заявленные локации наслаждались безумно красивыми видами из окна - то, ради чего стоит ехать не раздумывая в Карелию! Маршрут и тайминг комфортно продуманы, при этом нам повезло и бонусом мы увидели спуск воды на ГЭС на реке Суна. Хочется отметить, что сейчас на Онежском озере лед еще не сошел и переправа на остров Кижи была на аэросанях, - очень необычно, практически как отдельное приключение. Так как мы были с маленьким ребенком, то на самом острове Кижи решили не ждать группу с предусмотренной музеем-заповедником экскурсией, и погуляли самостоятельно. Елена подробно рассказала основные моменты. Спасибо за крутые впечатления, обязательно вернемся еще!

  • И
    Игорь
    25 марта 2024
    К острову Кижи на амфибии
    Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
  • М
    Марина
    20 декабря 2023
    Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
    Это была индивидуальная экскурсия- мы с подругой и наш гид- экскурсовод-водитель Алексей. Понравилось очень! Почти всё заявленное в программе экскурсии мы
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    увидели. Даже более. Вне программы мы посетили Замок Кархумяки. Неизгладимое впечатление! Алексей замечательный рассказчик, доброжелательный и внимательный. С погодой повезло. Природа великолепна. От экскурсии остались восхитительные впечатления!

  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
    В Карелию ездим часто, в этот раз решили съездить в Медвежьегорск, где ещё не были. Экскурсия была индивидуальная, очень понравилось.
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    Гид Алексей очень профессиональный, эескурсию продумал до мелочей, посетили Беломоро-Балтийский канал, Сандармох, посмотрели сооружения времен Отеч. войны. Отдельное спасибо за железнодорожный музей-вагон, узнали много интересного об истории станции Медвнжья Гора

  • К
    Константин
    3 октября 2023
    Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
    Все состоялось, остров замечательный, экскурсия тоже. Все во время, как по графику. Берите с собой зонты обязательно и лучше резиновую обувь. Спасибо.
  • М
    Мария
    26 сентября 2023
    Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
    Остров Кижи оставил незабываемые впечатления. На территории находится несколько старинных храмов. Они великолепны. Также представлен быт крестьянских семей, в виде
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    дома с обстановкой и различнх хозяйственных построек. На острове работают экскурсоводы, экскурсия длится примерно 2 часа. Экскурсовод рассказала много интересного, экскурсия закончилась колоколным звоном в часовне острова. Звонарь показал свое мамтерство, было красиво. На остроае хорошо и спокойно. Но мало свободного времени дали.

  • К
    Кулаков
    29 января 2023
    Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи
    5 баллов! (был 2 января 2023г)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кижи»

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  1. Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
  2. Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
  3. К волшебному острову Кижи на автомобиле
  4. К острову Кижи на амфибии
  5. Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кижи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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