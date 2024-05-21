1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
В тренде
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Начало: Пр. Карла Маркса д. 1а/1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:15
7 100₽ за человека
Мини-группа
12 часов
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
15 часов
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 мая 2024Все очень понравилось. В ем рекомендую данный маршрут
- ААндрей14 мая 2024Кижи- супер.
- ЕЕвгения13 мая 2024Большое спасибо организатору и гиду Алексею. Не смотря на долгую дорогу время в пути пролетело не заметно благодаря интересным рассказам.
- ЮЮрий2 мая 2024Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
- ИИгорь25 марта 2024Остров Кижи понравился, жаль что идёт реконструкция и не всё довелось увидеть. Прогулка на катере на воздушной подушке,первый раз в жизни, очень доволен.
- ММарина20 декабря 2023Это была индивидуальная экскурсия- мы с подругой и наш гид- экскурсовод-водитель Алексей. Понравилось очень! Почти всё заявленное в программе экскурсии мы
- ООльга7 ноября 2023В Карелию ездим часто, в этот раз решили съездить в Медвежьегорск, где ещё не были. Экскурсия была индивидуальная, очень понравилось.
- ККонстантин3 октября 2023Все состоялось, остров замечательный, экскурсия тоже. Все во время, как по графику. Берите с собой зонты обязательно и лучше резиновую обувь. Спасибо.
- ММария26 сентября 2023Остров Кижи оставил незабываемые впечатления. На территории находится несколько старинных храмов. Они великолепны. Также представлен быт крестьянских семей, в виде
- ККулаков29 января 2023Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи5 баллов! (был 2 января 2023г)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кижи»
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