09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I.
Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Короткая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины всего пара минут ходьбы).
Сампо – это знаменитая гора из калевальских рун, однако данная гора обязано своим названием советско-финскому фильму «Сампо», который снимался в этих местах в 1960-е годы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.
Продолжаем движение по маршруту.
11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды» (основано Петром I в 1719 г.).
Дегустация воды из трёх подземных источников, посещение музея и Петровской церкви (1721 г.).
Продолжаем движение по шоссе до заповедника «Кивач».
По пути – осмотр Храма Святой Троицы (церковь Троицы Живоначальной) в п. Кончезеро.
Кирпичная однопрестольная одноглавая церковь с колокольней, построена на благотворительные пожертвования при Кончезерском горном заводе.
13:00 Посещение заповедника «Кивач» и осмотр знаменитого водопада «Кивач».
15:00 Привал и пикник в сосновом бору, на берегу озера Пальеозеро (пикник может быть заменён на обед в кафе – по погоде).
Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жареного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – горячий чай или кофе с пряниками.
Наевшись и отдохнув, продолжаем движение по маршруту.
16:00 Мастер-класс по управлению внедорожниками в карьерах и на лесных дорогах вдоль побережья оз. Пальеозеро.
Самостоятельное вождение под руководством инструктора.
Проезд по взлётно-посадочной полосе аэродрома, спрятанного в тайге.
В 1940 году вблизи поселка Гирвас организовали военно-полевой аэродром для небольших самолетов «У-2».
Осматриваем каменный Пор-Порог на реке Суна.
В конце маршрута мы подъедем к старой, но до сих пор действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).
Выезд на трассу М-18 «Кола».
20:00 Прибытие в лесной отель «Малая Медвежка», расположенный на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.
Ужин в ресторане отеля.
Баня по желанию (за доп. плату).
Расстояние: 220 км.
09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Выезд по маршруту – г. Медвежьегорск – Заонежье – о. Кижи.
Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и русского Севера.
Здесь проживали предки современных северных народов – сегодняшние саамы, вепсы, карелы.
С 13 века из Псковско-Новгородских земель стали переселятся русские.
В 1478 году Заонежье в составе Новгородских земель присоединяется к Русскому централизованному государству.
Здесь сохранились старинные поселения – некоторые деревни полностью заброшены, в некоторых всё ещё живут люди.
Во многих деревнях сохранились старинные церкви 16-18 веков.
Остров Кижи – так же находится в Заонежье.
Несколько километров по асфальту и мы сворачиваем на грунтовку и въезжаем в Заонежье.
Продолжаем движение по лесным дорогам и осматриваем несколько старинных деревень и сохранившиеся там памятники деревянного зодчества Русского севера – часовни и церкви 17-18 в.в.
Деревни – Узкие, Космозеро.
В 15 – 18 веках это были богатые деревни, стоящие на старинном торговом пути из Новгорода к Белому морю.
Сейчас деревни заброшены.
Здесь сохранилась большая церковь Николая Чудотворца (VII – VIII в.в.).
По старинным деревенским дорогам мы подъедем к берегу Великой губы Онежского озера – напротив острова Кижи.
14:00 Катер доставит нас на остров Кижи – на экскурсию по музею-заповеднику «Кижи».
16:00 Возвращение с острова на материк к джипам, обед.
Выезд в Медвежьегорск.
По пути заедем на вершину горы Лысуха и осмотрим узел финской обороны Кархумяки, который был построен финской армией вовремя оккупации с 1941 по 1943 годы.
20:00 Возвращение в лесной отель «Малая Медвежка».
Расстояние: 120 км.
08:00-09:00 Подъём, завтрак, выезд.
Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара – высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место – священное место древних саамов.
Сегодня нам предстоит подняться на вершину г. Воттоваара!
13:00 Обед в пути.
15:00 Мы подъедем максимально близко к горе, оставим джипы и совершим пешее восхождение на вершину горы Воттоваара (порядка 5 км.).
Осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.
Фото.
Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев.
А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.
18:00 Спуск с г. Воттоваара к джипам, движение по лесной дороге вокруг горы.
Осмотр памятника партизанскому отряду, построенного на скале комсомольцами в 80-х годах.
К памятнику ведёт лестница, вырубленная в скале.
20:00 Прибытие в гостиницу (или ночёвка в лесу, в палаточном лагере – по желанию.)
Ужин.
Расстояние: 130 км.
09:00-10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Сегодня наша цель – Ладожское озеро.
По старым лесовозным дорогам мы движемся на юг Карелии, вдоль финской границы.
15:00 Привал, пикник на природе.
Двигаясь по маршруту, мы посетим национальный парк Толвоярви.
Здесь потрясающе красивые карельские пейзажи и неповторимый рельеф – озёра, изрезанные озовыми грядами.
А в финскую кампанию и Великую Отечественную эта местность была ареной ожесточенных боев.
Дороги здесь заброшены и потребуют навыков внедорожного вождения.
Осмотр развалин финской гостиницы, построенной в 1939 году на «озе» – узкой высокой гряде между озёр.
21:00 Прибытие в лесной отель.
Ужин.
Вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами.
Расстояние: 150 км.
7:00-8:00 Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.
Путешествие на «Метеоре» на остров Валаам в Ладожском озере.
Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.
Обед в монастырской трапезной на острове.
16:00 Возвращение на речной вокзал в г.Сортавала.
Посещение уникального музея деревянных картин Кронида Гоголева.
Музей располагается в старинном здании финской застройки 1899 года.
Уникальная коллекция работ Народного художника России Кронида Александровича Гоголева – профессионального художника, работавшего в уникальной манере (резьба по дереву), известна на весь мир.
Основная часть произведений – скульптурный рельеф в дереве.
17:00 Посещение горного парка «Рускеала».
Изначально – это мраморные ломки, разработанные еще в 17 веке.
Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Прогулка по мраморному каньону и посещение близлежащих водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен фильма «А зори здесь тихие».
20:00 Прибытие в отель.
Ужин.
Расстояние: 250 км.
9:00-10:00 Подъём, завтрак в ресторане отеля, выезд в г. Петрозаводск.
Движение по трассе вдоль ладожских шхер.
12:00 Посещение водопада «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски.
Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.
14:00 Остановка в д. Колатсельга, осмотр останков Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).
15:00 Обед в исторической карельской деревне Кинерма (блюда национальной карельской кухни).
Экскурсия по деревне.
19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин в кафе года.
20:00 Трансфер на ж/д вокзал в Петрозаводске.
Расстояние: 100 км.
Тур предусматривает проживание в отеле. Вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
|При посадке 3 участника в машине + инструктор
|78 750 руб./чел.
|При посадке 2 участника в машине + инструктор
|93 750 руб./чел.
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.
4. Верхняя одежда:
5. Нижняя одежда:
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Джип сафари на TOYOTA Land Cruiser 70, 80, 90, Jeep Grand Cherokee.