Покататься на джипах в Петрозаводске

Найдено 15 туров в категории «Джиппинг» в Петрозаводске, цены от 25 875 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«А также подниметесь на джипах на вершину горы Воттовара, посетите курорт «Марциальные воды», увидите водопад Кивач и озеро тектонического происхождения»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
На джипах по северному Приладожью
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
«Программа создана для тех, кто любит управлять надежным внедорожником, кто ценит старину и кто готов открывать для себя новые непознанные места»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125 за человека
Популярная Карелия. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в увлекательный джип-тур в Карелии»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Ерши, где нас уже ждут джипы, на которых мы отправляемся любоваться красивыми старинными деревнями»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Петрозаводск, размещение по джипам»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875 за человека
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Во время джип-тура полюбуемся пейзажами, увидим первый Российский курорт, спустимся к лавовым языкам древнейшего вулкана, посетим заповедник «Кивач» и освоим навыки внедорожного вождения»
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 41 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
  • К
    Каролина
    23 января 2024
    Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
    Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Большой рыбный тур. Джип-сафари
  2. На джипах по северному Приладожью
  3. Популярная Карелия. Джип-тур
  4. Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
  5. Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Джиппинг" можно забронировать 15 авторских туров от 25 875 до 105 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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