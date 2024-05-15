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Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«А также подниметесь на джипах на вершину горы Воттовара, посетите курорт «Марциальные воды», увидите водопад Кивач и озеро тектонического происхождения»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
«Программа создана для тех, кто любит управлять надежным внедорожником, кто ценит старину и кто готов открывать для себя новые непознанные места»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас в увлекательный джип-тур в Карелии»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Ерши, где нас уже ждут джипы, на которых мы отправляемся любоваться красивыми старинными деревнями»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Максимально насыщенный 6-дневный джип-тур, в котором у Вас есть возможность проехать всю Карелию»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Петрозаводск, размещение по джипам»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Во время джип-тура полюбуемся пейзажами, увидим первый Российский курорт, спустимся к лавовым языкам древнейшего вулкана, посетим заповедник «Кивач» и освоим навыки внедорожного вождения»
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 41 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ЮЮлия6 марта 2024В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
- ККаролина23 января 2024Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
- ЮЮлия21 января 2024Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Джиппинг»
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