Предлагаем Вам уникальное путешествие к древнейшей, легендарнейшей Саамской горе Воттоваара. Гора расположена в 20 км юго-восточнее посёлка Суккозеро, в 35 северо-восточнее посёлка Гимолы и в 40 км к юго-западу от крупного озера (водохранилища) Сегозеро. Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417, 3 м над уровнем моря 🌊. Площадь горы ⛰️ 6 кв. км.

Нет во всей Карелии места более таинственного, чем гора Воттоваара. За ним прочно закрепилась слава «места силы», да и само название звучит как какое-то древнее заклинание.

В первую очередь нужно посетить вершину Воттоваары и просто оглядеться. Здесь открывается фантастический вид на окрестности горы. Панорама сказочная.

Вы увидите и прикоснетесь к знаменитым Воттоварским сейдам. Эти большие валуны на маленьких каменных «ножках» выглядящие очень необычно.

Единой точки зрения на вопрос о происхождении сейдов до сих пор нет. Одни утверждают, что это культовые сооружения древнего саамского народа, другие утверждают, что это уникальные природные явления.

Эмоциональные переживания на месте древних святилищ вызовут у Вас галлюцинации и иллюзии. При помощи профессионального гида Вы сможете найти ответы на жизненно важные вопросы.

Наше путешествие поможет каждому воспроизвести подсознательную информацию, с помощью которой человек способен самореализоваться и добиться успеха в жизни. На горе в фантазии человека во время удивительного путешествия проявится много новых идей, которые непременно воплотятся в вашей жизни.

Маршрут рассчитан на 4 дня включая приезд и отъезд и три ночи. Вы остановитесь в комфортабельном доме гида под Петрозаводском. В трехэтажном доме имеется сауна, кухня 🥧 для приготовления пищи (питание самостоятельное, в стоимость тура не входит), все условия для проживания и место для приготовления шашлыков, есть камин и интернет. В теплое время Карельская река Шуя находящаяся в 10-ти метрах от дома ждет Вас.

1 день. Приезд в Петрозаводск. Посещение магазинов, где можно приобрести все необходимое для питания и отдыха. Трансфер и размещение в доме гида. Финская сауна. Оздоровительное купание в карельской реке Шуя. Шашлыки в угорском вигваме. Отдых после дороги.

2 день. Посещение уникального природного комплекса древних гор Беламорид. Возвращение в дом гида.

3 день. Поездка на мистическую гору Воттоваару: 4 часа на автомобиле 🚘 и 1 час на специальном транспорте, 3 часа путешествия по горе. Трансфер в Домик гида.

4 день. Бродим по карельским тропам. Последние минуты уединения в загадочной Карелии. Трансфер на вокзал. Отъезд

Тур рассчитан максимально на 4-х человек.

Стоимость путевки на 1 человека: 20 000 р.

Стоимость путевки на 4-х 80 000 р.

Место встречи Петрозаводский ж/д вокзал, но по договоренности место встречи можно изменить.