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Посещение древней горы Воттоваара в Карелии

Огни С.
Огни С. – Гид из Петрозаводска
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚌На автобусе
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 20 000 ₽ за человека

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Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии

Что вы увидите

  • Петрозаводск
  • река Шуя
  • мистический горный массив рядом с рекой Шуя
  • гору Воттоваара
Предлагаем Вам уникальное путешествие к древнейшей, легендарнейшей Саамской горе Воттоваара. Гора расположена в 20 км юго-восточнее посёлка Суккозеро, в 35 северо-восточнее посёлка Гимолы и в 40 км к юго-западу от крупного озера (водохранилища) Сегозеро. Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417, 3 м над уровнем моря 🌊. Площадь горы ⛰️ 6 кв. км.
Нет во всей Карелии места более таинственного, чем гора Воттоваара. За ним прочно закрепилась слава «места силы», да и само название звучит как какое-то древнее заклинание.
В первую очередь нужно посетить вершину Воттоваары и просто оглядеться. Здесь открывается фантастический вид на окрестности горы. Панорама сказочная.
Вы увидите и прикоснетесь к знаменитым Воттоварским сейдам. Эти большие валуны на маленьких каменных «ножках» выглядящие очень необычно.
Единой точки зрения на вопрос о происхождении сейдов до сих пор нет. Одни утверждают, что это культовые сооружения древнего саамского народа, другие утверждают, что это уникальные природные явления.
Эмоциональные переживания на месте древних святилищ вызовут у Вас галлюцинации и иллюзии. При помощи профессионального гида Вы сможете найти ответы на жизненно важные вопросы.
Наше путешествие поможет каждому воспроизвести подсознательную информацию, с помощью которой человек способен самореализоваться и добиться успеха в жизни. На горе в фантазии человека во время удивительного путешествия проявится много новых идей, которые непременно воплотятся в вашей жизни.
Маршрут рассчитан на 4 дня включая приезд и отъезд и три ночи. Вы остановитесь в комфортабельном доме гида под Петрозаводском. В трехэтажном доме имеется сауна, кухня 🥧 для приготовления пищи (питание самостоятельное, в стоимость тура не входит), все условия для проживания и место для приготовления шашлыков, есть камин и интернет. В теплое время Карельская река Шуя находящаяся в 10-ти метрах от дома ждет Вас.
1 день. Приезд в Петрозаводск. Посещение магазинов, где можно приобрести все необходимое для питания и отдыха. Трансфер и размещение в доме гида. Финская сауна. Оздоровительное купание в карельской реке Шуя. Шашлыки в угорском вигваме. Отдых после дороги.
2 день. Посещение уникального природного комплекса древних гор Беламорид. Возвращение в дом гида.
3 день. Поездка на мистическую гору Воттоваару: 4 часа на автомобиле 🚘 и 1 час на специальном транспорте, 3 часа путешествия по горе. Трансфер в Домик гида.
4 день. Бродим по карельским тропам. Последние минуты уединения в загадочной Карелии. Трансфер на вокзал. Отъезд
Тур рассчитан максимально на 4-х человек.
Стоимость путевки на 1 человека: 20 000 р.
Стоимость путевки на 4-х 80 000 р.
Место встречи Петрозаводский ж/д вокзал, но по договоренности место встречи можно изменить.
Что входит
  • Проживание в доме гида
  • поездка на автобусе на гору
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Проезд до Петрозаводска и обратно
  • питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ж/д вокзал г. Петрозаводск
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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