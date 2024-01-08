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в первый день: мы перед рассветом в темноте гуляли по набережной Петрозаводска, а когда солнце встало и рассвело, мы пошли в музей ИЗО. Потом поехали к Талви Укко, а на водопад Кивач снова пошли в темноте. На мой взгляд, в музей ИЗО нам надо было идти вечером, как это и было заявлено в программе тура. А на улице надо находиться в светлое время суток. Я очень пожалела о выборе гостиницы (нам попалась Илма). Я думала, что на одну ночь и так сойдёт. Но завтрак в гостинице был невкусный, омлет и запеканка были несвежие, из холодильника. Ребенку потом пришлось Имодиум дать. У меня тоже живот болел два дня после этого завтрака. Единственный плюс - это чистота в номере и наличие всего необходимого, чтобы переночевать. Рекомендую чуть больше заплатить и выбрать хороший отель высшей категории. Всем, кто был во Фрегате, отель понравился.