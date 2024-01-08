3 дня
ТОП места Карелии 3: Рускеала, водопады из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
от 12 950₽ за человека
4 дня
ТОП места Карелии 4: Рускеала, водопады и активные развлечения
Начало: Пл. Гагарина, 1
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
от 25 650₽ за человека
2 дня
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Начало: Ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
26 дек в 08:00
5 янв в 09:00
от 13 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия8 января 2024Очень хороший экскурсовод Ирина! Спасибо ей за интересные рассказы, очень много исторических фактов и познавательных историй! Не понятна организация тура
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Необычные»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 12 950 до 25 650. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «Необычные», 8 ⭐ отзывов, цены от 12950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль