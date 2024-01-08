Необычные туры по Петрозаводску

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Петрозаводске, цены от 12 950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
ТОП места Карелии 3: Рускеала, водопады из Петрозаводска
На автобусе
2 отзыва
3 дня
ТОП места Карелии 3: Рускеала, водопады из Петрозаводска
Начало: Пл. Гагарина, 1
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
от 12 950 за человека
ТОП места Карелии 4: Рускеала, водопады и активные развлечения
На автобусе
1 отзыв
4 дня
ТОП места Карелии 4: Рускеала, водопады и активные развлечения
Начало: Пл. Гагарина, 1
5 янв в 09:00
6 янв в 09:00
от 25 650 за человека
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
На автобусе
5 отзывов
2 дня
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Начало: Ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
26 дек в 08:00
5 янв в 09:00
от 13 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
    Очень хороший экскурсовод Ирина! Спасибо ей за интересные рассказы, очень много исторических фактов и познавательных историй! Не понятна организация тура
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    в первый день: мы перед рассветом в темноте гуляли по набережной Петрозаводска, а когда солнце встало и рассвело, мы пошли в музей ИЗО. Потом поехали к Талви Укко, а на водопад Кивач снова пошли в темноте. На мой взгляд, в музей ИЗО нам надо было идти вечером, как это и было заявлено в программе тура. А на улице надо находиться в светлое время суток. Я очень пожалела о выборе гостиницы (нам попалась Илма). Я думала, что на одну ночь и так сойдёт. Но завтрак в гостинице был невкусный, омлет и запеканка были несвежие, из холодильника. Ребенку потом пришлось Имодиум дать. У меня тоже живот болел два дня после этого завтрака. Единственный плюс - это чистота в номере и наличие всего необходимого, чтобы переночевать. Рекомендую чуть больше заплатить и выбрать хороший отель высшей категории. Всем, кто был во Фрегате, отель понравился.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Необычные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. ТОП места Карелии 3: Рускеала, водопады из Петрозаводска
  2. ТОП места Карелии 4: Рускеала, водопады и активные развлечения
  3. Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 12 950 до 25 650. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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