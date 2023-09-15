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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
2 июля в 07:50
3 июля в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
5 июля в 08:00
10 июля в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 10:40, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 10:40
82 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
28 июля в 09:00
5 авг в 09:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 сентября 2023Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена7 мая 2023Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
- ИИрина21 июля 2022Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и
- ННаталья26 июня 2022Всё прошло очень хорошо, за исключением нескольких аспектов 1. Утром 1-го дня был завтрак скудным 2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги. А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От ж/д вокзала»
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