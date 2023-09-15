От ж/д вокзала – туры в Петрозаводске

Найдено 9 туров в категории «От ж/д вокзала» в Петрозаводске, цены от 15 895 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
2 июля в 07:50
3 июля в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
5 июля в 08:00
10 июля в 08:00
25 900 за человека
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 10:40, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 10:40
82 900 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000 за человека
Тур выходного дня в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
28 июля в 09:00
5 авг в 09:00
84 000 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
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    в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо! Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе. С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
  • И
    Ирина
    21 июля 2022
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и
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    город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.

    Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
  • Н
    Наталья
    26 июня 2022
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Всё прошло очень хорошо, за исключением нескольких аспектов 1. Утром 1-го дня был завтрак скудным 2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги. А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От ж/д вокзала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  3. Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
  4. Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
  5. Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
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