Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске

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Наша увлекательная интерактивная прогулка позволит увидеть вам популярные места города, а также погрузиться в его вековую историю.

Вы прогуляетесь по Онежской набережной, остановитесь в самых ярких ее локациях, чтобы сделать много запоминающихся фото!
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
15
мая
16
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • «Черный ангел»
  • «Кошелек удачи»
  • «Знак в честь 50-летия освобождения» и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Набережная — прекрасное место для прогулок, свиданий и фотосессий. Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, узнаете историю различных достопримечательностей и интересные факты о об этом месте. Сможете увидеть старинные монеты и не только!

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
  • Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
  • Одевайтесь по погоде.

С понедельника по пятницу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия в приложении AR Tour + сопровождающий
  • Исторические факты с новой интерпретацией и визуализацией
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
  • Наушники не включены — возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Ленина, д. 2
Завершение: ул. Федосовой, д. 30
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
  • Оденьтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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