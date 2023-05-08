Наша увлекательная интерактивная прогулка позволит увидеть вам популярные места города, а также погрузиться в его вековую историю.
Вы прогуляетесь по Онежской набережной, остановитесь в самых ярких ее локациях, чтобы сделать много запоминающихся фото!
Вы прогуляетесь по Онежской набережной, остановитесь в самых ярких ее локациях, чтобы сделать много запоминающихся фото!
Ближайшие даты:
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- «Черный ангел»
- «Кошелек удачи»
- «Знак в честь 50-летия освобождения» и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Набережная — прекрасное место для прогулок, свиданий и фотосессий. Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, узнаете историю различных достопримечательностей и интересные факты о об этом месте. Сможете увидеть старинные монеты и не только!
Важная информация:
- Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
- Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
- Одевайтесь по погоде.
С понедельника по пятницу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия в приложении AR Tour + сопровождающий
- Исторические факты с новой интерпретацией и визуализацией
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида, ваш гид — мобильное приложение на вашем смартфоне.
- Наушники не включены — возьмите свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект Ленина, д. 2Завершение: ул. Федосовой, д. 30
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по пятницуЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание, что необходимо взять заряженный смартфон, наушники и иметь на телефоне доступ к интернету.
- Оденьтесь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Пешеходные
Необычные
Онежская набережная
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Дата и количество участников выбирается при бронировании