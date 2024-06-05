Экскурсии по набережной Петрозаводска

Найдено 18 экскурсий в категории «Набережная» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
«Мы прогуляемся по набережной Онежского озера с её удивительными арт-объектами, я расскажу историю их появления, познакомлю с названиями, которые им придумали местные жители»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
«А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов»
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Завершится экскурсия на Онежской набережной и Аллее современного искусства, обрамленной оригинальными скульптурами: «Рыбаки», «Волна дружбы», «Под одними звездами» и другими»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Мы начнём с набережной города, где вы увидите памятник основателю Петрозаводска»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
«Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 5 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
О Петрозаводске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
«Прогулка по набережной и не только»
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«Мы покажем главные достопримечательности города: проспект Ленина, Театральную площадь, Губернаторский сад и живописную набережную Онежского озера»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
«Онежская набережная — это музей под открытым небом»
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.
Прогулка по Новой Набережной в Петрозаводске
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности
Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом
Начало: Проспект Ленина, д. 2
«Что вас ожидает: Набережная — прекрасное место для прогулок, свиданий и фотосессий»
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Мы встретимся с вами в назначенное время и отправимся в парк у набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
  2. Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
  3. Душевная прогулка по Петрозаводску
  4. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  5. Прогулка по столице Карелии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Набережная" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 990 до 16 950. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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