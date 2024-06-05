🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 57 отзывов Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом Начало: На набережной Онежского озера «Мы прогуляемся по набережной Онежского озера с её удивительными арт-объектами, я расскажу историю их появления, познакомлю с названиями, которые им придумали местные жители» 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала «Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов» 2 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии Начало: У гостиницы «Северная» «А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами» 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 309 отзывов Популярное предложение Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке Начало: На площади Кирова «Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов» 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин Начало: Пр. Карла Маркса 1 «По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства» 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре «Завершится экскурсия на Онежской набережной и Аллее современного искусства, обрамленной оригинальными скульптурами: «Рыбаки», «Волна дружбы», «Под одними звездами» и другими» 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 5 отзывов Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной «Мы начнём с набережной города, где вы увидите памятник основателю Петрозаводска» 990 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами Начало: В центре Петрозаводска «Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов» от 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии Начало: У ж/д вокзала «Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности 15 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе Начало: На площади Гагарина «Прогулка по набережной и не только» 2 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера «Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника» 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Два берега Онежского озера (из Петрозаводска) Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск «Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан» 16 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 10 отзывов Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления Начало: на пл. Гагарина «Мы покажем главные достопримечательности города: проспект Ленина, Театральную площадь, Губернаторский сад и живописную набережную Онежского озера» 2 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Петрозаводск: первое знакомство Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий Начало: В районе набережной «Онежская набережная — это музей под открытым небом» 2 340 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 2 отзыва Квест «Эпохи Петрозаводска» Познавательная интерактивная прогулка по городу «Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства» 5 040 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом Начало: Проспект Ленина, д. 2 «Что вас ожидает: Набережная — прекрасное место для прогулок, свиданий и фотосессий» Расписание: С понедельника по пятницу 1 800 ₽ за человека