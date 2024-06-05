1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
«Мы прогуляемся по набережной Онежского озера с её удивительными арт-объектами, я расскажу историю их появления, познакомлю с названиями, которые им придумали местные жители»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Мы увидим необычные арт-объекты: встретим гигантского комара, а на набережной — подарки от городов-побратимов»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
«А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«Вы прогуляетесь по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру, прочувствуете дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов»
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Завершится экскурсия на Онежской набережной и Аллее современного искусства, обрамленной оригинальными скульптурами: «Рыбаки», «Волна дружбы», «Под одними звездами» и другими»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Мы начнём с набережной города, где вы увидите памятник основателю Петрозаводска»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
«Наш маршрут: главный проспект от железнодорожного вокзала к гостинице Северной, далее — исторический центр города, откуда мы спустимся к набережной с её неповторимыми арт-объектами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
«Прогулка по набережной и не только»
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
«Послушаете шелест волн о берег и насладитесь ароматом багульника»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«Мы покажем главные достопримечательности города: проспект Ленина, Театральную площадь, Губернаторский сад и живописную набережную Онежского озера»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
«Онежская набережная — это музей под открытым небом»
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340₽ за всё до 15 чел.
Квест
3 часа
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Заключительная часть маршрута проходит через Петрозаводскую Набережную – здесь вы сможете насладится красотами Онежского озера и прошептать заветное желание в волшебное дерево с ухом, подарок из Шведского Королевства»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по Новой Набережной Петрозаводска: от истории до современности
Откройте для себя красоту и историю Петрозаводска в увлекательной прогулке по Новой Набережной с интерактивным мобильным гидом
Начало: Проспект Ленина, д. 2
«Что вас ожидает: Набережная — прекрасное место для прогулок, свиданий и фотосессий»
Расписание: С понедельника по пятницу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
«Мы встретимся с вами в назначенное время и отправимся в парк у набережной»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ММарина5 июня 2024Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ВВиктор3 июня 2024Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ИИлья31 мая 2024Отлично!
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- РРоман27 мая 2024Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Набережная»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Набережная" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 990 до 16 950. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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