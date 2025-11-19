Расписываем шоппер по-карельски: мастер-класс в Петрозаводске

Это будет тёплый живой мастер-класс, где карельские мелодии, легенды и ароматный чай создадут атмосферу уюта.
Вы раскрасите сумку-шоппер в национальном стиле, которая долгие годы будет напоминать вам о Карелии.
Описание мастер-класса
- Мы соберёмся в уютной студии рядом с центральным городским парком.
- Я встречу вас в карельском национальном костюме.
- За чашкой чая с калитками познакомлю с местным фольклором и легендами.
- Мы послушаем карельскую музыку, в частности, кантеле, на котором я играю в оркестре национальных инструментов Карелии.
- Под моим руководством вы распишете сумку-шоппер в карельской стилистике и сразу заберёте её с собой.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт для участников от 5 лет. Можно и нужно приходить семьями с детьми.
- В стоимость включены все материалы и чаепитие с калитками и другими угощениями.
- Также вы сможете приобрести сувениры ручной работы за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Привет! Я Катя, она же Кайса. Гид, экскурсовод и художник. У меня своя студия творчества, где я провожу интересные мастер-классы, знакомлю с культурой Карелии через живопись и декоративно-прикладное творчество. А ещё делаю иллюстрации к известным произведениям карельской литературы, картины по известным местам нашего края и глиняные игрушки с символикой Карелии.
