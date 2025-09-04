Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«С помощью наушников услышите мелодии кантеле и народные карельские песни на берегу озера, а на городской площади сможете представить, каким был Петрозаводск в 19 веке, слушая звуки колоколов и проезжающих телег»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 10 499 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Расписываем шоппер по-карельски: мастер-класс в Петрозаводске
Под звуки кантеле сделать стильный и полезный сувенир
Начало: На улице Калинина
«Мы послушаем карельскую музыку, в частности, кантеле, на котором я играю в оркестре национальных инструментов Карелии»
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
1900 ₽
2000 ₽ за человека
- ААнастасия4 сентября 2025Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулкаДата посещения: 3 сентября 2025Экскурсия «Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка» оставила незабываемые впечатления! Мы смогли увидеть город по новому, погрузившись в атмосферу его истории
- ААлексей29 августа 2025Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулкаДата посещения: 29 августа 2025Анжелика, очень замечательный гид, который любит и гордится историей своего края. Очень глубокие знания и может легко донести до слушателей информацию, необходимую для понимания истории и жизни Карелии.
- ООлеся5 ноября 2025Спасибо Игорю за организацию нашей семейной поездки по природным достопримечательностям Карелии.
Игорь - не просто водитель, а приятный собеседник и внимательный
- ЛЛидия3 ноября 2025Великолепно организованная экскурсия. Душевный водитель и гид Игорь. Информации вполне достаточно. Обязательно порекомендую эту экскурсию с Игорем своим друзья. Все прошло супер.
- ААрина3 ноября 2025Анжелика позволила нам не только увидеть, но и услышать Карелию, и даже попробовать ее на вкус. Глубокие исторические познания, легкая
- ООльга2 ноября 2025Очень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темно, никак не испортило впечатление! Было просто волшебно! Спасибо Игорю за экскурсию и приятное общение и за рассказ о любимом городе!
- ЛЛидия28 октября 2025Интересно для любого возраста!
- ЕЕлена26 октября 2025Благодарим Анжелику за отличную экскурсию по Петрозаводску, чай и угощения, песни на карельском языке✌️Хотим отметить грамотно составленный маршрут, хронологически структурированную
- ЕЕвгения20 октября 2025Я осталась в полном восторге от прогулки по городу и экскурсии
Много исторических зданий, много памятников и старинных, и современных. Потрясающая
- ООльга20 октября 2025Потрясающе интересная экскурсия! Мы не заметили как прошли 3 часа, Анжелика любит свой город и умеет влюбить в него своих гостей
- ВВиталий16 октября 2025Игорь молодой человек с неплохими знаниями темы экскурсии. Маршрут экскурсии интересный. Мы посетили все места золотого кольца Карелии. Движение по
- ЮЮлия12 октября 2025Нисколько не жалею что выбрали для ознакомления с Петрозаводском и республикой в 1й день приезда именно Анжелику и ее программу!
- ННаталья7 октября 2025Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!
Главное попали на вулкан! С лучшего его вида
- ААнна5 октября 2025Хотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в Карелии.
Все прошло отлично от начала и конца!
Приехал вовремя, всю дорогу рассказывал
- ААлена2 октября 2025Это была отличная экскурсия-прогулка по городу!
Экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, т. к. было очень ветрено и холодно и ножками было бы некомфортно
- ЮЮрий30 сентября 2025Отличная, полностью пешеходная, экскурсия. Каждая минута не пропала впустую, время пролетело незаметно, а по факту, прогулка заняла почти 3,5 часа.
- ЕЕкатерина16 сентября 2025Большое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя из наших пожеланий, комфортно вел
- ГГригорий16 сентября 2025Всё прошло отлично! Организатор не только хороший путеводитель, но и очень приятный собеседник. Спасибо ему большое!
- ММихаил15 сентября 2025Увидеть красоты замечательной Карелии замечательно. Увидеть их с помощью сопровождающего, который любит свои родные места так как Игорь, бесценно. Для
- ЕЕлена14 сентября 2025Замечательная экскурсиия! Договорились в последний момент, т. к. планировали просто погулять по городу. Подкупает то, что Игорь искренне любит свой город, и своими эмоциями, знаниями и впечатлениями делился с нами. Хороший водитель) Рекомендую.
