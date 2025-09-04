Мои заказы

Музыкальные – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Петрозаводске, цены от 1900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Пешая
3 часа
421 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
«С помощью наушников услышите мелодии кантеле и народные карельские песни на берегу озера, а на городской площади сможете представить, каким был Петрозаводск в 19 веке, слушая звуки колоколов и проезжающих телег»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 10 499 ₽ за всё до 4 чел.
Расписываем шоппер по-карельски: мастер-класс в Петрозаводске
1 час
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Расписываем шоппер по-карельски: мастер-класс в Петрозаводске
Под звуки кантеле сделать стильный и полезный сувенир
Начало: На улице Калинина
«Мы послушаем карельскую музыку, в частности, кантеле, на котором я играю в оркестре национальных инструментов Карелии»
Завтра в 13:00
16 ноя в 13:00
1900 ₽2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 сентября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Экскурсия «Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка» оставила незабываемые впечатления! Мы смогли увидеть город по новому, погрузившись в атмосферу его истории
    читать дальше

    и культуры. Гид прекрасно справилась с задачей показать достопримечательности города таким образом, что каждая улица и здание стали частью увлекательной экскурсии.

  • А
    Алексей
    29 августа 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Дата посещения: 29 августа 2025
    Анжелика, очень замечательный гид, который любит и гордится историей своего края. Очень глубокие знания и может легко донести до слушателей информацию, необходимую для понимания истории и жизни Карелии.
  • О
    Олеся
    5 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Спасибо Игорю за организацию нашей семейной поездки по природным достопримечательностям Карелии.
    Игорь - не просто водитель, а приятный собеседник и внимательный
    читать дальше

    гид. По пути между локациями он делился интересными фактами о достопримечательностях, что сделало дорогу такой же частью приключения, как и сами места.
    Отдельно хочется отметить:
    * Чистота и комфорт: машина безупречно чистая, без посторонних запахов.
    * Безопасность: водитель вел машину очень аккуратно и уверенно, что особенно важно на карельских дорогах.
    * Пунктуальность: все было строго по договоренностям, ни одной заминки.
    Если вы хотите расслабиться, наслаждаться видами и не думать о логистике — эта услуга для вас.

  • Л
    Лидия
    3 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Великолепно организованная экскурсия. Душевный водитель и гид Игорь. Информации вполне достаточно. Обязательно порекомендую эту экскурсию с Игорем своим друзья. Все прошло супер.
  • А
    Арина
    3 ноября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Анжелика позволила нам не только увидеть, но и услышать Карелию, и даже попробовать ее на вкус. Глубокие исторические познания, легкая
    читать дальше

    подача, приятное общение, — ровно то, что по душе всем путешественникам.
    Отдельная благодарность за особое отношение к нашим маленьким путешественникам, — они получили массу впечатлений)

  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Очень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темно, никак не испортило впечатление! Было просто волшебно! Спасибо Игорю за экскурсию и приятное общение и за рассказ о любимом городе!
    Очень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темноОчень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темно
  • Л
    Лидия
    28 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Интересно для любого возраста!
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Благодарим Анжелику за отличную экскурсию по Петрозаводску, чай и угощения, песни на карельском языке✌️Хотим отметить грамотно составленный маршрут, хронологически структурированную
    читать дальше

    информацию, которая дополнялась фотоматериалами. Нам было интересно, узнали много нового. Анжелика - внимательный и доброжелательный человек. И, что в работе с туристами важно, очень заинтересована в результате. Однозначно рекомендуем!!!

  • Е
    Евгения
    20 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Я осталась в полном восторге от прогулки по городу и экскурсии
    Много исторических зданий, много памятников и старинных, и современных. Потрясающая
    читать дальше

    природа.
    Анжелика много рассказывала про коренные народы Республики, их жизнь и быт в наше время.
    Обязательно вернусь, чтобы посмотреть окрестности и знаковые места

  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Потрясающе интересная экскурсия! Мы не заметили как прошли 3 часа, Анжелика любит свой город и умеет влюбить в него своих гостей
  • В
    Виталий
    16 октября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Игорь молодой человек с неплохими знаниями темы экскурсии. Маршрут экскурсии интересный. Мы посетили все места золотого кольца Карелии. Движение по
    читать дальше

    маршруту, который составляет 230 км, было комфортабельным, Игорь отлично водит машину. Единственное чего нам не хватило, это более углублённой информации по Карелии в целом. Тем не менее, спасибо большое Игорю, мы остались довольны.

  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Нисколько не жалею что выбрали для ознакомления с Петрозаводском и республикой в 1й день приезда именно Анжелику и ее программу!
    читать дальше

    Мы (2взр и 1 реб) остались очень довольны, нисколько не утомительно, наоборот, везде неспешным шагом за увлекательной познавательной экскурсией время прошло очень быстро). Были и чай с ягодами, и карельские песни! Да еще и с погодой повезло 🌞🍁).
    Удачи Вам Анжелика!

  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!
    Главное попали на вулкан! С лучшего его вида
    Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!
  • А
    Анна
    5 октября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Хотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в Карелии.
    Все прошло отлично от начала и конца!
    Приехал вовремя, всю дорогу рассказывал
    читать дальше

    о разных местах и фактах, очень интересно, как водитель очень комфортно с ним. Посетили все значимые места и сделали шикарные фото. Однозначно рекомендуем!

    Хотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в КарелииХотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в Карелии
  • А
    Алена
    2 октября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Это была отличная экскурсия-прогулка по городу!
    Экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, т. к. было очень ветрено и холодно и ножками было бы некомфортно
    читать дальше

    ходить почти 3,5 часа.
    Анжелика - кладезь знаний и прекрасный рассказчик. Она наполнила нас морем информации - интересной, познавательной (Чарльз Гаскойн и др.), где-то мрачной (русско-финские конфликты), где-то неожиданной (карельский рэп).
    А еще Анжелика - очень приятный в общении человек. И чувствуется, что она любит свой город и свой край, и это прекрасно!
    Мы очень рады, что наше знакомство с Карелией началось именно с экскурсии с Анжеликой!

  • Ю
    Юрий
    30 сентября 2025
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Отличная, полностью пешеходная, экскурсия. Каждая минута не пропала впустую, время пролетело незаметно, а по факту, прогулка заняла почти 3,5 часа.
    читать дальше

    Много информации не только по Петрозаводску, но и по Карелии в целом. Подача ненавязчивая, при этом создаётся впечатление целостности истории, вовлечение полное. С погодой очень повезло, но, думаю, другие варианты экскурсии будут ничуть не хуже. Дополнительно Анжелика дала много рекомендаций, чем ещё можно заняться/где побывать и только вокруг Петрозаводска это займёт неделю, как минимум. Искренне большое спасибо и - однозначно рекомендуем и данную экскурсию, и Анжелику, как экскурсовода.

  • Е
    Екатерина
    16 сентября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Большое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя из наших пожеланий, комфортно вел
    читать дальше

    машину, очень интересно обо всем рассказывал. Приятный в общении человек и компетентный гид👍🏻 И конечно же, отдельное спасибо за исполнение моей давней мечты - увидеть боровики в сказочном карельском лесу!

    Большое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя изБольшое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя из
  • Г
    Григорий
    16 сентября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Всё прошло отлично! Организатор не только хороший путеводитель, но и очень приятный собеседник. Спасибо ему большое!
  • М
    Михаил
    15 сентября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Увидеть красоты замечательной Карелии замечательно. Увидеть их с помощью сопровождающего, который любит свои родные места так как Игорь, бесценно. Для
    читать дальше

    нас было важно избежать банальных и стандартных туристических историй (в этих местах уже доводилось побывать с автобусными экскурсиями), и интересные комментарии Игоря помогли нам увидеть то, что зачастую не удаётся при "массовом" заезде с небольшими остановками. Хорошо структурированное время посещения, где участники не зажаты строгими временными рамками, прекрасный уверенный стиль вождения автомобиля, искреннее внимание к вопросам участников…. вот то немногое, что сразу приходит на память об этом выезде. Большое спасибо Игорю за его подход к работе и мои искренние рекомендации его профессионализма для тез, кто хочет не просто узнать о Карелии, но узнать Карелию и полюбить это край!

  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Замечательная экскурсиия! Договорились в последний момент, т. к. планировали просто погулять по городу. Подкупает то, что Игорь искренне любит свой город, и своими эмоциями, знаниями и впечатлениями делился с нами. Хороший водитель) Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  2. Из Петрозаводска - в сердце северной природы
  3. Расписываем шоппер по-карельски: мастер-класс в Петрозаводске
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Онежская набережная
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Резиденция Талви Укко
  9. Кивач
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в ноябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 10 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 450 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Музыкальные», 450 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь