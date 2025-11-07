Отправьтесь в увлекательное путешествие по Карелии, где вас ждут горы, водопады и старинные деревни. Узнайте историю края и насладитесь природой
Вас ждёт увлекательное путешествие по Карелии с посещением горы Сампо и водопада Кивач.
Откройте для себя историю первого российского курорта "Марциальные воды" и прогуляйтесь по старинному селу Кончезеро. Насладитесь видами и звуками карельской природы, узнайте о местных легендах и эпосе "Калевала". Завершите день у знаменитого водопада, полюбовавшись его мощью и красотой
4.9
8 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🌲 Уникальные природные ландшафты
🏞️ Водопад Кивач - символ Карелии
⛰️ Гора Сампо и эпос «Калевала»
🏛️ История курорта Петра I
🎶 Звуки кантеле и карельские песни
🏡 Старинные деревни и их история
Что можно увидеть
Долина зайцев
Гора Сампо
Марциальные воды
Кончезеро
Водопад Кивач
Описание экскурсии
«Долина зайцев» — начало путешествия
Первой остановкой станет необычное арт-пространство «Долина зайцев». Вы узнаете, как в карельском лесу появилось это сказочное место.
Гора Сампо и звуки «Калевалы»
По живописной дороге мы проедем через карельские деревни и поднимемся на гору Сампо. Здесь познакомимся с карело-финским эпосом «Калевала». Вы узнаете, что Сампо — это не просто вершина, а символическая мельница, полюбуетесь озёрами с высоты и прогуляетесь по экотропе под звуки кантеле.
«Марциальные воды» — курорт Петра I
Вы окажетесь на первом российском курорте, основанном по указу Петра Великого. Раскроем, откуда пошло название и почему сам император выбрал это место. Увидим церковь, которую, по легенде, проектировал Пётр — в народе её называют «чужестранкой».
Кончезеро — село с характером
Заедем в старинное село Кончезеро, сохранившее особую атмосферу. Вы услышите его историю и увидите храм Святой Троицы.
Обед по желанию
Финал у Кивача
Завершим маршрут у водопада Кивач — самого знаменитого в Карелии, воспетого ещё Державиным. Посетим Музей природы, увидим редкую карельскую берёзу, заглянем в сувенирную лавку. А ещё — услышим песни на карельском языке и заедем за форелью и икрой. Обещаю, вам понравится!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Дополнительные расходы: билеты на Кивач — 320 ₽ за чел., гора Сампо — 450 ₽ за чел., обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4500 ₽
Дети до 7 лет
4300 ₽
Пенсионеры
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
7 ноя 2025
Маршрут немного скудный, из реально достойных мест - Водопады Кивач
Э
Эльмира
9 сен 2025
Экскурсия состоялась,экскурсовод и водитель был Михаил,очень тактичный, вежливый,пунктуальный молодой человек. На экскурсию нас забрали от места прибывания на чистом ю,комфортном автомобиле,после экскурсии доставили обратно к нашему дому. Михаил рассказал нам историю края и мест которые мы посещали. Экскурсия нам понравилась, мы остались довольны! Спасибо организаторам!!!!
Инна
1 сен 2025
Светлана, знаток с большой буквы! Настолько интересно и просто все дано, что даже ребёнок 10 лет запомнил очень много! Очень интересно! Комфортно, хорошо водит авто, безопасно, мягко. Забрала нас из дома и доставила обратно… Незабываемо
Е
Евгения
20 авг 2025
Очень понравилась поездка со Светланой. Это лучшая экскурсия за 3 дня! Душевно, интересно, обязательно вернемся еще раз и посетим места, которые рекомендовала Светлана!
Татьяна
19 авг 2025
Данную экскурсию забронировала заранее. Нас возил Михаил. Он молодец!!! Общение, вождение, маршрут построены идеально. Обсуждали и сравнивали флору и фауну Карелии и нашего региона. Михаил смог дать ответы на все вопросы, показал классные локации и интересные места. Не подгонял нас и терпеливо ждал, коода мы нагуляемся. Спасибо организаторам и Михаилу на проведенное время
Марина
16 авг 2025
Мы бронировали экскурсию в самый последний момент, спасибо организатору, что пошел нам на встречу. Нашем гидом по маршруту был Михаил. Молодой человек плюс минус нашего возраста, поэтому было комфортно поддерживать читать дальше
разговор не только по экскурсии. Мы без спешки доезжали до всех объектов, где Михаил нам рассказывал все основные факты, давал очень нужные советы и с ним было очень спокойно. Мы увидели и узнали много интересного про Карелию, про Петрозаводск, сделали много красивых запоминающихся фотографий. На следующий день, следуя советам Михаила очень удачно погуляли по Петрозаводску. Рекомендуем данную экскурсию именно с гидом,, чтобы было живое общение и много познавательной информации и фото))
R
Romanova
4 авг 2025
Спасибо Ольге за экскурсию! Очень доброжелательнвй и эрудированный гид!
Е
Елена
29 июл 2025
Большое спасибо Светлане за незабываемую экскурсию по Карелии! Светлана учла все наши пожелания, и за один день показала нам самые живописные уголки этого удивительного края. Вся поездка сопровождалась интересным и глубоким повествованием о природе, культуре и истории Карелии. Рекомендуем посетить данную экскурсию!