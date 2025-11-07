Вас ждёт увлекательное путешествие по Карелии с посещением горы Сампо и водопада Кивач. Откройте для себя историю первого российского курорта "Марциальные воды" и прогуляйтесь по старинному селу Кончезеро. Насладитесь видами и звуками карельской природы, узнайте о местных легендах и эпосе "Калевала". Завершите день у знаменитого водопада, полюбовавшись его мощью и красотой

за 1–3 человек или 4500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

«Долина зайцев» — начало путешествия

Первой остановкой станет необычное арт-пространство «Долина зайцев». Вы узнаете, как в карельском лесу появилось это сказочное место.

Гора Сампо и звуки «Калевалы»

По живописной дороге мы проедем через карельские деревни и поднимемся на гору Сампо. Здесь познакомимся с карело-финским эпосом «Калевала». Вы узнаете, что Сампо — это не просто вершина, а символическая мельница, полюбуетесь озёрами с высоты и прогуляетесь по экотропе под звуки кантеле.

«Марциальные воды» — курорт Петра I

Вы окажетесь на первом российском курорте, основанном по указу Петра Великого. Раскроем, откуда пошло название и почему сам император выбрал это место. Увидим церковь, которую, по легенде, проектировал Пётр — в народе её называют «чужестранкой».

Кончезеро — село с характером

Заедем в старинное село Кончезеро, сохранившее особую атмосферу. Вы услышите его историю и увидите храм Святой Троицы.

Обед по желанию

Финал у Кивача

Завершим маршрут у водопада Кивач — самого знаменитого в Карелии, воспетого ещё Державиным. Посетим Музей природы, увидим редкую карельскую берёзу, заглянем в сувенирную лавку. А ещё — услышим песни на карельском языке и заедем за форелью и икрой. Обещаю, вам понравится!

