Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Лучше всего посетить с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете и погода наиболее комфортная. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осеннего леса, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с декабря по март, прогулка будет возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.

Петрозаводск - уникальное место, где природа и история переплетаются воедино.Экскурсия «Карелия заповедная: прогулка по экотропе» предлагает вам уникальный шанс погрузиться в мир девственной карельской природы и открыть для себя исторические

тайны Лососинского парка. Вас ждет не только знакомство с редкими видами флоры и фауны, но и увлекательные рассказы о прошлом этих мест. Мы пройдем мимо Кинологической службы, где вас встретит памятник псу Амуру, и, возможно, вы станете свидетелями тренировки четвероногих стражей порядка. В завершение нашего путешествия вы сможете взглянуть на Петрозаводск с высоты спортивного комплекса Курган. И если ваша душа жаждет еще больших открытий, посетите краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка, где вас ждет экспозиция, посвященная карельской природе. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда

Описание экскурсии

Заповедные тропы Карелии

Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии. Всего за час вы встретите лесные водопады и покрытые мхом скалы, ладожскую нерпу и северную орхидею. Я помогу вам разобраться, как сформировался местный рельеф и чем отличается тайга от других экосистем. А еще в пути вас ждёт увлекательный квест: приготовьтесь определить зверя по его следу и ответить на любопытные вопросы о природе Карелии. И всё это — в окружении хвойного леса, реки, бархатного мха и воздуха, который можно есть ложкой.

Истории Лососинского парка

Ещё в 19 Древлянский веке сад архиерейской дачи был излюбленным местом горожан — и остается им спустя почти два столетия. На лесных дорожках вы услышите историю этих мест, узнаете, какой была раньше река Лососинка и какую роль играла в жизни Петрозаводска. Кроме того, наш маршрут пройдет мимо Кинологической службы: здесь вы увидите памятник храброму псу Амуру и, если повезет, понаблюдаете, как тренируют пушистых стражей порядка. А в завершение прогулки мы сможем подняться к спортивному комплексу Курган, чтобы полюбоваться Петрозаводском с высоты.

При желании мы можем посетить в Петрозаводске краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка. Его экспозиция посвящена карельской природе, а также рассказывает о самом парке. Здесь же можно прогуляться по короткой экотропе и сделать снимки во дворе центра у фотозоны.

Организационные детали