Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Заповедные тропы Карелии

Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии. Всего за час вы встретите лесные водопады и покрытые мхом скалы, ладожскую нерпу и северную орхидею. Я помогу вам разобраться, как сформировался местный рельеф и чем отличается тайга от других экосистем. А еще в пути вас ждёт увлекательный квест: приготовьтесь определить зверя по его следу и ответить на любопытные вопросы о природе Карелии. И всё это — в окружении хвойного леса, реки, бархатного мха и воздуха, который можно есть ложкой.

Истории Лососинского парка

Ещё в 19 Древлянский веке сад архиерейской дачи был излюбленным местом горожан — и остается им спустя почти два столетия. На лесных дорожках вы услышите историю 📖 этих мест, узнаете, какой была раньше река Лососинка и какую роль играла в жизни Петрозаводска. Кроме того, наш маршрут пройдет мимо Кинологической службы: здесь вы увидите памятник храброму псу Амуру и, если повезет, понаблюдаете, как тренируют пушистых стражей порядка. А в завершение прогулки мы сможем подняться к спортивному комплексу Курган, чтобы полюбоваться Петрозаводском с высоты.

Организационные детали