Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
Петрозаводск - уникальное место, где природа и история переплетаются воедино.
Экскурсия «Карелия заповедная: прогулка по экотропе» предлагает вам уникальный шанс погрузиться в мир девственной карельской природы и открыть для себя исторические читать дальшеуменьшить
тайны Лососинского парка.
Вас ждет не только знакомство с редкими видами флоры и фауны, но и увлекательные рассказы о прошлом этих мест.
Мы пройдем мимо Кинологической службы, где вас встретит памятник псу Амуру, и, возможно, вы станете свидетелями тренировки четвероногих стражей порядка.
В завершение нашего путешествия вы сможете взглянуть на Петрозаводск с высоты спортивного комплекса Курган.
И если ваша душа жаждет еще больших открытий, посетите краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка, где вас ждет экспозиция, посвященная карельской природе. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда
Лучше всего посетить с мая по сентябрь, когда природа в полном расцвете и погода наиболее комфортная. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осеннего леса, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с декабря по март, прогулка будет возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лососинский парк
Памятник псу Амуру
Спортивный комплекс Курган
Описание экскурсии
Заповедные тропы Карелии
Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии. Всего за час вы встретите лесные водопады и покрытые мхом скалы, ладожскую нерпу и северную орхидею. Я помогу вам разобраться, как сформировался местный рельеф и чем отличается тайга от других экосистем. А еще в пути вас ждёт увлекательный квест: приготовьтесь определить зверя по его следу и ответить на любопытные вопросы о природе Карелии. И всё это — в окружении хвойного леса, реки, бархатного мха и воздуха, который можно есть ложкой.
Истории Лососинского парка
Ещё в 19 Древлянский веке сад архиерейской дачи был излюбленным местом горожан — и остается им спустя почти два столетия. На лесных дорожках вы услышите историю этих мест, узнаете, какой была раньше река Лососинка и какую роль играла в жизни Петрозаводска. Кроме того, наш маршрут пройдет мимо Кинологической службы: здесь вы увидите памятник храброму псу Амуру и, если повезет, понаблюдаете, как тренируют пушистых стражей порядка. А в завершение прогулки мы сможем подняться к спортивному комплексу Курган, чтобы полюбоваться Петрозаводском с высоты.
При желании мы можем посетить в Петрозаводске краеведческий уголок визит-центра Водлозерского национального парка. Его экспозиция посвящена карельской природе, а также рассказывает о самом парке. Здесь же можно прогуляться по короткой экотропе и сделать снимки во дворе центра у фотозоны.
Организационные детали
Пожалуйста, не забывайте, что карельская погода переменчива, и будьте готовы к её капризам. Кроме того, маршрут проходит по лесопарковой зоне, поэтому подбирайте удобную обувь.
Для тех, кто считает, что на свежем воздухе еда всегда вкуснее, я могу взять с собой термос с горячим чаем и небольшой перекус.
Посещение краеведческого уголка оплачивается отдельно (по желанию)
Для любителей погулять по лесу можно увеличить время прогулки на 1 час за дополнительную плату в 500 руб. с группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2188 туристов
Гид по воле случая, исследователь тайных троп по призванию. Знаю, где белки прячут свои запасы и чем мох отличается от лишайника. Угощу свежими калитками, заварю чай со вкусом тайги. Накормлю по традициям карельского гостеприимства и поделюсь интересными историями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
4
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–
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–
Светлана
Очень классная прогулка по парку, да что там, по настоящему шикарному лесу, получилась у нас вместе с чудесной Екатериной. Что только мы не увидели, не попробовали, с собой много чего читать дальшеуменьшить
ботанического увезли - камешки, палочки, шишки и тд. Попили чай в лесу (Екатерина предложила отличное местечко и мы угостились ароматным травяным чаем). Особо хочу отметить лёгкую атмосферу, которая царила все три часа пока мы знакомились с парком. Искренняя благодарность за насыщенный и увлекательный рассказ, за внимание и заботу, за наши эмоции, впечатления и горящие глаза по итогу экскурсии и, что позволили нам почувствовать себя не просто туристами, а настоящими исследователями! Все супер! 👍
+2
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Галина
Спасибо Екатерине за насыщенную, интересную экскурсию! Искренне рекомендую её посетить всем любителям природы и активного отдыха!
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое ❤️ Для меня тоже всегда удовольствие разделить эти чудесные лесные пейзажи с теми, кто любит природу ☺️ Приезжайте ещё)
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Е
Евгения
Отличная экскурсия, Екатерине огромное спасибо за рассказы и увлекательную прогулку по живописным местам. И отдельное спасибо за терпение! А уж Феня покорил нас в самое сердце💜!!!
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо огромное ❤️ Очень рада, что вам понравилось, вы тоже чудесные собеседники☺️ Фене обязательно передам комплимент)
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Олег
Замечательная прогулка по природной части Петрозаводска, переключение взгляда с мейнстрима на лёгкую экзотику, заодно - знакомство с природой и животным миром региона, спасибо Екатерине.
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Екатерина
Великолепная прогулка, приятное общение, знающий человек, который ответил на все вопросы, много новой информации о заповедниках Карелии, в том числе практического свойства: как туда можно попасть; очень тёплые воспоминания оставила эта прогулка. К тому же, Екатерина угостила чаем из термоса, который был очень кстати на зимней прогулке 🤗 Получила огромное удовольствие от прогулки по сказочному карельскому лесу в компании Екатерины!
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Евгения
Впервые гид опаздывает на встречу, пусть и 5 минут и без слов извинений. Были с супругом и детьми (16 и 10 лет). Прогулялись по лесу. Екатерина хорошо и интересно рассказывала некоторые моменты. Много узнали нового. Хорошо, что не обращала внимания на «валяния» в снегу детей и шла своей проторенной дорожкой.
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