Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Карелия заповедная: прогулка по экотропе

Влюбиться к магическую красоту карельской природы и открыть живописные уголки в центре Петрозаводска

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Петрозаводск — тот самый город 🏙️, где рядом с оживленным центром расположился густой карельский лес 🌳.

Именно его нам и предстоит исследовать! Приготовьтесь пройти по заповедным тропам сквозь северные скалы и хвойные чащи, распознать дикого зверя по цепочке следов, исследовать окрестности реки Лососинка и узнать неожиданные факты о природе Карелии.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12001 080 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе

Что вас ожидает

Заповедные тропы Карелии
Экотропа, которую нам предстоит исследовать, позволит вам взглянуть на главные красоты заповедной Карелии. Всего за час вы встретите лесные водопады и покрытые мхом скалы, ладожскую нерпу и северную орхидею. Я помогу вам разобраться, как сформировался местный рельеф и чем отличается тайга от других экосистем. А еще в пути вас ждёт увлекательный квест: приготовьтесь определить зверя по его следу и ответить на любопытные вопросы о природе Карелии. И всё это — в окружении хвойного леса, реки, бархатного мха и воздуха, который можно есть ложкой.

Истории Лососинского парка
Ещё в 19 Древлянский веке сад архиерейской дачи был излюбленным местом горожан — и остается им спустя почти два столетия. На лесных дорожках вы услышите историю 📖 этих мест, узнаете, какой была раньше река Лососинка и какую роль играла в жизни Петрозаводска. Кроме того, наш маршрут пройдет мимо Кинологической службы: здесь вы увидите памятник храброму псу Амуру и, если повезет, понаблюдаете, как тренируют пушистых стражей порядка. А в завершение прогулки мы сможем подняться к спортивному комплексу Курган, чтобы полюбоваться Петрозаводском с высоты.

Организационные детали

  • Пожалуйста, не забывайте, что карельская погода переменчива, и будьте готовы к её капризам. Кроме того, маршрут проходит по лесопарковой зоне, поэтому подбирайте удобную обувь.
  • Для тех, кто считает, что на свежем воздухе еда всегда вкуснее, я могу взять с собой термос с горячим чаем и небольшой перекус.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Карелия заповедная: прогулка по экотропе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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