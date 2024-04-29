Интересные программы мастер-классы Петрозаводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Петрозаводске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
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    впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
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    показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней целый противень их сделали. Мои, конечно, кривоваты. Но не менее вкусные получились. Пока они выпекались, Павел поведал про чайные сборы, которые сам разрабатывал и предложил выбрать, какой будет заварен к калиткам. Отличное времяпрепровождение: и навык новый приобретаешь, и узнаёшь ближе карельскую кухню. Однозначно рекомендую к посещению))

    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучшеОтличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Самобытная Карелия
    .
  • А
    Андрей
    25 февраля 2024
    Самобытная Карелия
    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
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    способами и травяным чаем из Таволги под интересный рассказ Елены – настоящего травника. Мы узнали и о полезных свойствах Иван-чая и как его правильно собрать, ферментировать, хранить и заваривать. И все это в дружеской и непринужденной обстановке. Затем беседа перешла к Светлане, художнице, посвятившей себя разгадкам значений петроглифов Карелии. Ее рассказ был настолько интересен и увлекателен, что время пролетело незаметно. Без разъяснений Светланы очень сложно понять те послания из глубины веков, которые несут петроглифы. Экскурсия закончилась, а я еще несколько часов находился под впечатлением увиденного и услышанного. Спасибо огромное Елене и Светлане. Рекомендую посетить. P.S. По окончанию экскурсии каждый участник получил по подарку, что очень приятно.

    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас
  • Д
    Дмитрий
    13 января 2024
    Самобытная Карелия
    Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
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    край. Наше знакомство с петроглифами Карелии под руководством Светланы только усилило наши чувства. Ода Иван-чаю от Елены расширила наши познания о целебном растении и приготовленных из него вкусных напитках. Конечно же, радушные хозяева предложили нам их продегустировать. В следующий приезд постараемся продолжить наше дальнейшее знакомство с Карелией с этого же мастер-класса.

  • А
    Анастасия
    24 августа 2022
    Рождественские каникулы в Карелии
    Спасибо нашему сопровождающему и рулевому Славе! Спасибо команде за организацию такого отдыха! Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно
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    отмыть, прежде чем на ней начать что-то готовить на костре. И я пишу не о чёрной копоти на кастрюлях. А о плесени на разделочных досках например. Большая просьба уделить внимание гигиене!

  • К
    Кравцова Ольга Павловна
    23 августа 2022
    Рождественские каникулы в Карелии
    Всё супер.
  • И
    Игорь
    19 августа 2022
    Рождественские каникулы в Карелии
    Все прошло просто замечательно. Профессиональные, отзывчивые, внимательные инструктора. Подобралась отличная молодая команда, с которой было интересно и весело. Море позитива от тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс по калиткам
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  3. Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
  4. Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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