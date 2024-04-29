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Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Начало: Пр. Ленина д. 26
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
- ИИрина21 апреля 2024.
- ААндрей25 февраля 2024Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
- ДДмитрий13 января 2024Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
- ААнастасия24 августа 2022Рождественские каникулы в КарелииСпасибо нашему сопровождающему и рулевому Славе! Спасибо команде за организацию такого отдыха! Есть только одно замечание-грязная посуда, которую нужно сперва тщательно
- ККравцова Ольга Павловна23 августа 2022Рождественские каникулы в КарелииВсё супер.
- ИИгорь19 августа 2022Рождественские каникулы в КарелииВсе прошло просто замечательно. Профессиональные, отзывчивые, внимательные инструктора. Подобралась отличная молодая команда, с которой было интересно и весело. Море позитива от тура.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мастер-классы»
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