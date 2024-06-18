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Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
1 авг в 10:00
2 авг в 13:30
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400₽ за человека
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся18 июня 2024Эту экскурсию забыть невозможно. Можно только рекомендовать и повторить.
- ИИрина21 апреля 2024.
- ААндрей25 февраля 2024Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В помещении»
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