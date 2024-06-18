Экскурсии в помещении Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Петрозаводске, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
1 авг в 10:00
2 авг в 13:30
от 3 900 за всё до 10 чел.
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400 за человека
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    18 июня 2024
    Самобытная Карелия
    Эту экскурсию забыть невозможно. Можно только рекомендовать и повторить.
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Самобытная Карелия
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  • А
    Андрей
    25 февраля 2024
    Самобытная Карелия
    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
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    способами и травяным чаем из Таволги под интересный рассказ Елены – настоящего травника. Мы узнали и о полезных свойствах Иван-чая и как его правильно собрать, ферментировать, хранить и заваривать. И все это в дружеской и непринужденной обстановке. Затем беседа перешла к Светлане, художнице, посвятившей себя разгадкам значений петроглифов Карелии. Ее рассказ был настолько интересен и увлекателен, что время пролетело незаметно. Без разъяснений Светланы очень сложно понять те послания из глубины веков, которые несут петроглифы. Экскурсия закончилась, а я еще несколько часов находился под впечатлением увиденного и услышанного. Спасибо огромное Елене и Светлане. Рекомендую посетить. P.S. По окончанию экскурсии каждый участник получил по подарку, что очень приятно.

    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В помещении»

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  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Площадь Кирова
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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