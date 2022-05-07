Рождественские каникулы в Карелии

Приглашаем Вас на рождественские каникулы в четырехдневный активный тур по Карелии - вас ждут самые разнообразные

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас на рождественские каникулы в четырехдневный активный тур по Карелии – вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Подарите себе и своим детям незабываемый праздник!
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Рождественские каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Питомник хаски и оленей
Питомник хаски и оленей
Почувствуем себя настоящими каюерами при управлении собачьими упряжками
Деревня Рубчойла
Деревня Рубчойла
Посетим этническую деревню, в которой испокон веков селились карелы
Мастер-класс
Мастер-класс
Научимся готовить национальное карельское блюдо
Экскурсии по желанию
Экскурсии по желанию
Мы восхитимся красотой мраморного карьера Рускеала или съездим на судне на воздушной подушке на остров Кижи

Программа тура по дням

1 день
Встреча, деревня Рубчойла

Прибытие в Карелию.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

Трансфер в этническую деревню Рубчойла.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.

В этих местах испокон веков селились карелы.

Их потомки живут здесь и по сей день. 

По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.  

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.

Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато.

Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

Экскурсия.

Мастер-класс по приготовлению национального блюда.

Обед.

Трансфер в гостевой дом «Сандал»

Размещение в гостевом доме «Сандал».

Ужин.

Встреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня Рубчойла
2 день
Экскурсии на выбор (по желанию)

Завтрак.

За дополнительную плату:

1. Выезд в Горный парк Рускеала.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора.

Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор.

На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото!

Внимание: при предварительном бронировании за доп.плату возможно дополнить тур на Рускеала поездкой на ретро-поезде.

2. Экскурсия на судне на воздушной подушке на остров Кижи.

Ки́жи (карельск. Kiži) — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окруженных единой оградой— реконструкцией традиционных оград погостов.

В 1990 году Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году указом Президента Российской Федерации архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Программа экскурсии:

  • выезд из Петрозаводска на комфортабельном автомобиле в п.Великая Губа;
  • прибытие в п.Великая Губа (в дороге 3-3,5 часа);
  • пересадка на судно на воздушной подушке;
  • переезд до острова Кижи (20 км, 30 минут в пути);
  • экскурсия на острове (40-50 минут + свободное время 30 минут; в общем 1,5 часа на острове);
  • возвращение в Великую Губу, выезд в г. Петрозаводск.

Возвращение в гостевой дом, ужин.

Экскурсии на выбор (по желанию)Экскурсии на выбор (по желанию)Экскурсии на выбор (по желанию)Экскурсии на выбор (по желанию)
3 день
Питомник или снегоходы

Завтрак.

Сегодня мы разделимся на две подгруппы.

Подгруппа 1.

Отправление в питомник хаски и оленей!

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Возвращение в гостевой дом.

Подгруппа 2.

Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. 

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Питомник или снегоходыПитомник или снегоходыПитомник или снегоходыПитомник или снегоходы
4 день
Снегоходы или питомник, отъезд

Завтрак.

Сегодня наши подгруппы меняются местами.

Подгруппа 1 отправляется на сафари на снегоходах.

Подгруппа 2 отправляется в питомник хаски и оленей.

Обед.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск.

Отправление домой

Снегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».

Стоимость программы при двухместном размещении в номере и двухместной посадке на снегоходе – 32 400 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме Сандал
  • Транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе (полный пансион)
  • Посещение этнической деревни Рубчойла
  • Мастер-класс
  • Посещение питомника хаски и оленей
  • Катание в упряжке трек 2,5 км
  • Сафари на снегоходах 2 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Горный парк Рускеала – 3 600 руб. /чел. при наборе группы от 6 человек
  • Поездка на остров Кижи:
  • С трансфером на нашем автомобиле до Великой губы, аренда СВП + входной билет на остров:
  • Взрослый – 5 500 руб. /чел.
  • Дети до 16 лет – 5 100 руб. /чел.
  • Только трансфер на воздушной подушке из Великой губы до Кижи и обратно, Вы самостоятельно добираетесь до Великой Губы – 2 500 руб. /чел. + оплата входного билета и экскурсии на острове — 600 рублей/человек
  • Посещение бани с прорубью и самоваром с настоящим карельским иван-чаем
  • Прокат коньков и санок-ватрушек, лыж
  • Посещение заповедника и водопада Кивач
  • Посещение города Кондопога
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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