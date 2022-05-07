Приглашаем Вас на рождественские каникулы в четырехдневный активный тур по Карелии – вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Подарите себе и своим детям незабываемый праздник!

Мы восхитимся красотой мраморного карьера Рускеала или съездим на судне на воздушной подушке на остров Кижи

Посетим этническую деревню, в которой испокон веков селились карелы

Почувствуем себя настоящими каюерами при управлении собачьими упряжками

Программа тура по дням

1 день Встреча, деревня Рубчойла

Прибытие в Карелию. Завтрак в кафе города (шведский стол). Трансфер в этническую деревню Рубчойла. Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах. Жители деревни жили весьма богато. Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест. Экскурсия. Мастер-класс по приготовлению национального блюда. Обед. Трансфер в гостевой дом «Сандал» Размещение в гостевом доме «Сандал». Ужин.

2 день Экскурсии на выбор (по желанию)

Завтрак. За дополнительную плату: 1. Выезд в Горный парк Рускеала. Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор. На обратном пути мы заедем на Тохминские водопады и сделаем много красивых фото! Внимание: при предварительном бронировании за доп.плату возможно дополнить тур на Рускеала поездкой на ретро-поезде. 2. Экскурсия на судне на воздушной подушке на остров Кижи. Ки́жи (карельск. Kiži) — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окруженных единой оградой— реконструкцией традиционных оград погостов. В 1990 году Кижский погост вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году указом Президента Российской Федерации архитектурное собрание музея под открытым небом включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Программа экскурсии: выезд из Петрозаводска на комфортабельном автомобиле в п.Великая Губа;

прибытие в п.Великая Губа (в дороге 3-3,5 часа);

пересадка на судно на воздушной подушке;

переезд до острова Кижи (20 км, 30 минут в пути);

экскурсия на острове (40-50 минут + свободное время 30 минут; в общем 1,5 часа на острове);

возвращение в Великую Губу, выезд в г. Петрозаводск. Возвращение в гостевой дом, ужин.

3 день Питомник или снегоходы

Завтрак. Сегодня мы разделимся на две подгруппы. Подгруппа 1. Отправление в питомник хаски и оленей! Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке! В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем. Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир. По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме! Возвращение в гостевой дом. Подгруппа 2. Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет! Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви. Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу. Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений! Обед. Свободное время. Ужин.

4 день Снегоходы или питомник, отъезд