Встретимся с Вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона №9 поезд №18.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИУККО- ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ КАРЕЛИИ!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы».
На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.
В свободное время можно за доп.плату покататься на собачьей или на оленьей упряжке.
Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей упряжке на карте.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня мы вам предлагаем экскурсии на выбор за доп.плату ( бронируются и оплачиваются вместе с туром):
1.Экскурсия в Рускеальский горный парк.
08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте)
18:00 Ужин в кафе.
20:30 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
2.Экскурсия "В гости к Хаски" .
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.
07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии – Заонежье.
Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита – камня с уникальными лечебными свойствами, и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Продолжительность программы – до 15 часов.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Обед в кафе.
Заедем в гости к шаману на берег Онежского озера.
Побываем в настоящем саамском чуме, у жаркого костра на оленьих шкурах вместе с хозяином добудем священный огонь, призовем бубном духов и погадаем на рунах.
Мудрый шаман развеет по ветру пепел грустных мыслей, предскажет будущее и спалит в огне все неприятности.
Во дворе у шамана познакомимся с милыми питомцами и сделаем фото на память с голубоглазыми хасками.
По пути в Петрозаводск заедем в рыбный магазин карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Прибытие на ж/д вокзал ориентировочно к 18:00.
Внимание: организатор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Одноместное
|Двухместное
|Двухместное дети до 12 лет
|Дополнительное дети до 12 лет
|18 500
|16 800
|16 500
|14 500
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: