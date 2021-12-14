Семейные выходные в Карелии

Отдых в Карелии - это прекрасная возможность познакомиться с живописной природой этого края, его

4.7
3 отзыва
Отдых в Карелии – это прекрасная возможность познакомиться с живописной природой этого края, его достопримечательностями, уникальной историей и фольклором местных жителей.
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
Семейные выходные в Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Удивительные факты и интересные детали
Удивительные факты и интересные детали
Узнаем из какого теста делают калитки и почему они такие вкусные, отчего на древесине карельских берез такой уникальный мраморный рисунок и почему многие стремятся купить туры и посетить заповедник и водопад Кивач
Незабываемый семейный отдых
Незабываемый семейный отдых
Мы отправимся в сказочную резиденцию главного деда Мороза Карелии, где нас ждут весёлые игры и забавы
Разнообразная программа
Разнообразная программа
Мастер-классы, катание на собачьих или оленьих упряжках, посещение местного шамана и многое другое

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск

Встретимся с Вами  в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона №9 поезд №18.

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. 

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИУККО- ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ КАРЕЛИИ! 

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы».

На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.

В свободное время можно за доп.плату покататься на собачьей или на оленьей упряжке.

Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей  упряжке на карте.

Возвращение в Петрозаводск. 

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день
Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня мы вам предлагаем экскурсии на выбор за доп.плату ( бронируются и оплачиваются вместе с туром):

  1.Экскурсия в Рускеальский горный парк.

08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга. 

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. 

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». 

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте)

18:00 Ужин в кафе.

20:30 Возвращение в гостиницу. 

Время для отдыха.

 2.Экскурсия "В гости к Хаски" .

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. 

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. 

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера! 

Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками. 

Возвращение в гостиницу.

 3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.

07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск  ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. 

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии – Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита – камня с уникальными лечебными свойствами, и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Продолжительность программы – до 15 часов.

Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)
3 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. 

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Обед в кафе.

Заедем в гости к шаману на берег Онежского озера. 

Побываем в настоящем саамском чуме, у жаркого костра на оленьих шкурах вместе с хозяином добудем священный огонь, призовем бубном духов  и погадаем на рунах.

Мудрый шаман развеет по ветру пепел грустных мыслей, предскажет будущее и спалит в огне все неприятности.

Во дворе у шамана познакомимся с милыми питомцами  и сделаем фото на память с голубоглазыми хасками.

По пути в Петрозаводск заедем в рыбный магазин карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. 

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Прибытие на ж/д вокзал ориентировочно к 18:00.

Внимание: организатор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Одноместное Двухместное Двухместное дети до 12 лет Дополнительное дети до 12 лет
18 500 16 800 16 500 14 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура.
  • Катание на собачьей упряжке 500 метров: дети до 12-ти лет – 800 руб. /чел. взрослые – 1200 руб. /чел.
  • Дети до 12-ти лет – 800 руб. /чел.
  • Взрослые – 1200 руб. /чел.
  • Катание на собачьей упряжке 1000 метров: дети до 12-ти лет – 1 000 руб. /чел. взрослые – 1 500 руб. /чел.
  • Дети до 12-ти лет – 1 000 руб. /чел.
  • Взрослые – 1 500 руб. /чел.
  • Катание на оленьей упряжке: дети до 12-ти лет – 1 500 руб. /чел. взрослые – 2 000 руб. /чел.
  • Дети до 12-ти лет – 1 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 2 000 руб. /чел.
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк: взрослые – 3 500 руб/чел школьники – 3 000 руб/чел.
  • Взрослые – 3 500 руб/чел
  • Школьники – 3 000 руб/чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски – 250 руб/чел.
  • Экскурсия "В гости к Хаски": взрослые – 5 500 руб/чел. дети до 12 лет – 3 500 руб/чел.
  • Взрослые – 5 500 руб/чел.
  • Дети до 12 лет – 3 500 руб/чел.
  • Экскурсия на о. Кижи через Великую Губу: взрослые – 6 500 руб/чел. школьники – 6 300 руб/чел.
  • Взрослые – 6 500 руб/чел.
  • Школьники – 6 300 руб/чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно – свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие соблюдаются нормы санитарно-эпидемиологической безопасности?

Экскурсионный тур обслуживается с соблюдением карантинных ограничений и клиентоориентированных норм санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора:

  • экскурсанты соблюдают масочно-перчаточный режим. При отсутствии маски и перчаток у туриста обслуживание на маршруте (в т. ч. посадка в автобус) будет запрещено.
  • обязательно соблюдение социальной дистанции в ресторанах, музеях, на экскурсиях, при посадке и высадке из транспорта
  • организованное освобождение туристами автобуса на каждой спец. стоянке для санитарной обработки.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
14 дек 2021
Мы ездили с женой в начале декабря, были лишь вдвоём в туре, получается индивидуальный, нам всё понравилось: и проживание в отеле, и увлекательные экскурсии. Жаль не вышло попасть на Кижи из-за льда, но мы ещё вернёмся. Спасибо большое за путешествие, приключения, впечатления!
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

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🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🍀Природа и пейзажи👨‍👩‍👧‍👦Семейные🏞Карелия🏡Выездные

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