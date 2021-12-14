Отдых в Карелии – это прекрасная возможность познакомиться с живописной природой этого края, его достопримечательностями, уникальной историей и фольклором местных жителей.

Мастер-классы, катание на собачьих или оленьих упряжках, посещение местного шамана и многое другое

Мы отправимся в сказочную резиденцию главного деда Мороза Карелии, где нас ждут весёлые игры и забавы

Узнаем из какого теста делают калитки и почему они такие вкусные, отчего на древесине карельских берез такой уникальный мраморный рисунок и почему многие стремятся купить туры и посетить заповедник и водопад Кивач

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск

Встретимся с Вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона №9 поезд №18. Завтрак в ресторане города. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы". Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами. Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИУККО- ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ КАРЕЛИИ! Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы». На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями. В свободное время можно за доп.плату покататься на собачьей или на оленьей упряжке. Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей упряжке на карте. Возвращение в Петрозаводск. Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Время для отдыха.

2 день Горный парк Рускеала, в гости к Хаски или о.Кижи (на выбор)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Сегодня мы вам предлагаем экскурсии на выбор за доп.плату ( бронируются и оплачиваются вместе с туром): 1.Экскурсия в Рускеальский горный парк. 08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км). Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте) 18:00 Ужин в кафе. 20:30 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха. 2.Экскурсия "В гости к Хаски" . Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера! Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками. Возвращение в гостиницу. 3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. 07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии – Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита – камня с уникальными лечебными свойствами, и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием. Продолжительность программы – до 15 часов.

3 день Водопад Кивач