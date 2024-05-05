Туры для всей семьи

Найдено 4 тура в категории «Семейные» в Петрозаводске, цены от 14 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Семейный Новый год
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
28 дек в 10:00
86 000 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Семейный Новый год
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Семейный Новый год
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Семейный Новый год
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
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    буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка

  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
    Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
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    была сильная. Да и под конец в краеведческом музее сил не было вообще, поэтому вникнуть про калевалу и руны было невозможно… В Сортавала за кофе на завтрак надо было платить, хотя у нас все завтраки были оплачены. Мы удивились такому сервису… Так что не экономьте берите премиум (совет)

  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2023
    Семейные выходные в Карелии
    Потрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблю путешествовать самостоятельно, но этот тур ни сколько не разочаровал) Гид Анна просто мастер своего дела, заметно, что она очень любит свою работу!)))
    Потрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблюПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблю
  • Е
    Екатерина
    4 января 2023
    Семейные выходные в Карелии
    Спасибо, все прошло отлично! Организация тура на отлично. Прекрасная встречающая сторона, интересные поездки.
  • И
    Игорь
    14 декабря 2021
    Семейные выходные в Карелии
    Мы ездили с женой в начале декабря, были лишь вдвоём в туре, получается индивидуальный, нам всё понравилось: и проживание в
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    отеле, и увлекательные экскурсии. Жаль не вышло попасть на Кижи из-за льда, но мы ещё вернёмся. Спасибо большое за путешествие, приключения, впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
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  3. Семейный Новый год
  4. Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Семейные" можно забронировать 4 тура от 14 450 до 86 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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