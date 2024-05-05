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Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
28 дек в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ЕЕлена4 октября 2023В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
- ТТатьяна14 марта 2023Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
- ЕЕкатерина12 февраля 2023Семейные выходные в КарелииПотрясающая природа Карелии! Реальность превзошла все мои ожидания. Хоть я и не любитель туров, больше люблю путешествовать самостоятельно, но этот тур ни сколько не разочаровал) Гид Анна просто мастер своего дела, заметно, что она очень любит свою работу!)))
- ЕЕкатерина4 января 2023Семейные выходные в КарелииСпасибо, все прошло отлично! Организация тура на отлично. Прекрасная встречающая сторона, интересные поездки.
- ИИгорь14 декабря 2021Семейные выходные в КарелииМы ездили с женой в начале декабря, были лишь вдвоём в туре, получается индивидуальный, нам всё понравилось: и проживание в
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Семейные»
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