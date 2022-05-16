Майские выходные в Карелии

Экскурсионный тур «Майские выходные в Карелии» на 3 дня

5
3 отзыва
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Майские выходные в Карелии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Душевная программа отдыха в Карелии на майские праздники. Вы совершите обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогулку по набережной Онежского озера, посетите Рускеальский горный парк и производство изделий из шунгита, полюбуетесь водопадом Кивач и отправитесь на пикник в традициях карельской кухни.

Преимущества этого путешествия:

  • заряд энергией шунгита – узнаем о свойствах уникального минерала, отдохнем в шунгитовой пещере и выпьем вкусный карельский чай;
  • при желании сплавимся на рафтах по реке Шуя одним днем;
  • побываем у «водопада у трех мостов», где снимался известный фильм «А зори здесь тихие»;
  • своими глазами увидим завораживающее зрелище – огромный водопад при открытии шлюзов на вулкане Гирвас.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в Дом куклы, центра шунгита

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. 

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит.

Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату: сплав по реке Шуя (продолжительность экскурсии 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура).

Встреча с инструктором.

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!

2 день
Экскурсия в Рускеальский горный парк

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Сегодня мы приглашает всех желающих посетить Горный парк «Рускеала» (доп. плата. Продолжительность экскурсии 12 часов. Бронируется  и оплачивается при покупке тура).

Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление.

Это жемчужина Горного парка, визитная карточка Карелии!

Поездка сюда идеально подходит для знакомства с удивительным северным краем.

На экскурсии Вы узнаете немало интересного, история чарующего края окутана многочисленными легендами.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

3 день
Вулкан Гирвас и водопад Кивач, отъезд

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.

Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.

По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим – не менее 3 млрд. лет.

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком из свинины + овощная нарезка + чай + выпечка.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. 

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. 

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30 ч.

Прощание с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 пикник)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • Экскурсия в центр по производству шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на вулкан "Гирвас"
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турасплав по реке Шуя (продолжительность экскурсии 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослые – 2 000 руб. /чел. дети до 12 лет – 1 800 руб/чел. экскурсия в Рускеальский горный парк (продолжительность экскурсии 12 часов. Бронируется и оплачивается на месте):взрослые – 4 200 руб. школьники –3 700 руб. входная плата на водопад Ахвенкоски – 300 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – Свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20 – 30 л).

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2022
Организация тура безупречная!
П
17 мая 2022
Тур отличный, все понравилось хорошо провели время. Единственный минус это второй день - экскурсия в парк Рускеала за доп. плату, в случае если вы не хотите или не можете доплатить будете искать себе развлечения самостоятельно на этот день. В рамках оплаченной путевки ничего во второй день не входит.
М
9 мая 2022
Исключительно положительные впечатления, хотелось бы больше поездок на природу!
Спасибо экскурсоводу за интересный тур😁

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