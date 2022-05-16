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Душевная программа отдыха в Карелии на майские праздники. Вы совершите обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогулку по набережной Онежского озера, посетите Рускеальский горный парк и производство изделий из шунгита, полюбуетесь водопадом Кивач и отправитесь на пикник в традициях карельской кухни.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия в Дом куклы, центра шунгита

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение центра шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным. Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату: сплав по реке Шуя (продолжительность экскурсии 6 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура). Встреча с инструктором. Отправление на сплав. При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя. Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у костра. Возвращение в гостиницу. Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!

2 день Экскурсия в Рускеальский горный парк

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Сегодня мы приглашает всех желающих посетить Горный парк «Рускеала» (доп. плата. Продолжительность экскурсии 12 часов. Бронируется и оплачивается при покупке тура). Экскурсия к местечку с эффектным названием производят неизгладимое впечатление. Это жемчужина Горного парка, визитная карточка Карелии! Поездка сюда идеально подходит для знакомства с удивительным северным краем. На экскурсии Вы узнаете немало интересного, история чарующего края окутана многочисленными легендами. Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км). Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте). Ужин в кафе. Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

3 день Вулкан Гирвас и водопад Кивач, отъезд