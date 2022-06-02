Экстрим в Карелии – это захватывающие лесные трассы, катание по бездорожью на квадрациклах. Это сплавы по самой неуемной реке Шуя и преодоление водной стихии. А в конце рафтинга – релакс у костра, блюда карельской кухни и экскурсии в Петрозаводске.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день Старт сафари на квадроциклах

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона. Нас встречают инструкторы по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск. Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам. Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной. Поверьте, там есть, на что посмотреть! Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого? Наше приключение начинается! На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км. Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению квадроциклом. Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту. Старт сафари на квадроциклах. Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа). Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре. Возвращаемся на базу, сдаем экипировку и квадроцикл. Мы хоть и подкрепились немного в дороге, но не мешало бы пообедать основательно – идем в кафе. На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км). Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать. Завтра нас ждет насыщенный день!

2 день Сплав на рафтах по р.Шуя

Просыпаемся и завтракаем. Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки. Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы. После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде. Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км. Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком). Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события! Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом. Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал. Причаливаем к берегу, ставим лагерь. Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам. Под звуки природы отправляемся отдыхать.

3 день Продолжение сплава на рафтах, отъезд