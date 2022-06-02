Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг

Экстрим в Карелии - это захватывающие лесные трассы, катание по бездорожью на квадрациклах. Это сплавы по самой неуемной

5
3 отзыва
Экстрим в Карелии – это захватывающие лесные трассы, катание по бездорожью на квадрациклах. Это сплавы по самой неуемной реке Шуя и преодоление водной стихии. А в конце рафтинга – релакс у костра, блюда карельской кухни и экскурсии в Петрозаводске.
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
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Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Старт сафари на квадроциклах

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона.

Нас встречают инструкторы по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск.

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. 

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам.

Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной. 

Поверьте, там есть, на что посмотреть! 

Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.

Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. 

Угадаете, какая от кого?

Наше приключение начинается! 

На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км.

Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению квадроциклом.

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. 

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Старт сафари на квадроциклах.

Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа).

Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре.

Возвращаемся на базу, сдаем экипировку и квадроцикл.

Мы хоть и подкрепились немного в дороге, но не мешало бы пообедать основательно – идем в кафе.

На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать. 

Завтра нас ждет насыщенный день!

Старт сафари на квадроциклахСтарт сафари на квадроциклахСтарт сафари на квадроциклахСтарт сафари на квадроциклах
2 день
Сплав на рафтах по р.Шуя

Просыпаемся и завтракаем.

Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. 

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. 

Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). 

С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. 

Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.

Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. 

Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). 

На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. 

И пусть всё это сопровождается звонким смехом.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). 

Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. 

К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. 

Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.

Под звуки природы отправляемся отдыхать.

Сплав на рафтах по р.ШуяСплав на рафтах по р.ШуяСплав на рафтах по р.ШуяСплав на рафтах по р.Шуя
3 день
Продолжение сплава на рафтах, отъезд

Доброе утро! 

После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.

Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.

С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова?

Вокруг такая красота!

От порога до деревни Соддер около 15 км пути. 

Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах.

Всегда найдётся тот, кто захочет грести. 

По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.

Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.

Сплав заканчивается в д. Соддер. 

Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто.

Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». 

Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.

Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку? 

Не порядок!

Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.

Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладись, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились, – чувствуете прилив сил и желание покорить новую вершину?!

По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео, и обещаем встретиться в Карелии снова!

Около 19:30 мы уже у вокзала. 

Делаем фотографии, обмениваемся контактами, и на вечерних поездах отправляемая по домам.

Продолжение сплава на рафтах, отъездПродолжение сплава на рафтах, отъездПродолжение сплава на рафтах, отъездПродолжение сплава на рафтах, отъезд

Проживание

Тур предусматривает ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 2 или 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:

На рафте 8 участников + инструктор,
на квадроцикле 2 участника		24 700 руб.
Доплата за одноместную посадку на квадроцикле3 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Аренда квадроцикла CFmoto CF500-A, ГСМ
  • Экипировка для катания на квадроциклах (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
  • Посещение бани в последний день маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 р. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

3. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

4. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

5. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья -"городская".

6. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;

7. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

9. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».

Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.

В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

При нахождении на воде необходимо соблюдать технику безопасности и выполнять требования инструктора.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур несложный, сильные физические нагрузки не предусмотрены.

Те, кто ищет острых ощущений, смогут вдоволь «накататься» на пороге Большой Толли, т. к. это один из самых интересных и популярных порогов на реке Шуя. Родители с детьми смогут провести время на природе, а также пройти интересные пороги. Экстремальные «покатушки» на пороге проводятся только для желающих.

На маршрут допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей.

Какие есть скидки для детей в туре?

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%.

Стоимость на детей на квадроциклах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Можно ли приехать на личном транспорте?

Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу на ул. Коммунальная, 15а.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи и личная посуда для употребления пищи.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:

Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Каковы правила управления квадроциклом?

1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.

2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).

4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.

5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).

6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.

7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.

8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.

9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.

10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.

11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.

10. Дистанция при движении – 40-50 м.

11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом

12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.

13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита;
  • при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 июня 2022
👍👍👍
Н
18 июля 2020
тур подходит для тех, кто проводит активно выходные дни и готов приехать на эти три дня в Карелию. это были отличные дни!
поездка на квадроциклах по местности удивительно оказалась легкой и интересной. а первый в жизни сплав на рафте - принес много положительных эмоций.
порог Б. Толли красив и могуч.
а чего стоит походная баня. спасибо большое инструктору Леониду, стажеру Александре и нашей дружной компании.
все четко и по программе.
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!

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29 июня
30 июня
от 8 690 за 1 человека
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
5
9 отзывов
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Сегодня нас ждет путешествие к вепсам. Есть в Карелии такой маленький, но очень гордый народ. Это один из самых
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
2 300 за 1 человека
Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
47 900 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Сааристо
Сааристо
4.7
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петрозаводску на автобусе
Карелия - особое место на Русском Севере это край, который полон неразгаданных тайн
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
1 000 за 1 человека
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