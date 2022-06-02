При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона.
Нас встречают инструкторы по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск.
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Онежской набережной.
Поверьте, там есть, на что посмотреть!
Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.
Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
Угадаете, какая от кого?
Наше приключение начинается!
На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км.
Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению квадроциклом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Старт сафари на квадроциклах.
Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа).
Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре.
Возвращаемся на базу, сдаем экипировку и квадроцикл.
Мы хоть и подкрепились немного в дороге, но не мешало бы пообедать основательно – идем в кафе.
На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Просыпаемся и завтракаем.
Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.
Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.).
С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.
Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.
Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.).
На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
И пусть всё это сопровождается звонким смехом.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.).
Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне.
К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.
Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.
Под звуки природы отправляемся отдыхать.
Доброе утро!
После насыщенного дня и сытного ужина спалось замечательно.
Наслаждаемся завтраком, собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
С порогом Кумио мы уже знакомы, но кто откажется обуздать его снова?
Вокруг такая красота!
От порога до деревни Соддер около 15 км пути.
Путь неблизкий, но у нас собой есть мотор, поэтому часть пути пройдём на моторе, часть на вёслах.
Всегда найдётся тот, кто захочет грести.
По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Не спешим, наслаждаемся окружающей нас красотой природы.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто.
Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха».
Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку?
Не порядок!
Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.
Ну, что? Как прошли наши выходные: на волнах покатались, карельскими пейзажами насладись, вкусную еду попробовали, в горячей баньке переродились, – чувствуете прилив сил и желание покорить новую вершину?!
По дороге до Петрозаводска (110 км) вспоминаем о нашем маленьком приключении и смешные истории, смотрим фотографии и видео, и обещаем встретиться в Карелии снова!
Около 19:30 мы уже у вокзала.
Делаем фотографии, обмениваемся контактами, и на вечерних поездах отправляемая по домам.
Тур предусматривает ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 2 или 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
|На рафте 8 участников + инструктор,
на квадроцикле 2 участника
|24 700 руб.
|Доплата за одноместную посадку на квадроцикле
|3 500 руб.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Комплект одежды для переодевания после сплава:
3. Одежда для ночлега в палатке:
4. Для похода в туристскую баню:
5. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
6. Личные вещи:
7. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
9. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».
Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
При нахождении на воде необходимо соблюдать технику безопасности и выполнять требования инструктора.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Тур несложный, сильные физические нагрузки не предусмотрены.
Те, кто ищет острых ощущений, смогут вдоволь «накататься» на пороге Большой Толли, т. к. это один из самых интересных и популярных порогов на реке Шуя. Родители с детьми смогут провести время на природе, а также пройти интересные пороги. Экстремальные «покатушки» на пороге проводятся только для желающих.
На маршрут допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей.
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%.
Стоимость на детей на квадроциклах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка, ближайшая к ж/д вокзалу на ул. Коммунальная, 15а.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи и личная посуда для употребления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.
2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).
4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).
6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.
7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.
9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.
10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.
11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
10. Дистанция при движении – 40-50 м.
11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом
12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.
13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.