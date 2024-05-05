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Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
«Увлекательное путешествие на квадроциклах по лесу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, внимательно слушаем инструктаж и тренируемся самостоятельно управлять квадроциклом»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В путешествии вы преодолеете более 50 км карельской тайги на квадроцикле и ощутите мощь весенних вод реки во время рафтинга на Шуе»
8 мая в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы научитесь управлять квадроциклом и поучаствуете в рафтинге под руководством опытного инструктора»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ККисляк7 января 2023ATV Week-End. Выходные на квадроциклахЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна10 декабря 2022ATV Week-End. Выходные на квадроциклахКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ИИнна21 сентября 2022ATV Week-End. Выходные на квадроциклахОтличная забота, о клиентах
- ААнтон2 июня 2022???
- ЮЮлия13 мая 2022Спасибо большое за такое замечательное путешествие! Нареканий нет, один сплошной восторг ☺
- ВВалерия7 мая 2022Тур очень понравился! Все дни были насыщенными и интересными) Если ещё поедем в Карелию, то обязательно обратимся в компанию «Большая страна». Спасибо за отлично проведённое время??
- ААлександр6 мая 2022Тур хороший!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Туры на квадроциклах»
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