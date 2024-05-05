Туры на квадроциклах – туры в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «Туры на квадроциклах» в Петрозаводске, цены от 26 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
«Увлекательное путешествие на квадроциклах по лесу»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«Подкрепившись, внимательно слушаем инструктаж и тренируемся самостоятельно управлять квадроциклом»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Майский драйв в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В путешествии вы преодолеете более 50 км карельской тайги на квадроцикле и ощутите мощь весенних вод реки во время рафтинга на Шуе»
8 мая в 10:00
от 52 200 за человека
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы научитесь управлять квадроциклом и поучаствуете в рафтинге под руководством опытного инструктора»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • К
    Кисляк
    7 января 2023
    ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна
    10 декабря 2022
    ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • И
    Инна
    21 сентября 2022
    ATV Week-End. Выходные на квадроциклах
    Отличная забота, о клиентах
  • А
    Антон
    2 июня 2022
    Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
    ???
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2022
    Майский драйв в Карелии
    Спасибо большое за такое замечательное путешествие! Нареканий нет, один сплошной восторг ☺
  • В
    Валерия
    7 мая 2022
    Майский драйв в Карелии
    Тур очень понравился! Все дни были насыщенными и интересными) Если ещё поедем в Карелию, то обязательно обратимся в компанию «Большая страна». Спасибо за отлично проведённое время??
  • А
    Александр
    6 мая 2022
    Майский драйв в Карелии
    Тур хороший!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Туры на квадроциклах»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
  2. Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
  3. Майский драйв в Карелии
  4. Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 4 тура от 26 900 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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