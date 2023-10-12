1 день

Столица Северного Приладожья

Прибытие в г. Сортавалу. Встреча на ж/д вокзале (поезд №160).

Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.

Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.

Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.

Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.

Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.

Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.

Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.

С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице «Пийпун Пиха», номер стандарт с удобствами.

Свободное время.

Подготовка к новогоднему банкету.

Новогодний банкет 22:00 ― 04:00.

Праздничное меню, развлекательная программа с ведущим из г. Санкт-Петербурга и дискотека сделают встречу 2024 года яркой и запоминающейся.

Питание: завтрак + обед.