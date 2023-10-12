Нас ждет новогодний банкет в ресторане, праздничное меню и развлекательная программа с ведущим из Санкт-Петербурга.
Мы посетим главные жемчужины Севера ― горный парк Рускеала, водопад Кивач, а также активные зимние забавы подарят массу положительных эмоций!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Столица Северного Приладожья
Прибытие в г. Сортавалу. Встреча на ж/д вокзале (поезд №160).
Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.
Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.
Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.
Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.
Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.
Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.
С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице «Пийпун Пиха», номер стандарт с удобствами.
Свободное время.
Подготовка к новогоднему банкету.
Новогодний банкет 22:00 ― 04:00.
Праздничное меню, развлекательная программа с ведущим из г. Санкт-Петербурга и дискотека сделают встречу 2024 года яркой и запоминающейся.
Питание: завтрак + обед.
Горный парк Рускеала
Завтрак в кафе отеля (10:00-12:00).
Ориентировочно в 13:30 выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала, переезд.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала«Дорога горных мастеров».
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Свободное время в парке.
С наступлением темноты в парке зажигаются яркие огни ландшафтного освещения и художественной подсветки величественного мраморного каньона.
Переезд в г. Сортавалу.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Питание: завтрак + ужин.
Новогодний Петрозаводск
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
Отправление в столицу Карелии – город Петрозаводск.
В пути посещение питомника ездовых собак ― HUSKYMOA.
Трёхчасовая программа с катанием на ездовых собаках и горячим обедом северной кухни.
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в дом полярника. В гости к известному арктическому путешественнику Виктору Симонову.
Вы узнаете не только интересные факты об Арктике, но и познакомитесь с северными ездовыми собаками трёх пород.
А так же узнаете историю любимца английского принца Гарри и собака ― киноактеров, покорителей Арктики ― участников арктических экспедиций.
Восемьдесят питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу. Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).
Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли ― живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.
А в доме полярника, у камина с живым огнем, вы напишите арктическое письмо, которое донесет и отправит вам известный путешественник ― полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).
Прибытие в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранном отеле города, номера стандарт с удобствами.
Питание: завтрак + обед.
Свободный день или остров Кижи и катание на снегоходах
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Экскурсии по желанию.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Питание: завтрак.
Водопад Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Посещение центра Шунгита.
В пути обед.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Пийпун Пиха»/«Petra»
|2-местный стандарт
61800 руб. /чел.
|1-местный стандарт
72225 руб. /чел.
|Дополнительное место
52600 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.
Варианты проживания
Отель «Пийпун Пиха»
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Отель «Petra»
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Расстояние до аэропорта Бесовец ― 14,4 км, до железнодорожного вокзала ― 0,4 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
- Новогодний банкет
- Экскурсия в горном парке Рускеала «мраморный каньон»
- Трехчасовая программа с катанием на ездовых собаках
- Посещение водопада Кивач
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Что не входит
- Проезд до г. Сортавалы (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.
- Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:
3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
- Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.