Если проводить новогодние каникулы всей семьёй, то лучше в Карелии. Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку в заснеженном лесу с Дедом Морозом, чудесами и подарками. Все это волшебство будто сошло со страниц самых добрых сказок.
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города– столицу Карелии– город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Размещение в выбранной гостинице.
Свободное время.
31.12.2021 г. – Новогодний банкет в ресторане отеля.
Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Встреча с Дедом Морозом!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется! Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению, или катаясь на собачьей или оленьей упряжке (доп. плата).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк;
2. Экскурсия "В гости к Хаски";
3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.
Подробное описание программы экскурсий в разделе Важно знать.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В программе:
- новогодняя развлекательная программа с Дедом Морозом;
- фотозона и фотограф;
- разнообразные конкурсы;
- возможность выиграть поездку на Кижи, сертификаты от Спа-центра Карелия и ресторана Карелия;
- праздничные блюда от шеф-повара Ильи Вишневого;
- праздничный фейерверк.
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ.
Закуски:
Овощная грядка из Кузаранды (редис, огурцы, помидоры, сладкий перец, оливковое масло)
Профитроли с крабовой начинкой (профитроль с начинкой из крабового мяса, сыра пармезан, сливочно-творожного сыра, оливок, грецкого ореха, майонеза, чеснока)
Волованы со сливочно-куриным паштетом (печень куриная, сливки, сливочное масло, лук)
Холодец по-домашнему с горчицей (свинина, говядина, курица)
Рыбное ассорти (форель, судак в кляре, кальмар в соусе песто)
Мясное ассорти (буженина, язык, кура домашнего копчения, розовый соус)
Салаты:
Салат с грудинкой (грудинка, кукуруза, редис, огурцы, помидоры, сладкий перец, оливковое масло)
Салат греческий с сыром фета (салат айсберг, помидоры, огурцы, перец болгарский, оливки, сыр фета, оливковое масло)
Салат "Рускеала" (форель с/с, огурцы, морковь, картофель, яйцо, зелень, сыр, майонез)
Салат "Цезарь" с курицей (салат айсберг, филе грудки, помидоры черри, сыр пармезан, яйцо, заправка)
Салат "Сытный" (картофель, сыр мини-моцарелла, помидоры черри, салат айсберг, яйцо, горошек, масло оливковое, каперсы)
Горячее на выбор:
Стейк из свиной вырезки
Или
Судак, запеченный в панировке с горчичным соусом
Гарнир:
Гратен из картофеля (картофель, запеченный слоями со сливками, пармезаном и тимьяном
+ Хлебная корзинка
Десерт:
Десерт "Семифредо" (сливки, яйца, сахар, белый шоколад, малина, фисташки)
Мандарины
Напитки:
Кофе, чай
Морс из карельских ягод
В подарок от ресторана на выбор:
Сет из трех безалкогольный напитков (коктейли "Мохито" и "Облепиха-Маракуйя", чай "Лаванда-Базилик". 400/450/450 мл)
Водка "Tundra", Россия 0,5 л
Вино красное сухое "Арабелла Мерло", ЮАР 0,75 л
Вино белое сухое "Арабелла Совиньон Блан", ЮАР 0,75 л
Меню для детей до 13 лет:
Салат Оливье
Шашлычок куриный с томатами черри и картофель фри с кетчупом
Молочный коктейль
Сок яблочный (без ограничения)
В самую волшебную ночь года Вас ждут уникальная шоу-программа, яркие огни, танцы, шампанское и веселье до самого утра!
В программе новогодней ночи: приветственное шоу, welcome-drink, новогодняя фотосессия, праздничный банкет, развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов, детская анимация, и другие сюрпризы.
В стоимость новогоднего банкета включено: welcome-drink, развлекательная программа, праздничное меню (закуски и салаты, горячее на выбор, десерт), а также безалкогольные и алкогольные напитки по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
Новогодняя программа для детей: отдельный игровой зал, анимация, конкурсы, «сладкий стол» и другие развлечения.
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
АССОРТИ ЗАКУСОК (Канапе с сыром и ананасом, канапе с сыром Фета, канапе с сыром Сулугуни, профитроль с форелевым муссом, тост с сельдью, волованы с печенью трески) 230 гр.
РЫБНОЕ ПЛАТО (Гравлакс, форель с/с, жареный угорь, икра лососевая, пшеничный тост, сливочное масло) 160 гр.
МЯСНОЕ ПЛАТО (Студень из трех видов мяса, буженина, говяжий язык, жареная индейка) 230 гр.
ОВОЩНОЕ ПЛАТО (Соленые грузди, маринованные опята, томаты черри, корнишоны и черемша, квашеная капуста, свежие овощи, зелень. Подается со сметаной) 160 гр.
САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ГОВЯДИНОЙ 150 ГР.
САЛАТ С КАЛЬМАРОМ (Жареный кальмар, томаты черри, свежий огурец, руккола, медово-горчичная заправка) 100 гр.
БАВАРСКИЙ САЛАТ (Колбаски, картофель, красный и зеленый лук, бекон, каперсы, заправка на основе винного уксуса и дижонской горчицы) 100 гр.
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА С ЛИСИЧКАМИ 80 гр.
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ (пшеничный, ржаной) 60 гр.
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР
ЛОСОСЬ ПАШОТ С БРОККОЛИ И БЕЛЫМ СОУСОМ 250 гр.
ИЛИ
ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА НА КАРТОФЕЛЬНОМ ДРАНИКЕ СО СМОРОДИНОВЫМ СОУСОМ 350 гр.
ДЕСЕРТЫ
МЯТНЫЙ МУСС 80 гр.
ФРУКТОВОЕ ПЛАТО (Мандарин, виноград, ананас) 200 гр.
НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Морс клюквенный
Вода негазированная
Чай
Кофе
Вино (белое/красное, полусухое/полусладкое)
Шампанское (полусухое/полусладкое)
Водка
Пиво Paulaner собственной пивоварни
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
АССОРТИ ЗАКУСОК (Канапе с сыром и ананасом, канапе с сыром Фета, канапе с сыром Сулугуни) 125 гр.
МЯСНАЯ ТАРЕЛКА (Буженина, говяжий язык, жареная индейка) 70 гр.
ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА (Томаты, огурцы, сладкий перец) 70 гр.
САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ (Курица гриль, картофель, св. огурец, маринованный огурец, крабовые палочки, горошек, яйцо) 150 гр.
БЛИНЧИК С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ СО СМЕТАНОЙ 130 гр.
КУРИНАЯ КОТЛЕТА С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ 250 гр.
ДЕСЕРТЫ (МЯТНЫЙ МУСС 80 гр, ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА 100 гр.)
НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (Морс клюквенный, вода негазированная, чай)
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.
Экскурсии на выбор за доп.плату: ( бронируются и оплачиваются вместе с туром)
1.Экскурсия в Рускеальский горный парк.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Чаепитие в кафе с карельской выпечкой.
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте).
Поздний обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
2. Экскурсия "В гости к Хаски".
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
3.Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.
07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии – Заонежье.
Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита – камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Продолжительность программы- до 15 часов.
В программе: