Обзорная экскурсия по городу. Новогодняя мозаика. Экскурсия в Дом куклы

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Для гостей прибывших поездом №12 встреча с гидом в 07:30 на первом этаже здания ж/д вокзала.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города– столицу Карелии– город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время.

31.12.2021 г. – Новогодний банкет в ресторане отеля.

Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).