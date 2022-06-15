Сокровища Карельской земли

Север всегда славился богатой историей, культурным наследием, северной красотой природы

5
3 отзыва
Север всегда славился богатой историей, культурным наследием, северной красотой природы.

Хотите насладиться неповторимыми впечатлениями, самобытной культурой, красками многообразной природы, неповторимым ароматом белых ночей северного лета? Добро пожаловать в Карелию!
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
Сокровища Карельской земли
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Программа тура по дням

1 день
&quot;Легенды Салми-пролива&quot;, Марциальные Воды, водопад Кивач, центр шунгита

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.

Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия "Легенды Салми-пролива".

Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.

Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона "Чертов стул".

Лтъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.

А в чем его уникальность?

Только ли в Заонежье он встречается?

Действительны ли его необычайные качества?

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.

Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван-чая из карельских трав.

Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

2 день
Остров Валаам, мраморный каньон &quot;Рускеала&quot; и водопад Тохмайоки

Ранний подъем.

Завтрак – сухой паёк.

Переезд в город Сортавала (250 км).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Трансфер в Горный парк "Рускеала" (30 км.).

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день
Исторический центр Петрозаводска. Остров Кижи (по желанию), отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по историческому центру "Из истории Петрозаводска".

Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад,

Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

За доп.плату мы предлагаем вам экскурсию на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

В программе:

Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).

Обзорная экскурсия по музею-заповеднику Кижи.

Осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд в Москву / Санкт-Петербург.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеВзрослыеДети до 12 летДети до 5 лет без места
двухмест.
номер		одномест.
номер		доп. местоосн. местодоп. место
«Piter-Inn»21 10024 30019 20017 60015 6009 300
«Karelia&SPA»21 50025 40017 90015 1009 300
«Ладога»19 50021 00018 30015 90014 7009 300
«Фрегат»22 50027 30019 50018 90015 9009 300
«Северная»20 50023 00019 40016 90015 0009 300

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи, размещение в гостинице в 1- 2-местных номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается заранее) – 4 600 руб. /чел. (взрослый билет) 2 800 руб. /чел., (дети до 16 лет включительно). Экскурсия включает проезд на метеоре по маршруту «г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск»
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 июня 2022
Все было шикарно!
А
17 июня 2022
Гид Анна - большая молодец! Интересно рассказывает!!! Отличные места) просто КРАСОТА!

Она также супер пунктуальная!!

Программа на 10 баллов. Нам все очень понравилось. Спасибо!
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.

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