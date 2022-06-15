Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.
Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем, под часами.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия "Легенды Салми-пролива".
Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.
Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона "Чертов стул".
Лтъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.
В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.
А в чем его уникальность?
Только ли в Заонежье он встречается?
Действительны ли его необычайные качества?
В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.
Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван-чая из карельских трав.
Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Ранний подъем.
Завтрак – сухой паёк.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк "Рускеала" (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия по историческому центру "Из истории Петрозаводска".
Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад,
Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
За доп.плату мы предлагаем вам экскурсию на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
В программе:
Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.).
Обзорная экскурсия по музею-заповеднику Кижи.
Осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд в Москву / Санкт-Петербург.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Взрослые
|Дети до 12 лет
|Дети до 5 лет без места
|двухмест.
номер
|одномест.
номер
|доп. место
|осн. место
|доп. место
|«Piter-Inn»
|21 100
|24 300
|19 200
|17 600
|15 600
|9 300
|«Karelia&SPA»
|21 500
|25 400
|–
|17 900
|15 100
|9 300
|«Ладога»
|19 500
|21 000
|18 300
|15 900
|14 700
|9 300
|«Фрегат»
|22 500
|27 300
|19 500
|18 900
|15 900
|9 300
|«Северная»
|20 500
|23 000
|19 400
|16 900
|15 000
|9 300
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.