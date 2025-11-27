Вы увидите мраморный каньон в парке «Рускеала», посетите священный Валаам с монастырями и безмятежными
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия, водопад Белые мосты
Встречаемся и начинаем путешествие с небольшой обзорной прогулки по городу. Вы узнаете интересные факты о карельской столице, её истории и современности, желающие смогут позавтракать. После едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.
По приезде на берег Ладоги отправимся в авто-пешеходный маршрут по нетронутым природным уголкам. Прогуляемся по тропинкам хвойного леса, насладимся панорамными видами на самое крупное озеро Европы и устроим чаепитие у воды с карельскими ягодами и дружеским общением.
В обеденное время заселимся в глэмпинг, а затем вас ждёт поездка по бездорожью к первой жемчужине тура — самому высокому водопаду Карелии — Юканкоски (Белые мосты).
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
Позавтракав, посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет свободное время, чтобы увидеть места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсии, например, по подземному миру «Рускеалы», прокатиться на лодке или катамаране. В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
Затем побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся туда по удобной лестнице, а я расскажу вам интересную историю этой вершины.
На катере по шхерам, Валаам
Этот день мы проведём на Ладожском озере. Разместимся на небольшом частном катере и прокатимся среди Ладожских шхер — уникального наследия Ледникового периода. Система нетронутых островов и узкие проливы между ними образуют картину неповторимой красоты. Мы сделаем несколько остановок: у вас будет возможность насладиться прогулкой по островам и единением с природой, покорить обзорные точки на скалах.
Затем направимся к знаменитому острову Валаам, где у вас будет свободное время (2-3 часа), а наш гид сориентирует, как его провести. Можно посетить храмы, монастырь и скиты, прогуляться с аудиогидом или гидом из паломнической службы, отдохнуть на берегу, принять участие в дополнительных экскурсиях на лодках или гольф-каре, взять напрокат велосипед и исследовать окрестности.
Остров Кижи
Сегодня вас ждёт поездка на остров Кижи — жемчужину всемирного наследия ЮНЕСКО! Отправимся на него с причала в Петрозаводске на скоростном метеоре по живописным шхерам Онежского озера.
По прибытии вы сможете полюбоваться архитектурным ансамблем Кижского погоста, познакомиться с традиционными крестьянскими усадьбами и бытом коренного народа Карелии. Для тех, кто хочет углубиться в историю этих мест, мы предлагаем интересную экскурсию. А если вы предпочитаете просто наслаждаться атмосферой, у вас будет возможность самостоятельно прогуляться.
Возвращение на пирс запланировано между 16:00 и 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Поездка на остров Кижи + экскурсия с посещением музея (метеор или катер)
- Трансфер на катере к о. Валаам
- Трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски
- Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожья
- Все входные билеты на маршруте
- Пикник от гида на берегу
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно (или г. Сортавала)
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание
- Дополнительные развлечения и сувениры
- Внимание: стоимость тура на даты 9, 13 и 22 сентября составляет 73 500 ₽