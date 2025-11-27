Встречаемся и начинаем путешествие с небольшой обзорной прогулки по городу. Вы узнаете интересные факты о карельской столице, её истории и современности, желающие смогут позавтракать. После едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.

По приезде на берег Ладоги отправимся в авто-пешеходный маршрут по нетронутым природным уголкам. Прогуляемся по тропинкам хвойного леса, насладимся панорамными видами на самое крупное озеро Европы и устроим чаепитие у воды с карельскими ягодами и дружеским общением.

В обеденное время заселимся в глэмпинг, а затем вас ждёт поездка по бездорожью к первой жемчужине тура — самому высокому водопаду Карелии — Юканкоски (Белые мосты).