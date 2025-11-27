Мои заказы

Карельские сокровища с проживанием у Ладоги: горный парк, водопады, Кижи и Валаам

Насладиться прогулками по необитаемым островам и пикником у воды и посетить знаковые места края
Это путешествие подарит возможность в небольшой компании и за несколько дней прикоснуться к самым удивительным уголкам Севера.

Вы увидите мраморный каньон в парке «Рускеала», посетите священный Валаам с монастырями и безмятежными
пейзажами.

Насладитесь искусностью деревянного зодчества на острове Кижи и услышите мощь самого высокого водопада Карелии — Юканкоски.

Вас ждёт водная прогулка по ладожским шхерам, восхождение на гору Паасо, откуда открывается завораживающий панорамный вид, секретные локации, о которых знают лишь местные, и отдых с комфортом: в уютных домиках на берегу Ладоги.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия, водопад Белые мосты

Встречаемся и начинаем путешествие с небольшой обзорной прогулки по городу. Вы узнаете интересные факты о карельской столице, её истории и современности, желающие смогут позавтракать. После едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.

По приезде на берег Ладоги отправимся в авто-пешеходный маршрут по нетронутым природным уголкам. Прогуляемся по тропинкам хвойного леса, насладимся панорамными видами на самое крупное озеро Европы и устроим чаепитие у воды с карельскими ягодами и дружеским общением.

В обеденное время заселимся в глэмпинг, а затем вас ждёт поездка по бездорожью к первой жемчужине тура — самому высокому водопаду Карелии — Юканкоски (Белые мосты).

2 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

Позавтракав, посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет свободное время, чтобы увидеть места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсии, например, по подземному миру «Рускеалы», прокатиться на лодке или катамаране. В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

Затем побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся туда по удобной лестнице, а я расскажу вам интересную историю этой вершины.

3 день

На катере по шхерам, Валаам

Этот день мы проведём на Ладожском озере. Разместимся на небольшом частном катере и прокатимся среди Ладожских шхер — уникального наследия Ледникового периода. Система нетронутых островов и узкие проливы между ними образуют картину неповторимой красоты. Мы сделаем несколько остановок: у вас будет возможность насладиться прогулкой по островам и единением с природой, покорить обзорные точки на скалах.

Затем направимся к знаменитому острову Валаам, где у вас будет свободное время (2-3 часа), а наш гид сориентирует, как его провести. Можно посетить храмы, монастырь и скиты, прогуляться с аудиогидом или гидом из паломнической службы, отдохнуть на берегу, принять участие в дополнительных экскурсиях на лодках или гольф-каре, взять напрокат велосипед и исследовать окрестности.

4 день

Остров Кижи

Сегодня вас ждёт поездка на остров Кижи — жемчужину всемирного наследия ЮНЕСКО! Отправимся на него с причала в Петрозаводске на скоростном метеоре по живописным шхерам Онежского озера.

По прибытии вы сможете полюбоваться архитектурным ансамблем Кижского погоста, познакомиться с традиционными крестьянскими усадьбами и бытом коренного народа Карелии. Для тех, кто хочет углубиться в историю этих мест, мы предлагаем интересную экскурсию. А если вы предпочитаете просто наслаждаться атмосферой, у вас будет возможность самостоятельно прогуляться.

Возвращение на пирс запланировано между 16:00 и 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам
  • Поездка на остров Кижи + экскурсия с посещением музея (метеор или катер)
  • Трансфер на катере к о. Валаам
  • Трансфер по бездорожью к водопаду Юканкоски
  • Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожья
  • Все входные билеты на маршруте
  • Пикник от гида на берегу
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно (или г. Сортавала)
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
  • Дополнительные развлечения и сувениры
  • Внимание: стоимость тура на даты 9, 13 и 22 сентября составляет 73 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 233 туристов
Привет! Меня зовут Катя и я организатор путешествий по Карелии. Родилась и выросла я тоже тут, поэтому знаю множество самых интересных троп. Несколько раз пыталась переехать, но не вышло —
любовь к Карельской природе взяла верх. У меня есть небольшая, но дружная команда единомышленников, вместе с которой мы круглый год создаем и проводим неформальные и насыщенные экскурсии по Карелии. А так же многодневные туры с проживанием за городом. Каждая поездка — это маленькое приключение способное помочь восстановиться, получить заряд энергии и эмоций, перезагрузить мысли, завести новые знакомства, а иногда и вовсе перевернуть жизнь! Ждём вас в Карелии!

