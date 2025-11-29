Карелия — сказочный северный край, который привлекает своей невероятной природой. С нами вы отправитесь в 2-дневное путешествие по самым главным карельским достопримечательностям. Мраморный каньон, Ладожский шхеры, остров Валаам — все это будет на нашем пути. Откройте для себя Карелию с разных ракурсов!
Описание тураЕдинственный в СПб тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры». Главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры. VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек). Большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры! Отличный сервис по выгодной цене — дешевле в Петербурге просто нет! Важная информация: Полня оплата осуществляется не позднее, чем за два дня до выезда либо в офисе организатора, либо онлайн.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- Озеро Рускеала
- Крепость Корела
- Г. Сортавала
- О. Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем.
- Размещение в гостинице
- Услуги гида (кроме экскурсии на острове Валаам, которая бронируется и оплачивается отдельно)
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Индивидуальная поездка на Вип Катере (группами до 10 человек)
- Трассовая экскурсия о Карелии по пути в Сортавала
- Путешествие по воде в национальный парк природы Ладожские Шхеры
- Высадка на о. Хонкасало / «Крыша ладоги/»
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
Что не входит в цену
- Входной билет в парк Рускеала: взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 7+ 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Входные билеты на экотропу у водопадов Ахвенкоски: взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 руб.
- Обед в кафе г. Сортавала - 550 руб.
- Дополнительные развлечения и экскурсии в парке Рускеала: прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. (40 мин, за лодку до 4 чел.) водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин, за 1 чел.) - 400 руб.
- Экскурсия по Центральной усадьбе на о. Валаам - 1700 руб. - взрослые, 1400 руб. - дети
- Комплексный обед в трапезной Мужского монастыря (Оплачивается заранее при покупке тура) - 900-1000 руб
- Одноместное размещение - от 4000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь / Санкт-Петербург, метро Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Полня оплата осуществляется не позднее
- Чем за два дня до выезда либо в офисе организатора
- Либо онлайн
