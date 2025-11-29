Описание Фото Ответы на вопросы Карелия — сказочный северный край, который привлекает своей невероятной природой. С нами вы отправитесь в 2-дневное путешествие по самым главным карельским достопримечательностям. Мраморный каньон, Ладожский шхеры, остров Валаам — все это будет на нашем пути. Откройте для себя Карелию с разных ракурсов!

Описание тура Единственный в СПб тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры». Главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры. VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек). Большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры! Отличный сервис по выгодной цене — дешевле в Петербурге просто нет! Важная информация: Полня оплата осуществляется не позднее, чем за два дня до выезда либо в офисе организатора, либо онлайн.

