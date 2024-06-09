Спрятанные в водах Белого моря острова хранят в себе память о противоречивых событиях. Сюда уходили от мирской суеты, сюда же отправляли в ссылки. Мощная энергетика, удивительная природа и мистическая атмосфера этих мест производят сильное впечатление на тех, кто приезжает погостить и познакомиться с историей Соловков. Приглашаем вас испытать это на себе. Вы побываете на древних святилищах с каменными лабиринтами, увидите Соловецкий монастырь и его скиты, прокатитесь по озёрам и каналам на лодке и насладитесь торжественной тишиной и уникальной северной природой.

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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа подходит всем, кто готов к пешим переходам и передвижению по морю в течение нескольких часов. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме.

Все переезды осуществляются на наземных и водных транспортных средствах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. Переезды по морю и озёрам проходят при обеспечении спасательными жилетами. Необходимо строгое соблюдение правил безопасности, озвученных гидом и сотрудниками заповедника. Трансферы по программе — на общегрупповом автотранспорте (автобусы ПАЗ, УАЗ, Газель). В остальное время — пешком, при желании группы возможно использование такси (ПАЗ, УАЗ, Газель) за дополнительную плату.

Всё путешествие группу сопровождает гид-инструктор. Однако посещение территории музея-заповедника «Соловки» запрещено без сертифицированных экскурсоводов заповедника, поэтому основная часть экскурсий проходит в составе сборных групп. Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены при неблагоприятных погодных условиях или при проведении мероприятий местного значения. Морские экскурсии могут быть отменены или перенесены на более позднее время в случае шторма. При невозможности переноса на другой день они заменяются на экскурсии по территории Большого Соловецкого острова. Мы прикладываем все усилия для выполнения программы тура в полном объёме, не забывая при этом о безопасности.

В случае индивидуального отказа от участия в том или ином мероприятии по независящим от принимающей стороны причинам, его стоимость не компенсируется.