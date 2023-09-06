Кижи - Валаам - Соловки
июн
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.
Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем, под часами со стороны перрона.
Завтрак в ресторане.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города».
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад, посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.
Переход на быстроходном судне «Комета» на остров Кижи (время в пути 1 час 15 минут).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Остров Валаам. Горный парк «Рускеала»
Ранний подъем.
Завтрак — ланч-бокс.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим».
Центром «Нового Иерусалима» является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.
В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.
От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Экскурсия «Новый Иерусалим» может быть заменена на экскурсию «Никольский скит».
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Водопад Кивач и Беломорские петроглифы
Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).
По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы — водопад Кивач.
Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.
Обед на маршруте.
Время в пути до беломорских петроглифов.
Посещение выставочного павильона «Бесовы следки», где представлены одно из скоплений Беломорских Петроглифов — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО!
Знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы — петроглифами — наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.
Прибытие в г. Кемь.
Размещение в гостинице. Отдых.
Белое море и Соловецкие острова
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.
Прибытие на Большой Соловецкий остров.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Размещение в гостинице после 14:00.
Обед.
Экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность пешеходной экскурсии 3,5 часа).
Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» — эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.
В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка — Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора — «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит — первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг — остатки землянок Соловецкой школы юнг — это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитывали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века — реализованная идея «повернуть реки вспять» — спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа — поклонные и памятные кресты — образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед в кафе.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Отправление на материк.
Прибытие в г. Кемь.
Трансфер на ж/д вокзал.
Если у вас утреннее отправление поезда, то при необходимости туроператор имеет возможность забронировать доп. ночь в гостинице города Кемь за дополнительную плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|«Piter-Inn» +
«Соловецкая Слобода»
|63 800
|—
|55 600
|«Piter-Inn» +
«Соловки-отель»
|64 100
|76 500
|56 200
|«Karelia&SPA» +
«Соловецкая Слобода»
|65 800
|—
|—
|«Karelia&SPA» +
«Соловки-отель»
|66 100
|76 400
|—
|«Petra» (стандарт/комфорт) +
«Соловецкая Слобода»
|65 200 / 66 400
|—
|57 300
|«Petra» (стандарт/комфорт) +
«Соловки-отель»
|65 500 / 66 300
|77 700
|56 600
|«Cosmos» +
«Соловецкая Слобода»
|67 500
|—
|56 800
|«Cosmos» +
«Соловки-отель»
|67 800
|84 200
|56 800
|«Фрегат» +
«Соловецкая Слобода»
|65 700
|—
|59 500
|«Фрегат» +
«Соловки-отель»
|66 000
|78 700
|57 000
|«Саквояж» +
«Соловецкая Слобода»
|64 300
|—
|59 500
|«Саквояж» +
«Соловки-отель»
|64 600
|77 500
|57 000
|«Петрозаводск» +
«Соловецкая Слобода»
|62 700
|—
|55 800
|«Петрозаводск» +
«Соловки-отель»
|63 000
|75 300
|56 300
При необходимости возможно бронирование за доп. плату доп. ночи в гостинице г. Кеми, место в двухместном стандартном номере — 4 000 руб.
Скидки:
- детям до 16 лет — 3 150 руб. / чел.
- детям до 12 лет — 5 750 руб. / чел.
- детям до 10 лет — 8 250 руб. / чел.
Варианты проживания
Гостиница «Piter-Inn» 4
Гостиница «Piter-Inn» расположена в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В гостинице есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Отель «Karelia SPA»
Отель «Karelia&SPA» расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
В светлых номерах отеля постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.
Гости отеля могут заказать спа-процедуры и посетить сауну.
Гостиница «Petra»
Гостиница «Petra» располагается в здании обьекта культурного наследия Республики Карелия. Здание полностью восстановлено и реконструировано в 2022 г.
В пешей доступности ж/д вокзал, главные достопримечательности города, торговые центры, аптеки и магазины.
Небольшой номерной фонд дает возможность заботиться о каждом госте и создает атмосферу домашнего уюта.
В здании отеля находится гастробар смешанной кухни BOTTEGA — кухня Европы, Италии, Азии, ближнего востока. Специально для гостей отеля подготовлены комплексные завтраки.
- Бесплатный Wi-Fi на территории отеля и в номерах.
- Бесплатная закрытая парковка для гостей отеля
- Бесплатно для семей с детьми — детская кроватка, сиденье для унитаза, горшок, подставка под раковину
- Доставка напитков и блюд из ресторана «Bottega Gastrobar»
Стандартный одноместный номер:
Светлый и современный стандартный номер площадью 11 кв. м
Номер оснащен одной односпальной кроватью, кондиционером, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
В номерах: рабочая зона, вешалка для одежды, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Вместимость — 1 место. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места
Стандартный двухместный номер:
Светлый и современный стандартный номер площадью 13,5 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями и собственной ванной комнатой с душем.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, кондиционер, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Идеально подходит для одноместного или двухместного размещения
Вместимость до 2 мест. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места.
Номер категории «Комфорт»:
Современный и просторный номер площадью 20 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями, кондиционером, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Номер подойдет для двухместного или трехместного размещения. Две основные кровати и дополнительное место для третьего гостя.
Вместимость до 3 мест. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места.
Гостиница «Cosmos»
Современный отель, расположенный прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Благодаря удобному расположению в центре города от отеля можно легко добраться до достопримечательностей, внесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поблизости находится проспект Ленина с многочисленными магазинами, музеями и театрами.
Поездка до железнодорожного вокзала Петрозаводска занимает 10 минут, а до аэропорта Бесовец — 30 минут.
Стандартный номер, где есть всё необходимое и даже больше. Двуспальная кровать или две раздельные кровати с ортопедическим матрасом, телевизор, сейф для ценных вещей. Проведите время с близким человеком в номере с прекрасным видом на Петрозаводск.
В номере:
- вид на Петрозаводск;
- душевая кабина;
- рабочее место;
- гардероб;
- телевизор;
- спутниковое ТВ;
- индивидуальный сейф;
- фен для волос;
- набор красоты;
- банные полотенца;
- тапочки;
- мини-бар;
- бесплатный интернет;
- чайные станции.
Гостиница «Фрегат»
Отель «Фрегат» располагается в зеленом уголке Петрозаводска, в центре города на живописной набережной Онежского озера — одно из самых красивых и романтичных мест в России.
Гостиничный комплекс сочетает в себе уют и покой загородного отеля с транспортной доступностью.
Отель «Фрегат» предлагает своим гостям 80 номеров пяти различных категорий: 60 номеров категории Стандарт, включая 1 Семейный номер и 1 номер для людей с ограниченными возможностями;
В каждом номере к услугам гостей:
- центральная система вентиляции / кондиционирования;
- система пожарной безопасности, электронные замки;
- плазменная панель и интерактивное телевидение;
- банные принадлежности и полы с подогревом в ванной комнате;
- письменный стол, телефон, сейф, фен, мини-бар;
- бесплатный Wi-Fi Интернет.
Гостиница «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует наших гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая Набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
- Уютные и комфортные 23 номера со всеми удобствами.
- Завтрак по системе «Шведский стол» предоставляется бесплатно.
- Вечерний чай кофе с кондитерскими изделиями бесплатно.
- Наличный и безналичный расчет.
- Оформление всех необходимых документов.
- Бесплатный беспроводной Интернет (Wi-Fi).
Отель «Петрозаводск»
Отель «Петрозаводск» расположен в самом центре города. На ваш выбор 39 номеров, из них 21 улучшенной категории. Сдержанный дизайн в нейтральных тонах и современные удобства создают необходимую атмосферу для комфортного расслабленного отдыха. Отель обеспечивает гостей качественным обслуживанием и всем необходимым для отдыха, после насыщенного дня. Во время пребывания вы можете получить у администратора всю необходимую информацию о достопримечательностях и развлечениях Петрозаводска, заказать обед или ужин из ресторана прямо в номер. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами.
Стандарт двухместный
Оснащение номера: 2 отдельные кровати или 1 двуспальная кровать, душ и туалет в номере, телевизор, табурет, стол, торшер, вешалки для одежды, зеркало, стаканы, информационная папка для гостя.
Включено:
- Бесплатный Wi-Fi
- Вызов такси
- Спутниковое ТВ
- Кулер с холодной/горячей водой
- Смена постельного белья раз в 3 дня
- Ежедневная уборка
Отель «Соловецкая слобода» 2
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна. В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа.
Гостиница «Соловки-отель»
Гостиница «Соловки-отель» находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов. Номера гостиницы оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гостиница г. Кемь
В г. Кемь размещение в гостиницах «Кемка», «Мини отель Кемь», «Причал». Это зависит от даты заезда и наличия мест в гостинице. Точная информация известна только при бронировании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номере с удобствами
- Питание по программе:1 день: завтрак2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак, обед5 день: завтрак, обед.
- 1 день: завтрак
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак, обед
- 5 день: завтрак, обед.
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице г. Кеми, место в двухместном стандартном номере — 4 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.
Можно ли встретить змей на маршруте?
Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.
Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.
Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.
При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Будет ли мобильная связь на Соловках?
Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.
Может ли измениться маршрут?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!