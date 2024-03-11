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дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.