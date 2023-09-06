Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).

4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.

7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.

8. Осмотреть всё тело.

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).

2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.

3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.