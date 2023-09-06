Остров Кижи – уникальный памятник деревянного народного зодчества, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, живописный музей под открытым небом, окруженный величественным Онежским озером.
Приглашаем вас в недолгое, но осмысленное и эмоционально глубокое путешествие в Карелию — на Кижи, Валаам и Соловки. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
мая
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50).
Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность — 7 часов).
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам (продолжительность: около 18 часов).
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность экскурсии: 1 час 15 мин).
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавалу (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность: 7 часов).
Стоимость:
- взрослый — 5 500 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /че.;
- дети до 6 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении);
Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):
- Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» – посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавалу.
Выезд всей группы из г. Сортавалы в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:
- остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавалу на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.);
- вместе с группой приехать в Сортавалу и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.
Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед.
Переезд в поселок Повенец (22 км от г. Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).
Размещение в номерах с удобствами.
Экскурсия по Соловецкому Кремлю
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность: 3 часа).
В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
По желанию за дополнительную плату (оплата – на туре гиду):
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность: 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
19:30 Отправление с Соловков обратно.
21:30 Прибытие на материк.
Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане «Кемска Волость» при туркомплексе.
Обратите внимание:
- Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 011Ч (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
- Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
- Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница «Северная» 4* +
Туристический комплекс «Причал»
47 900 руб. /чел. — в 2-местном номере
57 300 руб. /чел. — 1-местное размещение
44 900 руб. /чел. — на доп. месте
|Гостиница «Заречная» 3* +
Туристический комплекс «Причал»
48 200 руб. /чел. — в 2-местном номере
57 700 руб. /чел. — 1-местное размещение
43 600 руб. /чел. — на доп. месте
|Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4* +
Туристический комплекс «Причал»
48 200 руб. /чел. — в 2-местном номере
57 300 руб. /чел. — 1-местное размещение
44 200 руб. /чел. — на доп. месте
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Скидки, руб:
|Детям до 9 лет включительно
|2 500
|Детям от 10 до 16 лет включительно
|1 800
|Без последней ночевки в г. Кемь
(при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков)
1 500 – в 2-местном номере
3 000 – в 1-местном номере
1 200 – на доп. месте
Варианты проживания
Гостиница «Заречная» 3
Гостиница «Заречная» находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
Персонал гостиницы поможет постояльцам забронировать экскурсии по городу Петрозаводску. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Отель расположен в 4 минутах ходьбы от Собора Александра Невского, стадиона «Спартак» и торгового центра. До старого железнодорожного вокзала Петрозаводска - 1 км.
Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4
Первый и единственный сетевой отель международного уровня в Петрозаводске. Расположен в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала. 180 просторных номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.
Категория «Гостевой номер»: Wi-Fi, индивидуальный климат-контроль, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, душевая кабина, удобный письменный стол, телефон, сейф, фен.
Категория «Комфортный номер»: набор для приготовления чая и кофе в номере, бесплатная минеральная вода, утюг и гладильная доска в номере, халат и тапочки в номере, Wi-Fi, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, удобный письменный стол, телефон, сейф, банные принадлежности, фен, индивидуальный климат-контроль.
Гостиница «Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Туристический комплекс «Причал»
Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от ж/двокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса, остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).
К услугам гостей 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кеми)
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
- Экскурсии: по Петрозаводскумузей-заповедник "Кижи"горный парк "Рускеала"заповедник "Кивач" экскурсия на Беломорско-Балтийский каналобзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- По Петрозаводску
- Музей-заповедник «Кижи»
- Горный парк «Рускеала»
- Заповедник «Кивач»
- Экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
- Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Валаамский монастырь - 2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре (заказ экскурсии при бронировании тура, оплата - на туре гиду):взрослый - 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /че. дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Взрослый - 5 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /че
- Дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (бронирование при заказе тура, оплата на месте) - 1 300 руб. /чел
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Можно ли уехать раньше?
После возвращения с Соловков (на четвертый день) можно уехать в Москву ночным поездом из г. Кемь.
При расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается.
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков (в четвертый день) в 16:00 к поезду № 011Ч! (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее, до начала тура).
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Какие есть особенности тура?
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи), по Ладожскому озеру (на о. Валаам) и по Белому морю (на о. Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Все экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
Что нужно знать перед поездкой на Соловки?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.