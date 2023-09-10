1 день

Экскурсия по столице Карелиию Остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 ~07:50, под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск —младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.