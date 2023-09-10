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Программа тура по дням
Экскурсия по столице Карелиию Остров Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 ~07:50, под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».
- Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск —младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Продолжительность: около 18 часов.
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут).
Здесь в 18–19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавалу (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Стоимость:
- взрослый — 5 500 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.;
- дети до 6 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении);
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):
- Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавалу.
Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:
- остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавалу на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.);
- вместе с группой приехать в Сортавалу и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.
Выезд всей группы из г. Сортавалы в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
На север Карелии к Белому морю
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931–1933 годах — одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).
Размещение в номерах с удобствами.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
2-часовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак.
По желанию за дополнительную плату (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата — на туре гиду):
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость — 700 руб. /чел.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
Стоимость:
- взрослый — 2 500 руб. /чел.;
- ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.;
3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность — 3–3,5 часа).
Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.
Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма — самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.
Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината — единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.
Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.
Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.
Стоимость — 3 000 руб. /чел.
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический сад
Завтрак.
После завтрака — освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (продолжительность 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста. Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал.
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.
Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- Для туристов из Санкт-Петербурга трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 011Ч сразу после прибытия теплохода.
- Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
- Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Окончание программы
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кеми.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туркомлексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- на Соловках гостиница «Соловецкая слобода»
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|64 200
|85 400
|53 000
|Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|64 400
|85 900
|51 900
|Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»
|64 300
|85 400
|52 500
- на Соловках гостиница «Соловки-Отель»
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|64 800
|86 700
|53 000
|Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|64 900
|87 200
|51 900
|Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»
|64 900
|86 800
|52 500
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Скидки:
- ребенок до 9 лет включительно — 2 500 руб. /чел.;
- ребенок от 10 до 16 лет — 1 800 руб. /чел.;
- без последней ночевки в г. Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков):
- в двухместном номере — 1 500 руб. /чел.;
- в одноместном номере — 3 000 руб. /чел.;
- на доп. месте — 1 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Заречная» 3
Двухэтажное здание гостиницы располагается в историческом центре Петрозаводска рядом с рекой Лососинка и стадионом «Спартак», менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi.
В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Помещение гостиницы «Заречная» было полностью реконструировано в 2009 году и оборудовано в соответствии с современными требованиями индустрии гостеприимства.
В номерах с ковровым покрытием есть телевизор с плоским экраном, рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4
Первый и единственный сетевой отель международного уровня в Петрозаводске. Расположен в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала.
180 просторных номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.
Категория «Гостевой номер»:Wi-Fi, индивидуальный климат-контроль, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, душевая кабина,удобный письменный стол, телефон, сейф, фен.
Категория «Комфортный номер»: набор для приготовления чая и кофе в номере, бесплатная минеральная вода, утюг и гладильная доска в номере, халат и тапочки в номере, Wi-Fi, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, удобный письменный стол, телефон, сейф, банные принадлежности, фен, индивидуальный климат-контроль.
Гостиница «Северная»
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместный номер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.
Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь – 25 м2.
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера "Люкс", одно- и четырехместные номера.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Туристический комплекс «Причал»
Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море.
Имеет удачное местоположение – в 12 км от ж/д вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).
К услугам гостей 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- Питание по программе (7 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
- Экскурсии: обзорная по Петрозаводскумузей-заповедник "Кижи"горный парк "Рускеала"заповедник "Кивач" Беломорско-Балтийский канал3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- Обзорная по Петрозаводску
- Музей-заповедник «Кижи»
- Горный парк «Рускеала»
- Заповедник «Кивач»
- Беломорско-Балтийский канал
- 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия «Дивный остров Валаам»:взрослый - 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел. дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Взрослый - 5 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел
- Дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.
В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10–15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Возможно ли раньше завершить тур?
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен трансфер на ж/д вокзал города Кеми к поезду № 011Ч сразу после прибытия теплохода.
Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков.
При расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается.
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Что нужно знать перед поездкой на Соловки?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.
Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи), по Ладожскому озеру (на о. Валаам) и по Белому морю (на о. Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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