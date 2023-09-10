Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Все жемчужины Карелии в семидневном туре! В познавательном путешествии по Русскому северу будут: острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова. Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
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Что вас ожидает:

Все жемчужины Карелии в семидневном туре
Все жемчужины Карелии в семидневном туре
Вы познакомитесь с историей этого края и его ключевыми местами
Природа края
Природа края
Восхитимся красотой северной природы
Мраморный карьер
Мраморный карьер
Отправимся на экскурсию по Рускеальскому горному парку

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Карелиию Остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 ~07:50, под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».

  • Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
  • Если туристы приезжают позднее (поезд № 92), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск —младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Экскурсия по столице Карелиию Остров КижиЭкскурсия по столице Карелиию Остров КижиЭкскурсия по столице Карелиию Остров КижиЭкскурсия по столице Карелиию Остров Кижи
2 день

Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.

Продолжительность: около 18 часов.

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут).

Здесь в 18–19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавалу (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Стоимость:

  • взрослый — 5 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.;
  • дети до 6 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении);

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Постный обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):

  • Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
  • «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавалу.

Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:

  • остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавалу на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.);
  • вместе с группой приехать в Сортавалу и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.

Выезд всей группы из г. Сортавалы в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)
3 день

На север Карелии к Белому морю

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Обед.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.

Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931–1933 годах — одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).

Размещение в номерах с удобствами.

На север Карелии к Белому морюНа север Карелии к Белому морюНа север Карелии к Белому морю
4 день

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю

Ранний подъем и завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки.

2-часовое путешествие по Белому морю.

Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».

Туристы и гид идут пешком от причала до здания экскурсионного бюро, откуда начинается экскурсия.

По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за доп. плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость — 1 300 руб. /чел.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.

Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому КремлюОбзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому КремлюОбзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому КремлюОбзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю
5 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак.

По желанию за дополнительную плату (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата — на туре гиду):

1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 700 руб. /чел.

2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость:

  • взрослый — 2 500 руб. /чел.;
  • ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.;

3. Морская прогулка на остров Малая Муксалма (продолжительность — 3–3,5 часа).

Период проведения экскурсии: июль – август, когда начинается активная заготовка водорослей в поселке.

Сложными проливами между отмелей катера пройдут к острову Малая Муксалма — самому труднодоступному и малопосещаемому острову архипелага.

Здесь расположен участок Архангельского водорослевого комбината — единственного в России предприятия, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей, и посёлок заготовителей водорослей.

Вы узнаете о процессе заготовки и сушки ламинарии и познакомитесь с богатой и колоритной «глубинной жизнью» на Белом море. В посёлке сохранились остатки часовни Рождества Христова, которую называют Онуфриевской.

Продолжительность морского перехода в одну сторону: 35 минут на скоростном катере. Обязательно: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода.

Стоимость — 3 000 руб. /чел.

Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
6 день

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический сад

Завтрак.

После завтрака — освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (продолжительность 3,5 часа).

Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.

Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных.

Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста. Свободное время.

Трансфер из гостиницы на причал.

16:00 Отправление с Соловков обратно.

18:00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.

Размещение в туристическом комплексе «Причал».

Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.

Обратите внимание:

  • Для туристов из Санкт-Петербурга трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 011Ч сразу после прибытия теплохода.
  • Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
  • Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический садАвтобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический садАвтобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический садАвтобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». Ботанический сад
7 день

Окончание программы

Завтрак.

Трансфер на ж/д вокзал города Кеми.

Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск — Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в туркомлексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • на Соловках гостиница «Соловецкая слобода»
Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»		64 20085 40053 000
Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»		64 40085 90051 900
Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловецкая слобода»		64 30085 40052 500
  • на Соловках гостиница «Соловки-Отель»
Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
Гостиница «Северная» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»		64 80086 70053 000
Гостиница «Заречная» 3* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»		64 90087 20051 900
Гостиница «Питер Инн» 4* +
Туркомплекс «Причал» +
Гостиница «Соловки-отель»		64 90086 80052 500

Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.

Скидки:

  • ребенок до 9 лет включительно — 2 500 руб. /чел.;
  • ребенок от 10 до 16 лет — 1 800 руб. /чел.;
  • без последней ночевки в г. Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков):
    • в двухместном номере — 1 500 руб. /чел.;
    • в одноместном номере — 3 000 руб. /чел.;
    • на доп. месте — 1 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Заречная» 3

2 ночи

Двухэтажное здание гостиницы располагается в историческом центре Петрозаводска рядом с рекой Лососинка и стадионом «Спартак», менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi.

В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.

Помещение гостиницы «Заречная» было полностью реконструировано в 2009 году и оборудовано в соответствии с современными требованиями индустрии гостеприимства.

В номерах с ковровым покрытием есть телевизор с плоским экраном, рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.

Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3Гостиница «Заречная» 3

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

2 ночи

Первый и единственный сетевой отель международного уровня в Петрозаводске. Расположен в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала.

180 просторных номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать Гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.

Категория «Гостевой номер»:Wi-Fi, индивидуальный климат-контроль, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, душевая кабина,удобный письменный стол, телефон, сейф, фен.

Категория «Комфортный номер»: набор для приготовления чая и кофе в номере, бесплатная минеральная вода, утюг и гладильная доска в номере, халат и тапочки в номере, Wi-Fi, спутниковое телевидение с каналами на русском и иностранных языках, удобный письменный стол, телефон, сейф, банные принадлежности, фен, индивидуальный климат-контроль.

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4

Гостиница «Северная»

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместный номер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Гостиница «Соловки-Отель»

2 ночи

Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.

Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.

Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.

2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь – 25 м2.

Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»

Отель «Соловецкая слобода»

2 ночи

Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера "Люкс", одно- и четырехместные номера.

Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.

К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Туристический комплекс «Причал»

2 ночи

Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей, расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море.

Имеет удачное местоположение – в 12 км от ж/д вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала. Около Туркомплекса остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1).

К услугам гостей 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
  • Питание по программе (7 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
  • Экскурсии: обзорная по Петрозаводскумузей-заповедник "Кижи"горный парк "Рускеала"заповедник "Кивач" Беломорско-Балтийский канал3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
  • Обзорная по Петрозаводску
  • Музей-заповедник «Кижи»
  • Горный парк «Рускеала»
  • Заповедник «Кивач»
  • Беломорско-Балтийский канал
  • 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
  • Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
  • Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия «Дивный остров Валаам»:взрослый - 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел. дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
  • Взрослый - 5 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 2 800 руб. /чел
  • Дети до 6 лет - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
  • Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Морская прогулка на остров Малая Муксалма - 3 000 руб. /чел
  • Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20–30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.

В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10–15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Возможно ли раньше завершить тур?

Для туристов из Санкт-Петербурга возможен трансфер на ж/д вокзал города Кеми к поезду № 011Ч сразу после прибытия теплохода.

Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков.

При расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается.

Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Что нужно знать перед поездкой на Соловки?

На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».

Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.

Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи), по Ладожскому озеру (на о. Валаам) и по Белому морю (на о. Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.

В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 сен 2023
Спасибо вам большое за тур, моим родителям он очень понравился!
Мои переживания о том, что что-то пойдёт не так - были напрасны.
Вы молодцы! 🙏
С
20 авг 2023
Ощущение, что отдыхали недели две. Уже на третий день поездки из-за обилия впечатление потеряли счет дням. Понравилось оооочень, причем двум детям противного возрасте не меньше, чем нам с мужем. Прекрасно все: организация, экскурсии, насыщенность и углубленность, питание. Гиды на местах - великолепнейшие!!!! Общее впечатление от поездки просто улетное, рассказываю и рекомендую всем. Благодарим все семьей!!!!
С
21 июля 2023
Тур великолепен!
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