Активный отдых в Петрозаводске

Найдено 20 туров в категории «Активный отдых» в Петрозаводске, цены от 14 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Сплав по реке Укса на катамаранах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 08:00
82 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500 за человека
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Сплав по реке Укса на катамаранах
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • А
    Анастасия
    30 декабря 2023
    Выходные в Карелии с хаски
    Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
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    в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо! Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе. С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
  • М
    Мария
    24 августа 2023
    Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
    Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная, в наш сплав по
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    словам инструкторов "августовская вода по уровню майской". Абсолютно спокойная река, простые пороги, спокойствие и умиротворение. Комаров было не много, клещей не было вообще. Огромное количество муравьев на всех стоянках, которые кусались как редиски. Было много пауков. Моя фобия насекомых растворилась на третий день, когда перекусали все кто водится в округе. Красивая и комфортная стоянка за Шотозером, комфортная стоянка на "Матросах". Ты всегда или мокрый или влажный, к этому достаточно быстро адаптируешься. Высохнет все только при наличии яркого солнца на дневке. Берите с собой вещи, которым достаточно температуры тела и ветра, чтобы высохнуть) На паре стоянок ночью было холодно, термобелье не будет лишним. К третьему дню вы будете забираться на любой берег и с любого берега сможете запрыгнуть в рафт как горный козлик, используя все подручные растения для баланса, а так же соседей и весло. Спать в палатке оказалось вполне себе комфортным занятием, все к третьему дню))))) По еде все ок, кормят на убой во всех смыслах. Тушенки со всеми видами круп я наелась на год вперед. Супы, каши, конфеты, овощные салаты, паштеты, плавленые сыры, бекон, соки, хлеб, мармелад, чай, кофе - все в наличии в достаточном количестве. Грибы собирались по ходу сплава. Ягоды так же можно было собрать с лесу на стоянках. Готовили все вместе, периодически бухча на инструкторов, чтобы они поели. В доступе всегда кипяченая вода, на паре стоянок есть магазины, где можно закупиться всем тем, что вам необходимо. У нас часть группы много шла на веслах, часть группы шла в основном на моторе. Если вы идете на моторе, то это максимально лайтовый вид отдыха, вы сидите/лежите на борту рафта и наслаждаетесь видами, процесс этот может длится часами. Проход по Шотозеру занимает 4-5 часов, и там вы тоже будете созерцать все вокруг) Из категоричных минусов - туалет. Лес это конечно прекрасно, но привыкнуть к таким удобствам невозможно. Это точно не адреналиновый сплав, если вы не перевернетесь или не случится какого-то форс-мажора. Если у группы будет желание, вполне можно научиться грести, попросив об этом инструктора.

    Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Выходные в Карелии с хаски
    Организация на высшем уровне! Спасибо
  • Е
    Елена
    9 августа 2023
    Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
    Не было организована посадка на транспорт до острова, это большой минус
  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
    Всё прошло по высшему разряду. Огромное спасибо нашим инструкторам Алексею и Максиму!
  • В
    Виктор
    23 июля 2023
    Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
    Здравствуйте! Мне понравилось сплавляться по реке на рафте. Группа, которая сформировалась были замечательные интересные люди каждый со своими особенностями и взглядами на мир. Эмоций и впечатлений я набрался от красивой природы до бурных порогов реки.
    Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
  • Д
    Дмитрий
    9 июля 2023
    Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
    Отличный тур на рафтах, на порогах и шиверах не переворачиваются. Много еды везли с собой, в отличие от тура на
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    байдарках - сладости не кончались. На Шуе много хороших стоянок, где ночевали палаточным лагерем. Да, нужен хороший спальник и палатка. У меня свои, но в аренду выдают если что. И никакой дождь не страшен. А дожди здесь часто в июле. Мы день шли под ливнем.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активный отдых»

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  3. Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
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  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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