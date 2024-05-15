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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 08:00
82 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ААнастасия30 декабря 2023Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
- ААнна15 сентября 2023Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
- ММария24 августа 2023Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная, в наш сплав по
- ЕЕлена12 августа 2023Организация на высшем уровне! Спасибо
- ЕЕлена9 августа 2023Не было организована посадка на транспорт до острова, это большой минус
- ЕЕлена30 июля 2023Всё прошло по высшему разряду. Огромное спасибо нашим инструкторам Алексею и Максиму!
- ВВиктор23 июля 2023Здравствуйте! Мне понравилось сплавляться по реке на рафте. Группа, которая сформировалась были замечательные интересные люди каждый со своими особенностями и взглядами на мир. Эмоций и впечатлений я набрался от красивой природы до бурных порогов реки.
- ДДмитрий9 июля 2023Отличный тур на рафтах, на порогах и шиверах не переворачиваются. Много еды везли с собой, в отличие от тура на
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активный отдых»
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