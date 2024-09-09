Туры Петрозаводска об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Петрозаводске, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Пешая
На катере
6 дней
1 отзыв
Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
На машине
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
18 мар в 12:00
21 мар в 12:00
34 900 ₽ за человека
Автобусный тур в Карелию: Петрозаводск, парк «Рускеала», остров Кижи и Марциальные воды
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
Автобусный тур в Карелию: Петрозаводск, парк «Рускеала», остров Кижи и Марциальные воды
Полюбоваться водопадом Кивач, исследовать Мраморный каньон и заглянуть на чаепитие к Талви Укко
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
20 мар в 08:00
27 мар в 08:00
41 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 сентября 2024
    Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
    Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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    обладающие интересной и познавательной информацией. Ощущение дорогого гостя не покидает тебя ни на минуту. О тебе заботятся. Твои пожелания принимаются. Соловецкие острова - это то что необходимо увидеть самому, чтобы почувствовать их. Пройти по их земле, вдохнуть их воздух, услышать крик чаек кружащих над ними, пообщаться с людьми живущими на них Комфорт и забота сопровождают тебя в течении всего тура. Гостевой дом с радушными хозяевами. Тепло и уютно. Мелочи в обстановки которые радуют взор. Чистота, вкусные по- домашнему сытные завтраки и обеды. Запах выпечки по утрам возвращает в детство, к бабушкиным блинчикам, пирожкам и оладикам. Чудесные тур. Огромное спасибо за его организацию.

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «История и архитектура»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
  2. Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
  3. Автобусный тур в Карелию: Петрозаводск, парк «Рускеала», остров Кижи и Марциальные воды
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Марциальные воды
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Центр шунгита
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в марте 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май