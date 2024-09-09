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обладающие интересной и познавательной информацией. Ощущение дорогого гостя не покидает тебя ни на минуту. О тебе заботятся. Твои пожелания принимаются. Соловецкие острова - это то что необходимо увидеть самому, чтобы почувствовать их. Пройти по их земле, вдохнуть их воздух, услышать крик чаек кружащих над ними, пообщаться с людьми живущими на них Комфорт и забота сопровождают тебя в течении всего тура. Гостевой дом с радушными хозяевами. Тепло и уютно. Мелочи в обстановки которые радуют взор. Чистота, вкусные по- домашнему сытные завтраки и обеды. Запах выпечки по утрам возвращает в детство, к бабушкиным блинчикам, пирожкам и оладикам. Чудесные тур. Огромное спасибо за его организацию.