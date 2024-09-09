Активное путешествие на Соловки: пешком, на катере и на вёсельной лодке
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Ж/д станция Кемь, 12:30
24 июн в 10:30
20 авг в 10:30
89 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
18 мар в 12:00
21 мар в 12:00
34 900 ₽ за человека
Автобусный тур в Карелию: Петрозаводск, парк «Рускеала», остров Кижи и Марциальные воды
Полюбоваться водопадом Кивач, исследовать Мраморный каньон и заглянуть на чаепитие к Талви Укко
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
20 мар в 08:00
27 мар в 08:00
41 900 ₽ за человека
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- ССветлана9 сентября 2024Путешествие закончилось и теперь можно эмоции трансформировать в слова и слова составить в предложения благодарности за тур. Замечательные локации, гиды
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