Тур выходного дня на острове Кижи

Экскурсионный тур «Тур выходного дня на острове Кижи» на 2 дня

5
1 отзыв
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Тур выходного дня на острове Кижи
Ближайшие даты:
19
авг

Что вас ожидает:

Место, где загадывают желания
Место, где загадывают желания
Посетим Покровскую церковь и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прокатимся по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи
Карельские легенды
Карельские легенды
Узнаем, почему водопад Кивач всё ещё притягивает людей и полюбуемся многовековой борьбой двух стихий

Описание

Сочетание этнографического туризма и элементов экологического и сельского и невероятно красивый маршрут — правда, звучит привлекательно?

Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, а при желании посетим русскую баню, покатаемся на катерах и лодках и пожарим шашлыки на природе. Ночь мы проведём возле Кижских шхер, а после отправимся в природный парк, где когда-то добывали мрамор, старейший заповедник Кивач со знаменитым водопадом и на арт-объект «Долина зайцев».

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи

Прибытие в г. Петрозаводск утренним поездом. Гид встречает с табличкой у входа на ж/д вокзал.

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска» с прогулкой по знаменитой Онежской набережной.

Трансфер в пассажирский порт.

Поездка по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут). Вы увидите уникальный памятник северного русского зодчества 22х-главый Преображенский собор, посетите великолепную Покровскую церковь и загадаете желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке. Этнографические экспозиции музея под открытым небом познакомят Вас с бытом и традициями жителей Карелии.

В программу экскурсии также входит посещение шатровой колокольни Кижского погоста, Преображенской церкви, часовни Архангела Михаила.

Трансфер на катерах в деревню Ерсенево (10 минут по Онежскому озеру).

Размещение в гостевом доме «Кижская благодать» (2х-местные номера с удобствами).

Домашний ужин от заонежской хозяйки.

Свободный вечер для отдыха.

За дополнительную плату в гостевом доме вы можете:

  • посетить русскую баню;
  • арендовать катера и весельные лодки, рыболовные снасти;
  • арендовать мангал и коптильня.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску и остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску и остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску и остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску и остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи
2 день

Парк "Белая гора" и заповедник "Кивач"

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на катере из района Кижских шхер. Прибытие в д. Оятевщина.

Выезд в город Петрозаводск.

Посещение уникального природного парка «Белая Гора». Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.

Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка по эко-тропе в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.

С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. Природа завораживает своей красотой и живописностью.

Нас ждет вкусный обед в кафе на берегу реки Тивдийка.

Следующая остановка — старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок. Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов. Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня.

Прибытие в Петрозаводск.

Далее вы увидите «Долину зайцев» — уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в в мире вы не найдете подобного арт-объекта!

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Парк "Белая гора" и заповедник "Кивач"

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостевом доме «Кижская благодать».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместное размещение

23 350

Одноместное размещение

26 350

Скидка детям до 14 лет — 3 000 рублей.

Дети до 2 лет — бесплатно.

Варианты проживания

Кижская благодать

1 ночь

Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.

Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.

Кижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодатьКижская благодать

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме «Кижская благодать» в номерах с удобствами (1 ночь)
  • Питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус и катер)
  • Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • Переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», посещение шатровой колокольни, посещение церкви Преображения и часовни Архангела Михаила
  • Экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
  • Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты Петрозаводска
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи;
  • удобная обувь;
  • дождевик/зонтик;
  • репелленты;
  • бальзам после укусов;
  • стандартный набор лекарств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка входит в стоимость тура.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Какой транспорт в туре?

По программе работают минивены с кондиционером и микрофоном.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
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С
31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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Можно с детьми
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