2 день

Парк "Белая гора" и заповедник "Кивач"

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на катере из района Кижских шхер. Прибытие в д. Оятевщина.

Выезд в город Петрозаводск.

Посещение уникального природного парка «Белая Гора». Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.

Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка по эко-тропе в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.

С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. Природа завораживает своей красотой и живописностью.

Нас ждет вкусный обед в кафе на берегу реки Тивдийка.

Следующая остановка — старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок. Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов. Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня.

Прибытие в Петрозаводск.

Далее вы увидите «Долину зайцев» — уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в в мире вы не найдете подобного арт-объекта!

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.

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