Экскурсионный тур «Тур выходного дня на острове Кижи» на 2 дня
авг
Что вас ожидает:
Описание
Сочетание этнографического туризма и элементов экологического и сельского и невероятно красивый маршрут — правда, звучит привлекательно?
Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, а при желании посетим русскую баню, покатаемся на катерах и лодках и пожарим шашлыки на природе. Ночь мы проведём возле Кижских шхер, а после отправимся в природный парк, где когда-то добывали мрамор, старейший заповедник Кивач со знаменитым водопадом и на арт-объект «Долина зайцев».
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи
Прибытие в г. Петрозаводск утренним поездом. Гид встречает с табличкой у входа на ж/д вокзал.
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска» с прогулкой по знаменитой Онежской набережной.
Трансфер в пассажирский порт.
Поездка по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут). Вы увидите уникальный памятник северного русского зодчества 22х-главый Преображенский собор, посетите великолепную Покровскую церковь и загадаете желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке. Этнографические экспозиции музея под открытым небом познакомят Вас с бытом и традициями жителей Карелии.
В программу экскурсии также входит посещение шатровой колокольни Кижского погоста, Преображенской церкви, часовни Архангела Михаила.
Трансфер на катерах в деревню Ерсенево (10 минут по Онежскому озеру).
Размещение в гостевом доме «Кижская благодать» (2х-местные номера с удобствами).
Домашний ужин от заонежской хозяйки.
Свободный вечер для отдыха.
За дополнительную плату в гостевом доме вы можете:
- посетить русскую баню;
- арендовать катера и весельные лодки, рыболовные снасти;
- арендовать мангал и коптильня.
Парк "Белая гора" и заповедник "Кивач"
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на катере из района Кижских шхер. Прибытие в д. Оятевщина.
Выезд в город Петрозаводск.
Посещение уникального природного парка «Белая Гора». Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.
Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка по эко-тропе в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал.
С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. Природа завораживает своей красотой и живописностью.
Нас ждет вкусный обед в кафе на берегу реки Тивдийка.
Следующая остановка — старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок. Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.
Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов. Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня.
Прибытие в Петрозаводск.
Далее вы увидите «Долину зайцев» — уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в в мире вы не найдете подобного арт-объекта!
Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевом доме «Кижская благодать».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Двухместное размещение
23 350
Одноместное размещение
26 350
Скидка детям до 14 лет — 3 000 рублей.
Дети до 2 лет — бесплатно.
Варианты проживания
Кижская благодать
Гостевой дом Кижская Благодать размещается по адресу д. Eрсенево в Кижах на расстоянии 2.7 км от центра.
Инфраструктура и особенности Кижская Благодать: в число услуг входит: оборудованный частный пляж, ресепшен 24/7, место для сушки/хранения лыжного снаряжения, доступ к скоростному интернету, платный трансфер, номера для некурящих, красивый сад, парная. Курение на всей территории запрещено.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостевом доме «Кижская благодать» в номерах с удобствами (1 ночь)
- Питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус и катер)
- Экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- Переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», посещение шатровой колокольни, посещение церкви Преображения и часовни Архангела Михаила
- Экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
- Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- Страхование здоровья и жизни участника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты Петрозаводска
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи;
- удобная обувь;
- дождевик/зонтик;
- репелленты;
- бальзам после укусов;
- стандартный набор лекарств.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
- Какой транспорт в туре?
По программе работают минивены с кондиционером и микрофоном.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.