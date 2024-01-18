Прогулки на катере в Петрозаводске

Найдено 6 туров в категории «На катере» в Петрозаводске, цены от 24 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур выходного дня на острове Кижи
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500 за человека
Майское пробуждение в Карелии
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о»
от 48 700 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Устроим сафари по бездорожью, проплывём на катере по Ладожским шхерам, посетим легендарные Валаам и горный парк «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Побродим по тропинкам в хвойный лесах и прокатимся на катере по узким проливам меж каменных островов»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Тур выходного дня на острове Кижи
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Тур выходного дня на острове Кижи
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Тур выходного дня на острове Кижи
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Майское пробуждение в Карелии
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Майское пробуждение в Карелии
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • Н
    Наталья
    26 июля 2023
    Майское пробуждение в Карелии
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
  • О
    Ольга
    8 июля 2023
    Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
    Спасибо,Вам,за интересные и насыщенные 2 экскурсионных дня! Жаль,что в виду погоды не состоялись Кижи,но альтернативное турне по основным достопримечательностям помогло посмотреть ещё больше и узнать Карелию глубже! Воттоваара вне всяких сомнений место,которое стоит увидеть,будучи в Петрозаводске!
  • А
    Александр
    28 августа 2022
    Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
    Спасибо Александру и его сыну Тарасу, проводившему экскурсию, за отличную поездку и новые впечатления. Тур на о. Кижи рекомендую всем
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    - оч красивое зеленое место с памятниками старой русской архитектуры. Но место очень туристическое, в пик сезона бывает много народа. Поездка на гору Воттоваара дала много впечатлений. Хочу предупредить - она для физически крепких людей. Подъёмы, спуски и перемещения по скалам задача не из легких. От себя рекомендую купить треккинговую обувь - очень помогает.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На катере»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Тур выходного дня на острове Кижи
  2. Майское пробуждение в Карелии
  3. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  4. Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
  5. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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