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- оч красивое зеленое место с памятниками старой русской архитектуры. Но место очень туристическое, в пик сезона бывает много народа. Поездка на гору Воттоваара дала много впечатлений. Хочу предупредить - она для физически крепких людей. Подъёмы, спуски и перемещения по скалам задача не из легких. От себя рекомендую купить треккинговую обувь - очень помогает.