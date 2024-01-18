1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о»
от 48 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Устроим сафари по бездорожью, проплывём на катере по Ладожским шхерам, посетим легендарные Валаам и горный парк «Рускеала»»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
«С утра сядем на катер и помчим по волнам Белого моря на Соловецкие острова»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Побродим по тропинкам в хвойный лесах и прокатимся на катере по узким проливам меж каменных островов»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООльга15 августа 2023Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
- ННаталья26 июля 2023Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
- ООльга8 июля 2023Места силы Карелии: Кижи и ВоттоваараСпасибо,Вам,за интересные и насыщенные 2 экскурсионных дня! Жаль,что в виду погоды не состоялись Кижи,но альтернативное турне по основным достопримечательностям помогло посмотреть ещё больше и узнать Карелию глубже! Воттоваара вне всяких сомнений место,которое стоит увидеть,будучи в Петрозаводске!
- ААлександр28 августа 2022Места силы Карелии: Кижи и ВоттоваараСпасибо Александру и его сыну Тарасу, проводившему экскурсию, за отличную поездку и новые впечатления. Тур на о. Кижи рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На катере»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На катере" можно забронировать 6 авторских туров от 24 500 до 62 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Петрозаводске на 2024 год на катере, 6 ⭐ отзывов, цены от 24500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август