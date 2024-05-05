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край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)