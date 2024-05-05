Туры на острова из Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «На острова» в Петрозаводске, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур выходного дня на острове Кижи
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500 за человека
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 31 900 за человека
Снегоходное сафари на остров Лычный
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620г»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Снегоходное сафари на остров Лычный
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Г
    Галина
    16 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой
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    край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)

    Тур очень понравился!Тур очень понравился!Тур очень понравился!
  • К
    Ксения
    16 апреля 2024
    Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Красота, очень интересно.
    Красота, очень интересноКрасота, очень интересно
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Организация на высшем уровне!
    Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались
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    и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!

    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Тур выходного дня на острове Кижи
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Тур выходного дня на острове Кижи
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На острова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
  3. Снегоходное сафари на остров Лычный
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на острова, 9 ⭐ отзывов, цены от 17500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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