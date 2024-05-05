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Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы побываем на острове Кижи и загадаем желание у церкви Лазаря Муромского, покатаемся на катере и познакомимся со столицей Карелии»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Снегоходное сафари на остров Лычный
Начало: Заречная 40, д. Тивдия
«Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620г»
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 17 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ГГалина16 апреля 2024Весна в Карелии. Путешествие на остров КижиТур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой
- ККсения16 апреля 2024Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
- ННадежда9 апреля 2024Весна в Карелии. Путешествие на остров КижиКрасота, очень интересно.
- ННадежда9 апреля 2024Организация на высшем уровне!
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Весна в Карелии. Путешествие на остров КижиМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На острова»
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