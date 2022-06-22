Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале поезд №18.

Завтрак «шведский стол».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Предлагаем экскурсию за доп.плату, бронируется и оплачивается вместе с туром.

Экскурсия "В гости к Хаски".

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в Петрозаводск.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля Отель "Карелия&SPA" 4* или уделить время для самостоятельного изучения города.

Размещение в гостинице.