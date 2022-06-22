В Карелию зимой на выходные

Карелия - идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней. Сказочная зимняя природа этих мест подарит вам восторг

4.7
3 отзыва
Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней. Сказочная зимняя природа этих мест подарит вам восторг и умиротворение.
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
В Карелию зимой на выходные
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, собачий питомник

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале поезд №18. 

Завтрак «шведский стол».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. 

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Предлагаем экскурсию за доп.плату, бронируется и оплачивается вместе с туром. 

Экскурсия "В гости к Хаски". 

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. 

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в Петрозаводск.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля Отель "Карелия&SPA" 4* или уделить время для самостоятельного изучения города.

Размещение в гостинице.

Встреча, Петрозаводск, собачий питомникВстреча, Петрозаводск, собачий питомникВстреча, Петрозаводск, собачий питомникВстреча, Петрозаводск, собачий питомник
2 день
Горный парк Рускеала

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсия в горный парк Рускеала (Мраморный каньон, продолжительность – 1 ч.15 мин.).

08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). 

Посещение Рускеальского горного парка. 

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте).

Обед за доп.плату в одном из кафе на территории парка.

Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г.Сортавала «Рускеальский экспресс». 

Билеты приобретаются самостоятельно заранее. 

Возвращение в гостиницу.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск. Отправление домой! До новых встреч!

Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеОтель "Карелия"& SPA
Двухместное размещение27 500
Одноместное размещение (при группе от 2 чел)32 500
Дополнительное место дети до 12 лет18 900

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Карелия&SPA "4*, 2 ночи
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (Мраморный каньон, продолжительность 1 ч. 15 мин.)
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в питомник Хаски (бронируется и оплачивается вместе с туром):
  • Взрослые – 5 800 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 4 100 руб. /чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) – 250 руб.
  • Билет на ретро-поезд №922 в 17:30 до г. Сортавала «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования·
  • Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться
  • Погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер
  • Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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