Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале поезд №18.
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Предлагаем экскурсию за доп.плату, бронируется и оплачивается вместе с туром.
Экскурсия "В гости к Хаски".
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в Петрозаводск.
В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля Отель "Карелия&SPA" 4* или уделить время для самостоятельного изучения города.
Размещение в гостинице.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсия в горный парк Рускеала (Мраморный каньон, продолжительность – 1 ч.15 мин.).
08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте).
Обед за доп.плату в одном из кафе на территории парка.
Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г.Сортавала «Рускеальский экспресс».
Билеты приобретаются самостоятельно заранее.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск. Отправление домой! До новых встреч!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Отель "Карелия"& SPA
|Двухместное размещение
|27 500
|Одноместное размещение (при группе от 2 чел)
|32 500
|Дополнительное место дети до 12 лет
|18 900
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.