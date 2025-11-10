Мои заказы

В Карелию на июньские праздники

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на 4 дня среди живописных пейзажей и уникальных достопримечательностей.

Вас ждет легендарный остров Кижи, встреча с хаски, сплав по реке Шуя, кулинарные секреты карельских калиток, красота Рускеальского горного парка и Ладожских шхер, а также вулкан Гирвас, горы Паасо и Сампо, и величественный водопад Кивач. Откройте для себя магию Карелии!
Ближайшие даты:
11
июн

Программа тура по дням

1 день

Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску с прогулкой по Онежской набережной – музею под открытым небом, где расположена аллея современного искусства.

Вы увидите красивые памятники, необычные арт-объекты и авангардные скульптуры, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.

Трансфер в пассажирский порт.

Поездка на «метеоре» на остров Кижи. Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи». Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.

Обратный переезд на «метеор» в Петрозаводск.

Заселение в отель «Piter Inn» 4* в номера категории «стандарт».

Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск
2 день

Мастер-класс, экскурсия в питомник хаски, сплав по реке Шуя

С 07:00 завтрак в ресторане отеля.

Отправляемся в туристический комплекс «Карьяла парк».

Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки.

Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками. Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки.

А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

Экскурсия в питомник хаски.

Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.

Но объединяет их одно – это по-настоящему красивые, мощные и невероятно добрые собаки. Их энергия и дружелюбие заряжают позитивом, гладить и обнимать их не только можно, но и нужно!

Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.

Обед в этническом чуме.

Сплав по живописной реке Шуя обещает стать настоящим приключением для любителей водных путешествий. Маршрут проходит через череду порогов первой и второй категорий сложности, которые добавляют остроты ощущений и адреналина в кровь.

Однако настоящим испытанием станет порог «Большой Толли», который оценивается в пределах от первой до третьей категории сложности.

Преодоление этого мощного участка реки подарит вам невероятный эмоциональный подъем и чувство гордости за свои достижения.

Это именно то, что нужно для полного погружения в атмосферу настоящего водного приключения!

Возвращение в Петрозаводск.

Мастер-класс, экскурсия в питомник хаски, сплав по реке Шуя
3 день

Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам

С 07:00 завтрак в ресторане отеля.

Выезжаем в Северное Приладожье (260 км в одну сторону).

Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Как давно у вас захватывало дыхание от созерцания природных красот? Рускеала – это то самое место, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти.

Мраморный каньон, переливающийся яркими огнями, величественные деревья и огромные валуны по периметру горного парка — это то, что нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг каньона, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на мраморные склоны.

Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.

Обед в кафе.

Поездка на гору Паасо – это не просто путешествие, а погружение вглубь веков, в мир, где природа и история сплетаются в единое целое. С восходом солнца вершина горы одевается в мягкие золотистые лучи, а озеро Кармаланъярви искрится, отражая небесные оттенки.

Вокруг витают ароматы вековых лесов, которые, словно стражи, охраняют древние тайны карельских предков. Древнее городище, раскинувшееся на сухом грунте площадью около 1000 квадратных метров.

С высоты скал открываются умиротворяющие виды, словно храня в себе дух старины, который пронизывает каждый камень этого таинственного места.

Незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.

Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов.

Возвращение в Петрозаводск поздно вечером.

Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам
4 день

Гора Сампо. Заповедник «Кивач». Вулкан Гирвас

С 07:00 завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Отправляемся на экскурсию.

Посещение горы Сампо. Волшебный предмет Сампо приносит счастье, силу и богатство своему владельцу.

С вершины горы открывается завораживающий вид, наполняя воздух таинственностью вековых сосен и создавая идеальное место для остановки.

Это место стало известным благодаря фильму «Сампо», снятому на фоне великолепных пейзажей.

Экскурсия в старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок.

Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза. Вы узнаете красивую легенду о водопаде.

Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов.

Обед в кафе.

Переезд и экскурсия на древнейший вулкан Гирвас. Потухший вулкан Гирвас по праву считают самой древней достопримечательностью Карелии – ему более 2 миллиардов лет.

Вы увидите Гирвасский разрез каньона реки Суна, сможете ступить на окаменевшую лаву и прикоснуться к древней природной истории.

С вершины вулкана открываются красивейшие виды на песчаные дюны. В этих живописных местах снимали много известных фильмов, в том числе «А зори здесь тихие».

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы ориентировочно в 17:00.

Гора Сампо. Заповедник «Кивач». Вулкан Гирвас
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • 56 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
  • 66 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
  • 49 500 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.

Скидка детям до 16 лет – 2 500 рублей.

Скидка пенсионерам – 1000 рублей.

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.

Варианты проживания

Отель «Питер Инн»

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Отель «Питер Инн»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Piter Inn» 4* (3 ночи)
  • Питание по программе: 4 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание и все входные билеты по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты на «метеор» на о. Кижи
  • Дополнительная медицинская страховка туристов на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для участия в сплаве необходимо взять с собой удобную спортивную одежду и обувь, которую не жалко намочить, а также второй комплект сухой одежды и обуви.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

