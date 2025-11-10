1 день

Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску с прогулкой по Онежской набережной – музею под открытым небом, где расположена аллея современного искусства.

Вы увидите красивые памятники, необычные арт-объекты и авангардные скульптуры, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.

Трансфер в пассажирский порт.

Поездка на «метеоре» на остров Кижи. Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.

Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.

Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи». Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.

Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!

У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.

После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!

В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.

Обратный переезд на «метеор» в Петрозаводск.

Заселение в отель «Piter Inn» 4* в номера категории «стандарт».

