Вас ждет легендарный остров Кижи, встреча с хаски, сплав по реке Шуя, кулинарные секреты карельских калиток, красота Рускеальского горного парка и Ладожских шхер, а также вулкан Гирвас, горы Паасо и Сампо, и величественный водопад Кивач. Откройте для себя магию Карелии!
Программа тура по дням
Остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску с прогулкой по Онежской набережной – музею под открытым небом, где расположена аллея современного искусства.
Вы увидите красивые памятники, необычные арт-объекты и авангардные скульптуры, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.
Трансфер в пассажирский порт.
Поездка на «метеоре» на остров Кижи. Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.
Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.
Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи». Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!
У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.
После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!
В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.
Обратный переезд на «метеор» в Петрозаводск.
Заселение в отель «Piter Inn» 4* в номера категории «стандарт».
Мастер-класс, экскурсия в питомник хаски, сплав по реке Шуя
С 07:00 завтрак в ресторане отеля.
Отправляемся в туристический комплекс «Карьяла парк».
Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара. Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки.
Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками. Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки.
А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.
Экскурсия в питомник хаски.
Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии. Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.
Но объединяет их одно – это по-настоящему красивые, мощные и невероятно добрые собаки. Их энергия и дружелюбие заряжают позитивом, гладить и обнимать их не только можно, но и нужно!
Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о каждом обитателе питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.
Обед в этническом чуме.
Сплав по живописной реке Шуя обещает стать настоящим приключением для любителей водных путешествий. Маршрут проходит через череду порогов первой и второй категорий сложности, которые добавляют остроты ощущений и адреналина в кровь.
Однако настоящим испытанием станет порог «Большой Толли», который оценивается в пределах от первой до третьей категории сложности.
Преодоление этого мощного участка реки подарит вам невероятный эмоциональный подъем и чувство гордости за свои достижения.
Это именно то, что нужно для полного погружения в атмосферу настоящего водного приключения!
Возвращение в Петрозаводск.
Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Гора Паасо и путешествие по Ладожским шхерам
С 07:00 завтрак в ресторане отеля.
Выезжаем в Северное Приладожье (260 км в одну сторону).
Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Как давно у вас захватывало дыхание от созерцания природных красот? Рускеала – это то самое место, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти.
Мраморный каньон, переливающийся яркими огнями, величественные деревья и огромные валуны по периметру горного парка — это то, что нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг каньона, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на мраморные склоны.
Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.
Обед в кафе.
Поездка на гору Паасо – это не просто путешествие, а погружение вглубь веков, в мир, где природа и история сплетаются в единое целое. С восходом солнца вершина горы одевается в мягкие золотистые лучи, а озеро Кармаланъярви искрится, отражая небесные оттенки.
Вокруг витают ароматы вековых лесов, которые, словно стражи, охраняют древние тайны карельских предков. Древнее городище, раскинувшееся на сухом грунте площадью около 1000 квадратных метров.
С высоты скал открываются умиротворяющие виды, словно храня в себе дух старины, который пронизывает каждый камень этого таинственного места.
Незабываемая водная прогулка на катере по уникальным Ладожским шхерам с выходом к открытой Ладоге.
Вы полюбуетесь живописными пейзажами, погуляете по необитаемым островам, сделаете селфи в локациях на красивых скалах, недоступных большинству туристов.
Возвращение в Петрозаводск поздно вечером.
Гора Сампо. Заповедник «Кивач». Вулкан Гирвас
С 07:00 завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправляемся на экскурсию.
Посещение горы Сампо. Волшебный предмет Сампо приносит счастье, силу и богатство своему владельцу.
С вершины горы открывается завораживающий вид, наполняя воздух таинственностью вековых сосен и создавая идеальное место для остановки.
Это место стало известным благодаря фильму «Сампо», снятому на фоне великолепных пейзажей.
Экскурсия в старейший природный заповедник «Кивач». Во время экскурсии по заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок.
Побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза. Вы узнаете красивую легенду о водопаде.
Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов.
Обед в кафе.
Переезд и экскурсия на древнейший вулкан Гирвас. Потухший вулкан Гирвас по праву считают самой древней достопримечательностью Карелии – ему более 2 миллиардов лет.
Вы увидите Гирвасский разрез каньона реки Суна, сможете ступить на окаменевшую лаву и прикоснуться к древней природной истории.
С вершины вулкана открываются красивейшие виды на песчаные дюны. В этих живописных местах снимали много известных фильмов, в том числе «А зори здесь тихие».
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 56 900 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
- 66 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
- 49 500 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.
Скидка детям до 16 лет – 2 500 рублей.
Скидка пенсионерам – 1000 рублей.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.
Варианты проживания
Отель «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Piter Inn» 4* (3 ночи)
- Питание по программе: 4 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание и все входные билеты по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Билеты на «метеор» на о. Кижи
- Дополнительная медицинская страховка туристов на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.